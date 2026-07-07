El sueño de la Selección Argentina de defender el título en el Mundial 2026 afronta una nueva prueba de exigencia este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tuvo que trabajar más de la cuenta para superar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, en un encuentro que se extendió hasta la prórroga. Después del empate 1-1 en el tiempo reglamentario, los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero le dieron el triunfo por 3-2 y el boleto a los octavos de final.

Ahora, la Albiceleste tendrá enfrente a una Selección de Egipto que llega con la confianza por las nubes tras eliminar a Australia en una dramática definición por penaltis. Con Mohamed Salah como principal referente y una estructura defensiva que ha demostrado solidez durante el torneo, los africanos intentarán dar uno de los grandes golpes de esta Copa del Mundo frente a los actuales campeones.

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Argentina vs Egipto: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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Scaloni evalúa cambios para los octavos de final

La clasificación frente a Cabo Verde dejó algunas preocupaciones físicas en el plantel argentino. Tres futbolistas terminaron el compromiso con molestias: Facundo Medina sufrió calambres durante el segundo tiempo, Enzo Fernández presentó algunas dolencias musculares y Nicolás González padeció un leve esguince de tobillo. Sin embargo, el cuerpo médico es optimista y todos podrían estar disponibles para el compromiso ante Egipto.

Ante este panorama, Lionel Scaloni analiza realizar algunas modificaciones en la formación titular. Los nombres de Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y el propio Nicolás González aparecen entre las principales alternativas para ingresar desde el arranque. También existe la posibilidad de que el seleccionador sorprenda con alguna variante inesperada en busca de refrescar al equipo tras el desgaste acumulado en la fase eliminatoria.

Egipto quiere seguir haciendo historia

La selección africana llega a esta instancia después de una clasificación sufrida y muy celebrada frente a Australia. Los egipcios se adelantaron rápidamente gracias a un gol de Emam Ashour, aunque posteriormente un autogol de Mohamed Hany permitió la igualdad de los oceánicos. Tras una prórroga sin modificaciones en el marcador, Egipto mostró mayor efectividad desde los once pasos y aseguró su lugar entre los 16 mejores del torneo.

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De cara al choque frente a Argentina, el entrenador Hossam Hassan apuesta por mantener la base que le ha dado resultados durante la competición. La principal duda pasa por el planteamiento táctico: sostener un esquema con un único delantero o reforzar el mediocampo para intentar neutralizar la circulación y el talento de los argentinos. Todo indica que la columna vertebral del equipo se mantendrá, con Mohamed Salah y Omar Marmoush como principales amenazas ofensivas.

Un duelo con favoritos, pero sin margen para relajarse

Sobre el papel, Argentina parte como favorita para avanzar a los cuartos de final del Mundial FIFA 2026, pero la actuación de Egipto durante el torneo demuestra que no será un rival sencillo. Los africanos han construido su campaña desde el orden táctico, el compromiso colectivo y la capacidad para competir en partidos cerrados.

Para la Albiceleste, evitar sorpresas y recuperar su mejor nivel será fundamental en un encuentro donde cualquier detalle puede marcar la diferencia. Con Lionel Messi liderando la ofensiva y una generación acostumbrada a los grandes escenarios, Argentina buscará dar un nuevo paso en su objetivo de volver a conquistar el mundo.

Argentina vs Egipto: probables alineaciones

Argentina (4-4-2):

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Nicolás González, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Entrenador: Lionel Sebastián Scaloni.

Egipto (4-2-3-1):

Mostafa Oufa; Mohamed Hany, Hossam Abdelmaguid, Yasser Ibrahim, Rami Rabia; Marwan Atteya, Hamdy Fathy; Emam Ashour, Mohamed Salah, Mostafa Ziko; Omar Marmoush.

Entrenador: Hossam Hassan.