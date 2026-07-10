La Copa del Mundo 2026 entra en su etapa decisiva y España y Bélgica protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final. El partido se disputará este viernes 10 de julio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con dos selecciones que llegan en un gran momento, aunque con propuestas muy diferentes.

Mientras el equipo de Luis de la Fuente ha construido su camino desde la solidez defensiva y el control del juego, los dirigidos por Rudi García han encontrado en su capacidad ofensiva la mejor herramienta para avanzar. Con un boleto a semifinales en juego, la tensión estará al máximo desde el primer minuto.

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España vs Bélgica: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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España quiere seguir haciendo historia

La selección española atraviesa uno de los momentos más sólidos de todo el campeonato. En la ronda anterior eliminó a Portugal por 1-0 gracias a un agónico gol de Mikel Merino, mientras que previamente había superado con autoridad a Austria por 3-0.

Más allá de los resultados, la gran fortaleza de La Roja ha sido su capacidad para proteger el arco. El equipo acumula cinco encuentros consecutivos sin recibir goles en este Mundial y estableció un récord histórico para el seleccionado español al enlazar seis partidos seguidos con la portería imbatida en Copas del Mundo, contando el cierre de Qatar 2022.

En ataque, las miradas vuelven a centrarse sobre Lamine Yamal, una de las grandes sensaciones del torneo, acompañado por la inteligencia futbolística de Pedri, quien continúa siendo el eje creativo de una selección que sueña con regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Sudáfrica 2010.

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Bélgica llega respaldada por su poder ofensivo

El recorrido de Bélgica ha sido muy diferente. Los europeos comenzaron la competencia dejando algunas dudas tras los empates frente a Egipto e Irán, pero lograron reaccionar en el momento justo para convertirse en uno de los equipos más peligrosos de la fase eliminatoria.

Primero protagonizaron una remontada memorable frente a Senegal y posteriormente aplastaron 4-1 a Estados Unidos, uno de los anfitriones del torneo. Aquella victoria confirmó el gran momento ofensivo del conjunto dirigido por Rudi García.

La figura de ese encuentro fue Charles De Ketelaere, autor de un doblete, aunque también destacaron los aportes de Hans Vanaken y la experiencia de Romelu Lukaku. Los Diablos Rojos han marcado 13 goles en sus últimos cinco compromisos y llegan convencidos de que tienen argumentos suficientes para desafiar a una de las selecciones más sólidas del campeonato.

Un choque de estilos por un lugar en semifinales

El duelo en Los Ángeles enfrentará a dos equipos con características muy distintas. España buscará imponer la posesión, el orden táctico y la paciencia para encontrar espacios, mientras que Bélgica intentará aprovechar la velocidad de sus transiciones y la contundencia de sus atacantes.

La sensación es que cualquier detalle puede inclinar una eliminatoria que promete emociones de principio a fin y que pondrá frente a frente a dos candidatos con credenciales suficientes para seguir soñando con el título mundial.

España vs Bélgica: probables alineaciones

España (4-2-3-1):

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Entrenador: Luis de la Fuente.

Bélgica (4-3-3):

Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Joel Ngoy, Maxim De Cuyper; Youri Tielemans, Nicolas Raskin, Amadou Onana; Dodi Lukebakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.

Entrenador: Rudi García.