La cuenta regresiva para una nueva semifinal mundialista ya comenzó y en la concentración de Argentina se respira convicción. En la víspera del choque frente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Lionel Scaloni dejó claro que la Albiceleste llega con la motivación intacta y convencida de que puede seguir avanzando en el Mundial 2026.

El seleccionador destacó el compromiso de sus futbolistas, valoró el recorrido realizado durante el torneo y aseguró que el grupo está preparado para dejarlo todo en busca de un nuevo paso hacia la final.

ADVERTISEMENT

Una Argentina que no pierde el hambre

Scaloni destacó que, más allá del desgaste acumulado y la exigencia propia de una semifinal, el equipo mantiene la misma ambición que ha caracterizado al ciclo campeón del mundo.

“Este será un partido diferente. Intentaremos mejorar, estamos bien, con unas ganas bárbaras, es una semifinal del Mundial, la ambición intacta. Estos chicos nos han llevado de nuevo a jugar unas semifinales del Mundial. Estamos bien, enfrentaremos a un gran rival”.

El técnico también envió un mensaje a los aficionados argentinos, invitándolos a disfrutar el momento que atraviesa la selección.

“El mensaje a la gente es que disfruten del momento hoy, porque es para estar agradecidos, ilusionados. Vamos a dejar todo hasta el último momento”.

Inglaterra y Argentina: un duelo que no debe confundirse con la historia

La rivalidad entre ambas selecciones inevitablemente revive recuerdos del histórico Mundial de México 1986 y del contexto político que rodeó aquellos enfrentamientos. Sin embargo, Scaloni fue contundente al pedir que no se mezclen escenarios completamente distintos.

ADVERTISEMENT

“La realidad es que es un partido de fútbol, no puedo mezclar las cosas, sobre todo por respeto a lo que pasó hace tantos años”.

El seleccionador recordó que la memoria histórica debe mantenerse, pero sin trasladar conflictos del pasado a una generación de futbolistas que no tiene relación con aquellos acontecimientos.

“En la época en la que vivimos es justo tener memoria de esa gente que ha perdido a sus seres queridos, pero no mezclemos las cosas. Por favor, ¿qué culpa tienen los jugadores de ahora?”.

El recuerdo imborrable de Maradona

Consultado por el mítico partido de 1986, Scaloni reconoció que la actuación de Diego Maradona sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva del fútbol.

“Todo el mundo recuerda ese partido, la actuación de Diego, recuerdos sobre todo del segundo gol que quedará guardado en nuestros corazones por lo lindo del gol”.

Para el entrenador argentino, aquella obra maestra trascendió al rival y quedó instalada como una de las grandes jugadas de la historia de los Mundiales.

“Fue contra Inglaterra casualmente, pero contra otro equipo habría sido igual de lindo”.

Su experiencia en Inglaterra y el giro inesperado de su carrera

Scaloni también recordó su paso por el West Ham United, una etapa breve pero determinante en su vida personal.

“La gente no me va a recordar muy bien en el West Ham, me podría haber ido mejor”.

El técnico rememoró un error cometido en una final de FA Cup que terminó condicionando su continuidad en el club inglés.

“En el último partido me la mandé, cometí un error en la FA Cup que no sé si fue tan grave, pero valió el empate de Gerrard”.

Sin embargo, aseguró que aquel episodio terminó abriéndole puertas importantes fuera del fútbol.

“Y no me quedé en el West Ham y me cambió la vida, para bien porque conocí a mi esposa, tuve a mis hijos”.

Elogios para España y para Luis de la Fuente

El seleccionador argentino también dedicó palabras de reconocimiento a Luis de la Fuente, uno de sus antiguos profesores durante su formación como entrenador.

“Estoy contento por él, es un gran tipo. A mí siempre me ha ayudado”.

Scaloni destacó además el crecimiento mostrado por España a lo largo del torneo y consideró que su clasificación a la final fue plenamente merecida.

“España me pareció justo ganador, la verdad que ha hecho un gran trabajo”.

El plan para frenar a Kane y Bellingham

Finalmente, el entrenador reconoció que una de las principales preocupaciones pasa por contener el talento ofensivo de Harry Kane y Jude Bellingham, dos de las grandes figuras inglesas.

“Siempre analizamos cómo intentar neutralizar a grandes jugadores”.

Aunque evitó revelar detalles sobre la alineación, dejó abierta la posibilidad de introducir ajustes tácticos para afrontar la semifinal.

“Son de los mejores del mundo, a cualquier entrenador le gustaría tenerlos. Intentaremos neutralizarlos”.

Argentina ya está a un paso de una nueva final mundialista. Y, según su entrenador, el equipo llega con la ilusión intacta, convencido de que todavía tiene mucho por dar en esta Copa del Mundo.