El mercado de fichajes sigue ocupando buena parte de la atención en el Deportivo Independiente Medellín y uno de los nombres que más fuerza ha ganado es el del paraguayo Guillermo Paiva. El delantero de 28 años encaja en el perfil que busca Luis Amaranto Perea para reforzar el ataque tras la salida de Francisco Fydriszewski y, de hecho, las conversaciones avanzan por un camino alentador. Sin embargo, cuando parecía que el panorama se aclaraba, apareció el obstáculo más complejo de toda la operación: convencer a Junior de Barranquilla de abrir la puerta para su salida.

El DIM encontró el perfil que necesitaba

La partida de Francisco Fydriszewski dejó un vacío importante en el frente de ataque del conjunto antioqueño, por lo que la dirigencia aceleró la búsqueda de un futbolista con experiencia, presencia física y capacidad para competir de inmediato por un lugar en el once titular.

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En ese análisis apareció Guillermo Paiva, un delantero que reúne las características que pretende el cuerpo técnico y que, además, ya conoce el fútbol colombiano.

La apuesta del DIM responde también a las exigencias del calendario que tendrá durante el segundo semestre, con participación en varios torneos:

Liga BetPlay.

Copa Colombia.

Copa Sudamericana.

La intención es conformar una plantilla con alternativas suficientes para sostener el rendimiento en todas las competiciones, y por eso el nombre del atacante paraguayo pasó rápidamente a ocupar un lugar prioritario.

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El acuerdo con el jugador está muy avanzado

Uno de los aspectos que más optimismo genera en Medellín es la disposición mostrada por el futbolista desde los primeros contactos.

Las conversaciones entre ambas partes permitieron acercar posiciones hasta el punto de que existe un entendimiento prácticamente total en el aspecto contractual.

Aunque el salario ofrecido por el Poderoso está por debajo del que actualmente percibe en Junior, el delantero valora otros factores que pesan en la decisión.

La posibilidad de recuperar protagonismo, disputar un mayor número de partidos y formar parte de un proyecto deportivo en el que tendría un papel relevante hacen que la propuesta resulte especialmente atractiva.

Además, Paiva considera que permanecer en el fútbol colombiano representa una buena alternativa para continuar desarrollando su carrera.

El panorama cambió con la llegada de Fydriszewski

La reciente incorporación de Francisco Fydriszewski al conjunto barranquillero terminó modificando aún más el escenario para el atacante paraguayo.

Durante el semestre anterior ya existía una competencia importante en la ofensiva rojiblanca, donde compartía plantel con futbolistas como:

Luis Fernando Muriel.

Carlos Bacca.

Teófilo Gutiérrez.

La llegada de un nuevo delantero reduce todavía más las posibilidades de continuidad para Paiva, quien entiende que un cambio de equipo podría ser beneficioso en este momento de su carrera.

Por esa razón, el atacante ya expresó internamente que ve con buenos ojos la posibilidad de asumir un nuevo desafío si las condiciones terminan favoreciendo a todas las partes.

La conversación con Alfredo Arias fue transparente

Antes de que las negociaciones tomaran fuerza, el delantero sostuvo una conversación con Alfredo Arias para exponerle su situación.

Según trascendió, el paraguayo manifestó con claridad que busca tener más minutos y considera que una salida podría resultar positiva tanto para él como para el club.

También entiende que su etapa en Junior ha sido importante, especialmente después de conquistar dos títulos con la institución, por lo que siente que ha llegado el momento de analizar nuevos retos profesionales.

Su postura ha sido bien recibida por el DIM, que interpreta esa disposición como un elemento favorable para intentar concretar el fichaje.

Junior mantiene la posición más firme

Si entre el jugador y el Deportivo Independiente Medellín el panorama es alentador, la situación cambia por completo cuando la negociación llega a los despachos de Junior de Barranquilla.

La dirigencia rojiblanca no tiene intención de desprenderse fácilmente del delantero y mantiene una postura muy clara respecto a su futuro.

Por ahora, el club sostiene tres condiciones principales:

No contempla una cesión a préstamo.

Solo negociará mediante una venta definitiva.

La operación tendría un valor cercano al millón de dólares.

Esa diferencia de criterios es, precisamente, la que mantiene frenado el avance definitivo de la negociación.

El Poderoso busca fórmulas para destrabar el negocio

Lejos de dar por perdida la posibilidad, el DIM continúa evaluando mecanismos que permitan acercar posiciones.

La propuesta inicial presentada por el conjunto antioqueño contempla:

Un préstamo por un año y medio con cargo.

Asumir la totalidad del salario del delantero.

Garantizarle un papel importante dentro del proyecto deportivo.

En caso de que esa fórmula no prospere, la institución también estudia otras alternativas, entre ellas la compra de un porcentaje de los derechos económicos del futbolista mediante un esquema que reduzca el impacto financiero inicial.

La negociación sigue abierta y en Medellín consideran que todavía existe margen para construir un acuerdo satisfactorio.

Todo depende ahora de Junior

El escenario actual deja tres posturas perfectamente definidas. Guillermo Paiva quiere valorar una salida que le permita recuperar continuidad, Deportivo Independiente Medellín mantiene firme su interés y ya logró acercar posiciones con el futbolista, mientras que Junior de Barranquilla continúa defendiendo una postura inflexible respecto a las condiciones de una eventual transferencia.

Aunque el punto más complicado aún está por resolverse, en el entorno del Poderoso mantienen el optimismo. El mercado apenas comienza a tomar velocidad y saben que las circunstancias pueden cambiar en cuestión de días. Por eso, el nombre del atacante paraguayo sigue encabezando la lista de prioridades para reforzar el ataque de cara a un semestre en el que el club espera volver a ser protagonista tanto en el ámbito nacional como internacional.