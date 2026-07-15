La semifinal del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina tendrá un protagonista inevitable incluso antes del pitazo inicial: Lionel Messi. Consciente del impacto que genera el capitán argentino en cada partido, el seleccionador inglés Thomas Tuchel reconoció que dentro de la planificación táctica se ha planteado incluso la posibilidad de una vigilancia individual para intentar limitar su influencia.

A pocas horas del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador alemán dejó claro que cualquier estrategia pasa por encontrar la manera de reducir el peso de uno de los futbolistas más determinantes de la historia.

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Inglaterra busca la fórmula para contener a Messi

Tuchel admitió que la idea de una marca personal sobre el capitán argentino ha sido considerada dentro de los análisis previos al partido.

“Se me pasó por la cabeza hacer defensa a hombre, no sé si lo haremos o no. Ve cosas antes que todos los demás”.

El seleccionador destacó que enfrentarse a Argentina y a Messi representa uno de los mayores desafíos que puede ofrecer el fútbol internacional.

“Es un duelo ilusionante, es algo único jugar contra los vigentes campeones y contra Messi, es simplemente un gran partido”.

El reconocimiento a una figura irrepetible

Más allá de la rivalidad propia de una semifinal mundialista, Tuchel dedicó palabras de admiración al rendimiento que viene mostrando el capitán argentino durante el torneo.

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“Su torneo ha sido increíble. Cómo Messi lidera al equipo es increíble”.

El entrenador inglés resaltó no solo la calidad individual del rosarino, sino también su capacidad para potenciar el funcionamiento colectivo de la Albiceleste.

“No hay más palabras para hablar de esos logros y de la calidad que Messi muestra. Es un líder y el jugador clave para todos los equipos en los que juega”.

Además, destacó la conexión que existe dentro del grupo argentino y la experiencia acumulada por una selección que lleva años compitiendo al máximo nivel.

“Ves su unión, tienen mucha experiencia, buenos entrenadores, se nota que llevan tiempo juntos y cuando Messi tiene el balón el movimiento comienza”.

Un clásico moderno cargado de historia

Los enfrentamientos entre Inglaterra y Argentina suelen estar rodeados de simbolismo y recuerdos imborrables. Sin embargo, Tuchel explicó que su cuerpo técnico prefiere centrar la atención en el presente y no en los antecedentes históricos.

“Los jugadores tienen claro lo que significa para ambos países”.

Aun así, evitó alimentar narrativas externas que puedan incrementar la presión sobre los futbolistas.

“Como técnico nos enfocamos en lo que podemos condicionar y no hablamos de historia, de momentos icónicos. La tensión ya es suficiente”.

El seleccionador considera que el enfoque debe estar puesto exclusivamente en el rendimiento deportivo y en la ejecución del plan de juego.

Inglaterra quiere dar el paso definitivo

Tuchel recordó que Inglaterra ha estado muy cerca de alcanzar grandes objetivos en los últimos años, pero todavía siente que falta un último impulso para convertir ese crecimiento en títulos.

“Creo que estamos muy cerca”.

El técnico destacó el ambiente que percibe dentro del grupo y la ambición con la que afrontan esta oportunidad.

“Me gusta el cambio de energía, veo a los jugadores muy ilusionados y con mucha ambición. Nadie está satisfecho y es exactamente lo que hace falta”.

Elogios para la España finalista

Durante su comparecencia también tuvo tiempo para felicitar a España, que horas antes había asegurado su presencia en la final tras eliminar a Francia.

“La primera mitad fue increíble. Cuanto más grande el escenario, más calmos están, felicidades por ese logro”.

Ahora, mientras España espera rival, Inglaterra y Argentina se preparan para una batalla de gigantes. Y en el centro de todos los análisis vuelve a aparecer el mismo nombre: Lionel Messi, el futbolista que obliga incluso a un seleccionador de élite como Thomas Tuchel a replantear todas las reglas defensivas habituales.