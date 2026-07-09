La emoción del Mundial 2026 alcanza uno de sus puntos más altos este jueves 9 de julio con el enfrentamiento entre Francia y Marruecos por los cuartos de final. El Gillette Stadium de Boston será escenario de un duelo que genera enorme expectativa entre aficionados y especialistas, ya que enfrenta a dos selecciones que han demostrado argumentos suficientes para soñar con el título.

El conjunto francés llega con una campaña perfecta y ratificando su condición de favorito, mientras que Marruecos vuelve a instalarse entre los mejores equipos del torneo después de otra actuación sobresaliente. El vencedor dará un paso decisivo hacia las semifinales y seguirá en carrera por la gloria mundialista.

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Dónde ver Francia vs Marruecos EN DIRECTO HOY

Colombia: 3:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+

3:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports, DGO y Disney+ España: 10:00 p.m. | DAZN Mundial y Movistar+

10:00 p.m. | DAZN Mundial y Movistar+ México: 2:00 p.m. | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX México

2:00 p.m. | Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX México Argentina: 5:00 p.m. | DSports, DGO y Paramount+

5:00 p.m. | DSports, DGO y Paramount+ EE.UU. (ET): 4:00 p.m. | FOX Network, FuboTV, Telemundo, FOX One y SiriusXM

Francia busca mantener su paso perfecto

La selección dirigida por Didier Deschamps continúa mostrando un nivel sobresaliente en esta Copa del Mundo. Los galos han ganado sus cinco compromisos y llegan a esta instancia después de superar una exigente eliminatoria frente a Paraguay.

El gran referente ofensivo sigue siendo Kylian Mbappé, quien lidera a una generación repleta de talento y experiencia. Francia ha combinado eficacia ofensiva con solidez defensiva, una fórmula que la mantiene entre las principales candidatas a levantar el trofeo.

No obstante, el cuerpo técnico también deberá administrar algunos aspectos disciplinarios. Michael Olise y Bradley Barcola afrontan este compromiso con riesgo de suspensión en caso de recibir una nueva tarjeta amarilla.

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Marruecos quiere seguir haciendo historia

El combinado marroquí volvió a confirmar que su extraordinario recorrido en Qatar 2022 no fue casualidad. En esta edición del torneo ha mantenido un rendimiento muy competitivo y llega fortalecido tras eliminar con autoridad a Canadá.

La principal preocupación para Mohamed Ouahbi es la ausencia de Ismael Saibari, una de las figuras del equipo durante el campeonato. El atacante sufrió una lesión muscular y su lugar sería ocupado por Soufiane Rahimi, quien respondió con gol en la ronda anterior.

Más allá de esa baja, Marruecos mantiene intacta la confianza. El grupo conserva una estructura táctica muy sólida, cuenta con futbolistas experimentados y llega convencido de que puede competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Francia vs Marruecos: posibles alineaciones

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé.

Entrenador: Didier Deschamps.

Marruecos (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; Bouaddi, El Aynaoui; Díaz, Ounahi, El Khannouss; Rahimi.

Entrenador: Mohamed Ouahbi.

Un cruce con sabor a final anticipada

La reedición de la semifinal de Qatar 2022 aparece como uno de los partidos más atractivos de todo el campeonato. Francia intentará confirmar su favoritismo y seguir avanzando hacia una nueva final, mientras que Marruecos buscará prolongar una campaña que ya forma parte de las grandes historias del torneo.

Con dos selecciones en gran momento y un boleto a semifinales en juego, todo está preparado para vivir un encuentro que promete emociones de principio a fin.