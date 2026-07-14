La semifinal entre España y Francia promete reunir a dos de las selecciones más potentes del Mundial 2026, pero para Didier Deschamps existe un equipo que llega con una ligera ventaja. El seleccionador francés no tuvo reparos en señalar a la Roja como la principal candidata a alcanzar la final y reiteró una opinión que ya había expresado al comienzo del torneo.

A pocas horas del duelo que se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, el técnico galo elogió el rendimiento del conjunto dirigido por Luis de la Fuente, destacando especialmente su equilibrio entre ataque y defensa.

ADVERTISEMENT

“Confirmo que España es la favorita. Al margen del primer partido contra Cabo Verde, el resto ha confirmado lo que dije. No es por poner presión a Luis de la Fuente y su equipo”, comentó entre sonrisas durante la rueda de prensa previa al encuentro.

Deschamps destaca la solidez de la Roja

El seleccionador francés argumentó su postura basándose en el rendimiento mostrado por España a lo largo del campeonato. Para Deschamps, la selección española ha demostrado ser uno de los equipos más completos del torneo, capaz de dominar los partidos tanto con balón como sin él.

“Sabe que la gente espera mucho de ellos en España. Es un equipo que sabe atacar y defender muy bien, ha encajado un gol en seis partidos”, señaló.

ADVERTISEMENT

El técnico francés considera que la consistencia mostrada por la Roja explica por qué muchos la sitúan entre las grandes favoritas al título. España llega a esta instancia después de firmar una campaña muy sólida, con una defensa prácticamente infranqueable y un ataque capaz de resolver partidos en cualquier momento.

Una semifinal que promete espectáculo

Más allá de las etiquetas de favorito o candidato, Deschamps espera un partido de altísimo nivel entre dos selecciones que cuentan con enormes recursos ofensivos y plantillas repletas de talento.

“Puede ser un partido espectacular, por la calidad de los dos, por el nivel ofensivo que tienen”, afirmó.

El entrenador también restó importancia a los antecedentes recientes entre ambas selecciones. España derrotó a Francia en las semifinales de la Eurocopa 2024 y posteriormente en la Liga de Naciones, pero el técnico considera que esos resultados pertenecen al pasado.

“Son competiciones distintas. No es el mismo nivel de competición. Somos consecuentes con la calidad que tienen, por eso solo les han marcado un gol, porque es difícil quitarles la pelota. Vamos a ver quién tiene el balón. No es ningún tipo de revancha”, explicó.

La situación de Tchouaméni y Mbappé

Uno de los focos de atención en la concentración francesa ha sido el estado físico de Aurélien Tchouaméni, ausente en los dos últimos entrenamientos debido a molestias físicas. Aunque Deschamps no garantizó su titularidad, sí dejó claro que el mediocampista ha evolucionado favorablemente.

“Aurelien no jugó los dos últimos partidos, porque el riesgo era elevado. Está mejor, pero no está recuperado al ciento por ciento. Es una semifinal y jugó hace 15 días su último partido. Lo importante es que está con nosotros. Ahora está disponible”, manifestó.

Por otra parte, descartó cualquier preocupación respecto a Kylian Mbappé, una de las grandes figuras del torneo y uno de los máximos goleadores del Mundial.

Lamine Yamal, una amenaza conocida

Deschamps también fue consultado por Lamine Yamal, uno de los nombres propios de la selección española y uno de los futbolistas más desequilibrantes del campeonato. El técnico reconoció el talento del joven extremo, aunque recordó que Francia también cuenta con argumentos suficientes para responder.

“Nosotros también tenemos jugadores de calidad. Esperamos clasificarnos. La experiencia anterior cuenta, pero estamos en otro nivel y en otra competición”, afirmó.

Con respeto, admiración y una dosis de prudencia, Deschamps colocó a España en el papel de favorita antes de la gran semifinal. Sin embargo, también dejó claro que Francia llega convencida de sus posibilidades y preparada para disputar un duelo que promete ser uno de los mejores partidos del Mundial FIFA 2026.