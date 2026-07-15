América de Cali mantiene activa una de las negociaciones que más tiempo le ha demandado en este mercado de fichajes. El conjunto escarlata continúa buscando la incorporación del venezolano Edson Tortolero, un extremo de 28 años que reúne el perfil ofensivo solicitado por el técnico David González Giraldo para fortalecer las bandas de cara al segundo semestre.

Aunque las conversaciones con Carabobo FC no han sido sencillas y la diferencia económica sigue marcando distancia entre las partes, durante las últimas horas surgió un elemento que modificó el panorama. El propio futbolista decidió involucrarse directamente en la negociación y ya transmitió a su club cuál es su prioridad para el futuro inmediato.

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América mantiene a Tortolero entre sus principales objetivos

Dentro de la planificación deportiva diseñada para afrontar la segunda parte de la temporada, América detectó la necesidad de incorporar un extremo con velocidad, capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y condiciones para abrir espacios en el frente de ataque.

Fue en ese análisis donde apareció con fuerza el nombre de Edson Tortolero, uno de los jugadores que mejor rendimiento ha mostrado recientemente en el fútbol venezolano y que desde hace varias semanas ocupa un lugar preferencial en la carpeta de la dirección deportiva escarlata.

El cuerpo técnico considera que sus características pueden aportar nuevas alternativas ofensivas y darle mayor profundidad a un equipo que busca aumentar su capacidad de generación por los costados.

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Por esa razón, la institución caleña ha mantenido abiertas las conversaciones pese a las dificultades que surgieron desde el comienzo de la operación.

La valoración de Carabobo sigue siendo el mayor obstáculo

El principal punto de desacuerdo continúa siendo el aspecto económico.

Carabobo FC mantiene una tasación cercana a los:

900.000 dólares libres.

Se trata de una cifra que en América consideran elevada, especialmente si se tiene en cuenta que el contrato del futbolista expira dentro de apenas cinco meses.

En el mercado existe la percepción de que será difícil encontrar un club dispuesto a realizar una inversión de ese nivel por un jugador que, en un corto plazo, podrá negociar libremente su siguiente contrato.

Ese contexto llevó a la dirigencia escarlata a explorar fórmulas diferentes para intentar acercar posiciones.

Dos caminos que América intentó poner en marcha

Con el propósito de evitar que la negociación se estancara, América de Cali presentó dos alternativas distintas a la institución venezolana.

Las propuestas planteadas fueron las siguientes:

Una compensación cercana a 400.000 dólares para anticipar la salida del futbolista.

para anticipar la salida del futbolista. La posibilidad de construir una operación que incluyera al venezolano Darwin Machís.

La intención del club era aprovechar el momento contractual de Tortolero para encontrar un acuerdo que resultara conveniente para todos los involucrados.

Sin embargo, ninguna de esas opciones logró satisfacer las expectativas de Carabobo.

El nombre de Darwin Machís apareció en la negociación

Durante el desarrollo de las conversaciones también surgió el caso de Darwin Machís.

El extremo venezolano llegó a América hace apenas seis meses, pero no consiguió consolidarse dentro del proyecto deportivo y actualmente no figura entre las principales alternativas del cuerpo técnico para la nueva temporada.

Esa situación llevó al club a evaluar distintas posibilidades para facilitar su salida.

En Carabobo reconocieron interés por el futbolista, aunque dejaron claro que ambos temas debían manejarse por separado.

La posición de la institución venezolana fue contundente: una eventual llegada de Machís no hará parte de la negociación por Edson Tortolero y cada operación deberá resolverse de manera independiente.

Carabobo apuesta por extender el vínculo

Mientras las conversaciones con América avanzan lentamente, la dirigencia venezolana activó un plan paralelo para proteger sus intereses.

La intención es presentar en los próximos días una propuesta de renovación al atacante con varios objetivos definidos:

Evitar que quede libre al finalizar el contrato.

Fortalecer su posición en futuras negociaciones.

Mantener dentro del plantel a uno de sus jugadores más destacados.

La oferta incluiría una mejora importante en las condiciones económicas actuales, buscando convencer al futbolista de prolongar su permanencia en la institución.

Tortolero ya expresó cuál es su prioridad

El punto que más cambió el escenario durante las últimas horas fue la postura adoptada por el propio jugador.

Aunque recibió con respeto la intención de Carabobo de renovarle el contrato, Edson Tortolero les comunicó a los directivos que su prioridad pasa por continuar su carrera en América de Cali.

El extremo solicitó que vuelvan a revisar las propuestas enviadas desde Colombia y pidió un nuevo esfuerzo para intentar acercar posiciones entre los clubes.

Desde su entorno consideran que el proyecto deportivo presentado por el conjunto escarlata representa una oportunidad importante para seguir creciendo y competir en un contexto de mayor visibilidad.

Además del aspecto futbolístico, el jugador entiende que dar el salto al fútbol colombiano sería un paso relevante para su carrera profesional.

Se acerca un momento decisivo para la negociación

La operación continúa siendo compleja y Carabobo FC mantiene firme su postura respecto al valor del futbolista. Sin embargo, el contexto ya no es el mismo que existía semanas atrás.

En un principio, toda la presión provenía únicamente desde América de Cali. Ahora apareció un factor adicional que puede terminar inclinando la balanza: el propio Edson Tortolero comenzó a gestionar internamente su salida y dejó claro cuál es el destino que desea para el próximo semestre.

Ese nuevo escenario obliga a todas las partes a revisar nuevamente la negociación. América mantiene intacto su interés, el futbolista apuesta por vestir la camiseta escarlata y el club venezolano deberá decidir si sostiene su exigencia inicial o encuentra un punto de equilibrio que permita cerrar la transferencia.

Por ahora no existe un acuerdo definitivo, pero el panorama luce mucho más abierto que semanas atrás. En Cali confían en que la voluntad del jugador pueda convertirse en el elemento que finalmente destrabe una negociación que sigue siendo una de las prioridades del mercado para la dirigencia escarlata.