España clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 sin mayores sobresaltos y dejó una de sus actuaciones más convincentes del torneo. La Roja goleó 3-0 a Austria con un doblete de Mikel Oyarzabal y otro tanto de Pedro Porro, manteniendo además la portería en cero y consolidando la confianza de un equipo que llega en crecimiento a la fase decisiva. Del otro lado estará una Portugal que sufrió hasta el último instante para eliminar a Croacia y que aterriza en Dallas con el impulso de una clasificación dramática liderada por Cristiano Ronaldo y Gonçalo Ramos.

España vs Portugal: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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España llega fortalecida y con confianza

Luis de la Fuente celebró la clasificación, pero dejó claro que considera que su equipo todavía tiene margen de crecimiento. El seleccionador valoró el rendimiento colectivo mostrado frente a Austria y destacó que la exigencia aumentará considerablemente ante un rival de la categoría de Portugal.

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«Este equipo todavía no ha tocado el techo, tiene muchas posibilidades todavía de mejora», aseguró el entrenador tras el encuentro. También recordó que el exceso de confianza puede ser un enemigo peligroso y señaló que aún existen aspectos por perfeccionar, especialmente en la presión alta y algunos comportamientos defensivos.

Otro de los grandes protagonistas fue Unai Simón. El arquero español superó el histórico registro de Walter Zenga y alcanzó los 519 minutos sin recibir goles en una Copa del Mundo, una marca que confirma el excelente momento de la defensa española. De la Fuente también destacó el aporte de Marc Cucurella, autor de dos asistencias, además del equilibrio y la calidad que aportan Rodri y Pedri en la mitad del campo.

Portugal sobrevivió a una batalla contra Croacia

La clasificación portuguesa estuvo cargada de tensión. Croacia abrió el marcador por intermedio de Ivan Perisic, pero Cristiano Ronaldo respondió desde el punto penal para devolver la igualdad. Cuando parecía que el partido se encaminaba hacia la prórroga, Gonçalo Ramos apareció en tiempo de descuento para marcar el 2-1.

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Sin embargo, todavía quedaba una última emoción. Croacia encontró el empate en el minuto 102, pero la acción fue anulada por fuera de juego tras la revisión del VAR, permitiendo que Portugal sellara su boleto a los octavos de final.

Roberto Martínez defendió la actuación arbitral y reconoció que su equipo también contó con una cuota de fortuna. El seleccionador español al servicio de Portugal destacó además la magnitud del próximo desafío.

«Respetamos la calidad de España. Creo que va a ser un partido fantástico, va a ser el partido europeo de este Mundial», señaló. También admitió el desgaste emocional que dejó el encuentro frente a Croacia y bromeó sobre la tensión vivida durante los minutos finales.

España vs Portugal: alineaciones probables

España (4-3-3):

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Pedri, Rodri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Entrenador: Luis de la Fuente.

Portugal (4-2-3-1):

Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Entrenador: Roberto Martínez.