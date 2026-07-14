Una final anticipada. Los dos máximos candidatos al título se enfrentan este martes 14 de julio en una apasionante semifinal de la Copa del Mundo 2026. En el AT&T Stadium de Dallas hay promesa de partidazo y nadie se la quiere perder. Se trata de un duelo que reúne a los dos equipos más sólidos de la competencia y que bien podría haber sido la gran final del torneo.

El antecedente reciente añade todavía más tensión al compromiso. En una de las últimas veces que se enfrentaron también estaba en juego el pase a una final: ocurrió en la Eurocopa 2024, cuando España derrotó por 2-1 a Francia y terminó levantando el trofeo. Ahora, los franceses buscarán revancha y los españoles intentarán confirmar su dominio en los cruces decisivos.

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Francia vs España: canales TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

Colombia: 2:00 p.m. | Caracol, RCN, Win Sports, DSports, DGO, Win + Fútbol y Disney+

| Caracol, RCN, Win Sports, DSports, DGO, Win + Fútbol y Disney+ España: 9:00 p.m. | DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat, Movistar+ y FuboTV

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Francia llega con paso firme y Mbappé en plenitud

Les Bleus vienen de superar por 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. Pese al penal desperdiciado por Kylian Mbappé en la primera mitad, el propio delantero se encargó de abrir el marcador y posteriormente Ousmane Dembélé selló la clasificación. El conjunto de Didier Deschamps avanzó con autoridad y continúa consolidándose como uno de los grandes favoritos para quedarse con el trofeo.

Las alarmas se encendieron por algunos minutos cuando Mbappé fue sustituido y se lo vio con hielo en el tobillo durante el encuentro ante los marroquíes. Sin embargo, el propio atacante despejó cualquier duda en la previa.

«Estoy bien. Me golpearon el tobillo, pero todo está bien. Una lesión menor. Mateta estaba más listo que yo para jugar los últimos 15 minutos. Vamos a continuar y vamos a intentar ganar el próximo partido», aseguró la estrella francesa.

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Con la tranquilidad de contar con todo su plantel disponible, Deschamps repetiría la misma formación que consiguió el boleto a las semifinales.

España quiere volver a imponerse en un gran duelo europeo

Para España, el camino hacia esta instancia fue bastante más exigente. Aunque dominó gran parte del partido frente a Bélgica, necesitó un gol de Mikel Merino a dos minutos del final para sellar el triunfo por 2-1 y asegurar su lugar entre los cuatro mejores del campeonato.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente recibió ante los belgas su primer gol en el torneo, pero volvió a demostrar carácter en los momentos decisivos. El nivel de Lamine Yamal, la experiencia de Rodri y el buen momento de varios de sus futbolistas mantienen intacta la ilusión de conquistar una nueva corona mundial.

Precisamente Yamal calentó la previa con declaraciones que reflejan la confianza con la que llega la Roja a este compromiso.

«Si tiene que temer alguien, son ellos, les hemos eliminado. Somos dos equipazos, para mí las dos mejores, pero no tenemos ningún miedo», afirmó el joven talento español al recordar los recientes antecedentes favorables ante Francia.

Además, agregó: «Espero un equipo que venga por nosotros pero no todo el partido. Francia tiene jugadores de mucha calidad arriba y abajo un muy buen físico. Jugaremos como nosotros sabemos y con valor».

Otra de las novedades pasa por Fabián Ruiz, quien respondió con gol a la confianza de Luis de la Fuente frente a Bélgica y apunta a mantenerse en el once titular para este trascendental compromiso en Dallas.

Francia vs España: alineaciones probables

Francia (4-2-3-1):

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé.

Entrenador: Didier Deschamps.

España (4-2-3-1):

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Entrenador: Luis de la Fuente.