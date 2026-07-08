En una Selección Argentina liderada por Lionel Messi, resulta llamativo que uno de los grandes protagonistas de las rondas eliminatorias esté siendo un defensor. Sin embargo, eso es exactamente lo que ocurre con Cristian «Cuti» Romero, un futbolista que combina personalidad, agresividad, liderazgo y una inusual capacidad para aparecer en los momentos más decisivos.

La Albiceleste ha transitado partidos mucho más exigentes de lo esperado en esta fase definitiva del Mundial 2026, y en varios de esos episodios límite el central surgido en Belgrano de Córdoba terminó convirtiéndose en una pieza determinante. Ya sea con goles, intervenciones salvadoras o jugadas que cambian el rumbo de los encuentros, Romero se ha transformado en uno de los pilares de la defensa argentina.

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El espíritu indomable que desespera y enamora a Scaloni

Quienes siguen de cerca a la selección saben que Lionel Scaloni mantiene una relación particular con el estilo de juego de Romero. El entrenador admira su valentía, aunque en ocasiones su impulso ofensivo también le provoca más de un dolor de cabeza.

Hace algún tiempo, el propio técnico describió perfectamente esa personalidad:

«El Cuti tiene esas cosas. Hay veces que le decimos que no vaya, pero él va igual. Tiene una fuerza y unas ganas de ir hacia adelante impresionantes… A veces nos agarramos la cabeza en el banco porque deja el hueco atrás, pero su intuición lo lleva a ir».

Esa descripción sigue vigente. Romero es un central que rara vez se conforma con cumplir una función defensiva tradicional. Constantemente busca anticipar, romper líneas y aparecer donde pocos esperan verlo.

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Los goles que mantuvieron viva a la Albiceleste

La influencia del defensor se hizo evidente en los cruces más recientes del torneo.

Ante Egipto, cuando el panorama se complicaba para Argentina, fue él quien encontró el camino hacia la remontada con una aparición ofensiva que devolvió la confianza al equipo. Su capacidad para atacar el área rival volvió a marcar diferencias en un momento de máxima tensión.

Días antes, frente a Cabo Verde, también tuvo participación directa en una acción decisiva durante la prórroga. Aunque el tanto terminó registrado oficialmente como autogol, la jugada nació de una intervención del zaguero que volvió a inclinar la balanza a favor de la campeona del mundo.

Cada vez que Argentina necesitó un impulso emocional, Romero apareció para ofrecerlo.

Mucho más que un compañero de Messi

El impacto del defensor trasciende lo estrictamente defensivo. En este Mundial ha terminado convirtiéndose en uno de los aliados más importantes de Messi, participando en acciones ofensivas que terminaron siendo determinantes para el equipo.

Su liderazgo tampoco necesita brazalete. Aunque la cinta pertenece al capitán histórico de la Albiceleste, dentro de la última línea Romero ejerce una autoridad natural que se refleja en cada partido.

Esa influencia ha sido reconocida incluso por Scaloni, quien entiende que los riesgos que asume el central forman parte de su esencia.

El entrenador sabe que, ocasionalmente, esas aventuras ofensivas pueden dejar espacios atrás. Pero también entiende que sin ese temperamento Argentina perdería una de sus principales fuentes de energía competitiva.

Una recuperación exprés que terminó siendo decisiva

La historia adquiere aún más valor si se tiene en cuenta lo ocurrido antes del torneo.

A mediados de abril, durante un encuentro de la Premier League, Romero sufrió un esguince de rodilla que puso en duda seriamente su presencia en el Mundial. Los tiempos de recuperación eran ajustados y existía el temor de que llegara sin ritmo o incluso se perdiera la competencia.

Scaloni decidió esperarlo.

La apuesta tenía fundamento. Desde su debut con la selección en 2021, Romero ha estado presente en todos los grandes éxitos de la era moderna argentina:

Copa América 2021

Finalissima 2022

Mundial de Catar 2022

Copa América 2024

Su historial de conquistas convirtió la espera en una decisión lógica. Y hoy el defensor le está devolviendo esa confianza con actuaciones que explican por qué es considerado uno de los mejores centrales del mundo.

El símbolo de una Argentina que no se rinde

Más allá de los aspectos tácticos, Romero representa una característica que identifica a esta generación argentina: la capacidad para competir hasta el último segundo.

Su mensaje en redes sociales después de la clasificación frente a Egipto resumió perfectamente ese sentimiento colectivo:

«La vida por esta camiseta siempre. Jamás, pero jamás duden. Vamos Argentina siempre».

Esa declaración refleja la personalidad de un futbolista que juega al límite, que desafía instrucciones cuando su intuición le indica avanzar y que, partido tras partido, sigue encontrando formas de sostener la ilusión de una Argentina que sueña con defender exitosamente la corona mundial.