A medida que avanza el Mundial 2026, Harry Kane continúa consolidando una trayectoria que ya lo ubica entre los grandes referentes del fútbol inglés. Con seis goles en el torneo y un papel determinante en la clasificación de Inglaterra a los cuartos de final, el delantero del Bayern Múnich vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones.

Entre quienes mejor conocen las exigencias del fútbol de élite aparece Des Walker, histórico defensor inglés, quien no ocultó su admiración por el atacante y dejó una frase que rápidamente llamó la atención al referirse a la dificultad de marcarlo.

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Una pesadilla para cualquier defensa

Walker fue consultado sobre qué se necesita para neutralizar a Kane y respondió con una mezcla de humor y reconocimiento hacia las virtudes del goleador.

“¡Hay que darle una patada porque él también te la va a dar!”

Más allá de la expresión, el exzaguero explicó que la verdadera fortaleza del capitán inglés va mucho más allá de los goles.

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“Eso es lo que caracteriza a Harry: su juego integral. Aunque no marque, sigue siendo un rival complicado. Gente como él y [Alan] Shearer tienen más de una cuerda en su arco: son goleadores excepcionales y además aportan al juego”.

Walker considera que la mentalidad competitiva de Kane es una de las razones que explican su vigencia en la élite durante más de una década.

“Hay jugadores como Ian Wright o Harry: si te relajas un segundo, quizá no brillen en el 92 o 93, pero su fe en marcar es inquebrantable. Harry lleva diez años demostrando que los escépticos se equivocan; es fantástico. Sin él, no sé dónde estaríamos”.

El salto al Bayern que elevó su juego

Tras convertirse en leyenda del Tottenham, Kane tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera al marcharse al Bayern Múnich en busca de títulos y nuevos desafíos.

Para Walker, esa experiencia en Alemania terminó de convertirlo en un delantero mucho más completo.

“Es un futbolista fantástico. A veces, jugar en el extranjero te enseña cosas nuevas. Harry ahora aporta más movimiento y entiende mejor los peligros”.

El exdefensor considera que el entorno competitivo del Bayern amplió la visión futbolística del atacante.

“Porque, obviamente, estuvo en el Tottenham durante tantos años y allí te impregnas de ese estilo del Tottenham. Bueno, creo que el Bayern le ha abierto una nueva perspectiva del fútbol. Y él lo plasma en el campo, por lo que ahora es probablemente el delantero centro más completo del mundo”.

Los números respaldan esa afirmación. Desde su llegada a Alemania, Kane ha mantenido registros extraordinarios y se ha convertido en uno de los futbolistas más determinantes del continente.

Un legado cada vez más cerca de la cima

La carrera del delantero inglés también sigue creciendo con la camiseta de la selección. Además de ser el máximo goleador histórico de Inglaterra, está cada vez más cerca de alcanzar otro registro legendario.

Actualmente suma 85 goles internacionales y se aproxima al récord de presencias que durante años perteneció a Peter Shilton. La posibilidad de conquistar el Mundial 2026 podría terminar de colocarlo en un escalón privilegiado dentro de la historia del fútbol inglés.

Para muchos analistas y exjugadores, el debate ya no gira en torno a si Kane es uno de los mejores atacantes de su generación, sino a qué lugar ocupará cuando llegue el momento de compararlo con las máximas figuras que ha producido Inglaterra.

Los otros delanteros que Walker considera imposibles de detener

Durante la entrevista, Walker también fue consultado sobre los atacantes más difíciles que ha visto o enfrentado. Su respuesta incluyó nombres históricos y figuras actuales.

Entre los referentes del pasado destacó a Marco van Basten y al brasileño Careca, mientras que entre las estrellas contemporáneas señaló a tres jugadores capaces de marcar diferencias prácticamente imposibles de controlar.

“Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane son imparables en ciertas situaciones. Si pones a Harry en el área, no hay defensa que lo detenga. Con Mbappé pasa lo mismo, y Haaland es igual de especial”.

Con Inglaterra instalada entre los ocho mejores del Mundial y Kane atravesando otro torneo sobresaliente, las palabras de Walker reflejan una realidad que los rivales conocen muy bien: cuando el delantero entra en ritmo, detenerlo suele convertirse en una misión extremadamente complicada.