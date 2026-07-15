La clasificación de España a la final del Mundial 2026 dejó una imagen de felicidad, orgullo y ambición dentro del vestuario de La Roja. Tras superar a Francia en semifinales, el seleccionador Luis de la Fuente reconoció que, si pudiera elegir, le gustaría disputar el partido decisivo frente a Argentina, no solo por la dimensión futbolística del duelo, sino también por la relación personal que mantiene con Lionel Scaloni.

El entrenador español explicó que cualquiera de los posibles rivales supondrá una prueba de máxima exigencia, pero admitió que existe un componente especial en la posibilidad de reencontrarse con el técnico argentino en el escenario más importante del fútbol mundial.

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La amistad con Scaloni inclina la balanza

De la Fuente recordó que coincidió con Scaloni durante la formación del actual seleccionador albiceleste como entrenador, una experiencia que fortaleció una relación que se mantiene hasta hoy.

“Me haría ilusión jugar contra Argentina por la amistad que tengo con Scaloni, pero Inglaterra será también un rival durísimo. Hemos llegado a semifinales las cuatro mejores del ránking FIFA, por primera vez en la historia”.

Más allá de esa preferencia personal, el técnico español insistió en que tanto Argentina como Inglaterra tienen méritos suficientes para disputar el título y representan un desafío de máximo nivel.

Para De la Fuente, las semifinales reunieron a selecciones con categoría de finalistas y reflejaron el alto nivel competitivo que ha tenido el torneo.

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Un equipo que sigue superando expectativas

Uno de los aspectos que más destacó el seleccionador fue la capacidad de crecimiento que ha mostrado España a lo largo de la competición. Aunque el equipo ya está instalado en la final, considera que todavía existe margen para seguir mejorando.

“Me sorprendo de lo que es capaz de hacer este equipo y el margen de mejora es infinito. Esto no es casualidad: es talento, trabajo, sacrificio, superación y sabíamos que teníamos que ir mejorando poco a poco durante el torneo”.

El entrenador también resaltó el excelente estado físico y futbolístico con el que llega el grupo al partido decisivo, convencido de que el recorrido realizado fortalece aún más la confianza del plantel.

El valor de un vestuario comprometido

Durante su intervención, De la Fuente puso especial énfasis en la unión interna que ha encontrado en la concentración española. Para el técnico, ese compromiso colectivo ha sido una de las claves del éxito alcanzado en el Mundial.

“No ha habido ni un problema en 47 días, nunca he visto un compromiso así en ningún equipo”.

Además, reivindicó el nivel del futbolista español y el trabajo realizado durante años por entrenadores y clubes para consolidar una identidad competitiva.

“Para mí, el futbolista español es el que mejor interpreta el juego del mundo y eso es un logro de los entrenadores y los clubes españoles”.

España quiere más en el Mundial 2026

Pese a la satisfacción por haber alcanzado la final, el seleccionador dejó claro que el equipo no se siente realizado todavía. La ilusión por disputar el partido definitivo es enorme, pero también existe conciencia de la dificultad que implica levantar el trofeo.

“Estamos felices pero no nos conformamos con esto”.

Y cuando fue consultado sobre la tradicional frase de que las finales son para ganarlas, De la Fuente ofreció una visión diferente.

“Lo que viene es más difícil y estamos deseando jugar la final. Pero la final es para jugarla, no me van las frases literarias. ¡Cómo no vas a estar feliz de disputar una final! Luego ganarla o no… hay un contrario”.

España ya está en la última estación del Mundial 2026. Ahora espera rival entre Argentina e Inglaterra, con la convicción de que llega en uno de los mejores momentos de su historia reciente y con la ambición intacta de volver a conquistar el título más importante del fútbol mundial.