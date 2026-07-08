La cuenta regresiva para el duelo entre Marruecos y Francia por los cuartos de final del Mundial 2026 se vive con una mezcla de entusiasmo, ilusión y prudencia en territorio marroquí. El partido, que definirá uno de los semifinalistas del torneo, tiene una carga emocional especial por múltiples razones: el recuerdo de la semifinal de Catar 2022, la rivalidad deportiva reciente y los profundos vínculos históricos que unen a ambos países.

La expectativa crece a medida que se acerca el encuentro de este jueves, aunque entre los aficionados existe plena conciencia de que enfrente estará una de las selecciones más poderosas del campeonato.

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Una confianza diferente a la que existía en Catar

La sensación que rodea al combinado africano es distinta a la que se vivió hace cuatro años cuando los Leones del Atlas alcanzaron por primera vez unas semifinales mundialistas.

Aquella vez, Francia se impuso por 2-0 y puso fin al sueño marroquí. Sin embargo, el crecimiento sostenido del equipo y su consolidación entre las selecciones más competitivas del planeta han modificado la percepción de los aficionados.

Según explicó el periodista marroquí Hamza Chtioui, el ambiente actual está marcado por una confianza mucho mayor.

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“Para el público marroquí, el enfoque ante el duelo contra Francia es distinto al que hubo en el Mundial de Catar 2022. Aunque aquel partido se disputó en semifinales, el miedo estaba muy presente. Hoy la convicción es mayor”.

El comunicador destacó que Marruecos llega respaldado por su posición privilegiada en el ranking internacional y por un proyecto que ha demostrado capacidad para competir contra cualquier rival.

Francia impone respeto, pero también deja espacios para la esperanza

Pese al optimismo generalizado, los aficionados marroquíes reconocen la magnitud del desafío. La calidad individual de las figuras francesas, la experiencia acumulada en grandes torneos y la estabilidad del proyecto liderado por Didier Deschamps convierten a los europeos en uno de los principales candidatos al título.

Aun así, en Marruecos consideran que existen argumentos para soñar con una sorpresa.

“Nuestra afición ya no se limita a soñar como en Catar; hoy creo firmemente que el equipo puede dar la sorpresa”, afirmó Chtioui.

Esa sensación también se percibe entre los seguidores que esperan el partido con una mezcla de ilusión y orgullo por el recorrido realizado hasta ahora.

“Ganaremos. Si lo conseguimos, habrá un antes y un después, incluso en la percepción de nuestra relación política con Francia”, expresó Amal, una aficionada marroquí de 36 años.

Cafés llenos y ciudades preparadas para una nueva fiesta

Como ha ocurrido durante todo el torneo, los encuentros de Marruecos se han convertido en auténticos acontecimientos sociales. Miles de personas acostumbran reunirse en cafeterías, bares y espacios públicos para seguir los partidos en comunidad.

En ciudades como Rabat, la demanda suele superar ampliamente la capacidad de los establecimientos. Conseguir una mesa horas antes del inicio de los encuentros se ha convertido prácticamente en una obligación para quienes desean vivir el ambiente desde un café.

Muchos locales permanecen completamente ocupados desde varias horas antes del pitazo inicial, mientras banderas, camisetas y cánticos acompañan la espera.

Las fan zones toman protagonismo

Ante la enorme afluencia de aficionados, las autoridades han impulsado diferentes espacios para seguir los partidos en pantallas gigantes.

Las denominadas fan zones se han multiplicado en distintos puntos del país y reúnen a miles de seguidores en ambientes especialmente preparados para la ocasión.

Uno de los escenarios más concurridos se encuentra en el estadio Moulay Hassan de Rabat, donde los aficionados pueden seguir el encuentro rodeados de actividades, animación y una atmósfera festiva que se ha convertido en una de las imágenes más características del Mundial para Marruecos.

El sueño de una victoria que cambiaría el panorama

La contundente victoria sobre Canadá en los octavos de final alimentó todavía más la confianza de una afición que empieza a visualizar metas cada vez más ambiciosas.

Las celebraciones posteriores a los triunfos recientes han desbordado las calles de las principales ciudades marroquíes, con caravanas, música, banderas y festejos multitudinarios que reflejan la conexión entre el equipo y su gente.

Para muchos seguidores, derrotar a Francia tendría un significado especial. No solo supondría una revancha deportiva por lo ocurrido en Catar, sino que además abriría la puerta a una posibilidad que hace algunos años parecía impensable: luchar seriamente por el título mundial.

“Si Marruecos vence a Francia, empezará a hablarse de la posibilidad de alzarse con el título mundial, aunque el camino siga siendo duro. Aún así, la ambición crecerá y la esperanza se intensificará”, concluyó Chtioui.

Por ahora, Marruecos vive entre la ilusión y la cautela, consciente de que está ante una de las noches más importantes de su historia futbolística reciente.