Atlético Nacional no se resigna en su intención de incorporar a Jeison Quiñones y ya trabaja en una nueva estrategia para intentar concretar uno de los fichajes más complejos de este mercado. El defensor central de 28 años, actualmente vinculado al Yokohama Marinos de Japón, sigue siendo una prioridad para la dirigencia Verdolaga, que considera indispensable sumar un zaguero de experiencia para fortalecer una línea defensiva que afrontará un semestre cargado de desafíos.

Aunque las conversaciones con el jugador avanzaron de manera positiva durante las últimas semanas, el verdadero obstáculo sigue estando en territorio japonés. El club asiático no tiene intención de desprenderse fácilmente del futbolista y, de hecho, ya prepara una importante oferta de renovación para asegurar su continuidad.

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Nacional busca fortalecer la zaga para el segundo semestre

Dentro de la planificación deportiva que adelantan el nuevo entrenador Lucas González Vélez y la dirección deportiva encabezada por Víctor Hugo Marulanda, existe una necesidad plenamente identificada: incorporar un defensor central de recorrido que pueda consolidar una pareja sólida junto a William Tesillo.

En el club existe confianza en el crecimiento de varios jugadores jóvenes, pero consideran que todavía necesitan acompañamiento de futbolistas con mayor experiencia.

Actualmente, los planes pasan por mantener dentro de la plantilla a:

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Simón García

Néider Parra

Sin embargo, ambos son vistos como jugadores de proyección que pueden complementar la zona defensiva, pero no necesariamente asumir el liderazgo inmediato que exige una institución como Atlético Nacional.

La primera oferta por Jeison Quiñones fue rechazada

El primer acercamiento formal del cuadro antioqueño hacia el Yokohama Marinos no produjo el resultado esperado.

La propuesta presentada contemplaba una compra definitiva por 600.000 dólares, cifra que estuvo muy lejos de satisfacer las expectativas del club japonés.

La respuesta fue clara.

Desde Japón valoran al defensor en una cifra cercana a:

1.200.000 dólares

Es decir, exactamente el doble de lo ofrecido inicialmente por Nacional.

La diferencia económica frenó cualquier posibilidad de acuerdo inmediato y obligó al club colombiano a replantear su estrategia.

La renovación en Japón parece inminente

A la dificultad económica se suma otro factor que complica la operación.

El contrato actual de Jeison Quiñones finaliza dentro de seis meses y el Yokohama Marinos ya inició gestiones para extender su permanencia.

Según trascendió, la propuesta incluye:

Renovación por un año adicional.

Mejora importante en sus condiciones salariales.

Continuidad dentro del proyecto deportivo del club.

Las señales indican que el defensor estaría dispuesto a aceptar ese nuevo vínculo.

Desde Nacional conocen perfectamente este escenario y, lejos de interpretarlo como una derrota, han comenzado a diseñar un camino alternativo para mantenerse en carrera por el jugador.

El plan B por Quiñones ya está sobre la mesa

La dirigencia Verdolaga entiende que competir económicamente con el fútbol japonés no resulta sencillo.

Por esa razón, el club ya trabaja sobre una segunda fórmula que consideran mucho más viable.

La idea consiste en esperar que Quiñones firme su renovación con Yokohama Marinos y posteriormente presentar una nueva propuesta basada en:

Préstamo por un año.

Opción de compra.

Posible adquisición definitiva cercana al millón de dólares.

Con este modelo, Nacional buscaría reducir el impacto financiero inmediato para todas las partes y facilitar una negociación que, hasta ahora, ha resultado bastante compleja.

Con el jugador sigue existiendo acuerdo

Uno de los aspectos que mantiene vivo el optimismo en Medellín es que la relación con el futbolista continúa siendo excelente.

Las conversaciones adelantadas durante las últimas semanas permitieron alcanzar un entendimiento importante entre ambas partes y, según se conoció, los términos personales permanecen prácticamente intactos.

Incluso si el nuevo contrato japonés le garantiza un salario superior, el defensor mantiene su disposición de respetar lo conversado con Atlético Nacional.

El acuerdo económico planteado por el club antioqueño sería inferior a lo que percibiría en Japón, pero sigue representando una propuesta atractiva dentro de los estándares del fútbol colombiano.

A eso se suma un elemento clave: el deseo del jugador de regresar al país.

Stefan Medina fue la prioridad inicial de Nacional

Durante buena parte de la actual ventana de transferencias, el principal objetivo del Verdolaga fue el regreso de Stefan Medina.

La dirigencia exploró distintas alternativas para intentar concretar su retorno desde Rayados de Monterrey, entendiendo que se trataba de un jugador plenamente identificado con la institución y con una trayectoria suficiente para liderar la defensa.

No obstante, las negociaciones nunca encontraron un punto de equilibrio.

El vínculo contractual del defensor con el club mexicano y las condiciones económicas de la operación terminaron haciendo inviable el negocio.

Fue entonces cuando Nacional decidió enfocar todos sus esfuerzos en Jeison Quiñones, un futbolista que reúne varias de las características buscadas por el cuerpo técnico.

DIM y América también intentaron fichar a Jeison

Antes de la aparición de Atlético Nacional, otros equipos importantes del fútbol colombiano buscaron convencer al defensor.

Tanto DIM como América de Cali adelantaron conversaciones con el futbolista y alcanzaron puntos de acuerdo en el aspecto salarial.

Sin embargo, ambos proyectos chocaron con la misma barrera que hoy enfrenta el Verdolaga: la negativa del Yokohama Marinos a facilitar una salida.

Ninguno de los dos clubes consiguió encontrar una fórmula que satisficiera las exigencias del conjunto japonés.

Por esa razón, el jugador observa con expectativa la ofensiva de Nacional, convencido de que esta negociación podría ser la que finalmente logre destrabar su regreso al fútbol colombiano.

Atlético Nacional no se rinde

La operación sigue siendo difícil, pero en Atlético Nacional consideran que todavía existe margen para llegar a un entendimiento. El club ya prepara una segunda propuesta, mantiene un acuerdo muy avanzado con el jugador y entiende que el deseo de Quiñones de volver al país puede terminar jugando un papel determinante.

Por ahora, el defensor espera la resolución de su situación contractual en Japón mientras el Verdolaga afina los detalles de una nueva ofensiva. Si los tiempos se cumplen como esperan en Medellín, la próxima semana podría resultar decisiva para conocer si uno de los defensores más apetecidos del mercado finalmente aterriza en el Atanasio Girardot para vestir la camiseta de Atlético Nacional.