La Copa del Mundo 2026 entra en una fase cada vez más emocionante y este sábado ofrecerá un duelo cargado de expectativa entre dos selecciones que llegan con argumentos para soñar en grande. Inglaterra y Noruega se enfrentarán en Miami por un lugar en las semifinales del torneo, en un cruce que reúne a varias de las principales figuras del campeonato y que promete emociones desde el primer minuto.

Los ingleses avanzaron tras superar una exigente prueba frente a México, mientras que los noruegos protagonizaron una de las grandes sorpresas de los cuartos de final al eliminar a Brasil. Con futbolistas como Harry Kane, Jude Bellingham, Martin Ødegaard y Erling Haaland sobre el terreno de juego, el encuentro aparece como uno de los más atractivos de toda la jornada mundialista.

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Inglaterra vs Noruega: canales TV y plataformas online HOY EN DIRECTO

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Inglaterra busca volver a una semifinal mundialista

La selección dirigida por Thomas Tuchel consiguió su clasificación luego de derrotar por 3-2 a México en un compromiso que exigió el máximo esfuerzo. Los ingleses tuvieron que jugar buena parte del segundo tiempo con un futbolista menos tras la expulsión de Jarell Quansah, pero encontraron respuestas en el talento de Jude Bellingham y en la experiencia de Harry Kane.

Bellingham marcó dos goles decisivos y Kane también apareció desde el punto penal para encaminar una victoria que mantuvo intactas las aspiraciones inglesas. Además, Jordan Pickford fue determinante bajo los tres palos para sostener la ventaja en los momentos más complicados del encuentro.

La preocupación en el entorno inglés pasa por la situación de Jordan Henderson, quien sufrió una lesión durante los festejos posteriores al partido y podría perderse el resto del campeonato.

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Noruega quiere seguir haciendo historia

La selección noruega llega con la confianza por las nubes después de eliminar a Brasil por 2-1 en uno de los resultados más impactantes de la fase eliminatoria. El gran protagonista fue Erling Haaland, autor de un doblete que confirmó su extraordinario momento en el torneo.

El conjunto dirigido por Stale Solbakken también contó con una actuación sobresaliente del arquero Orjan Nyland, quien detuvo un penal y se convirtió en una de las figuras del compromiso frente a la Canarinha.

Con Haaland compartiendo el liderato de la tabla de goleadores y con un equipo que ha mostrado personalidad ante rivales de máximo nivel, Noruega intentará prolongar un sueño que ya la tiene entre las revelaciones más importantes de la Copa del Mundo.

Posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1): Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Entrenador: Thomas Tuchel.

Noruega (4-3-3): Orjan Nyland; Kristoffer Ajer, David Moller Wolfe, Marcus Holmgren Pedersen, Torbjorn Heggem; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Odegaard; Alexander Sorloth, Erling Haaland, Antonio Nusa.

Entrenador: Stale Solbakken.