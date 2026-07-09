El regreso de Franco Armani al Atlético Nacional ya comienza a transformar el panorama deportivo del club. La operación, que durante varias semanas estuvo rodeada de negociaciones y expectativa, está encaminada para convertirse en una de las incorporaciones más importantes del mercado colombiano y supone un giro total en la planificación del arco verdolaga para el segundo semestre de 2026.

El experimentado guardameta argentino alcanzó un acuerdo de palabra con la dirigencia antioqueña y solo restan los procedimientos habituales para oficializar su regreso a Medellín. A los 40 años, el arquero vuelve al equipo donde construyó buena parte de su legado y donde siempre manifestó su deseo de poner el punto final a una trayectoria llena de éxitos.

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El regreso que la afición esperó durante años

Pocos jugadores han dejado una huella tan profunda en Atlético Nacional como Franco Armani.

Durante su primera etapa defendió el arco verdolaga a lo largo de ocho temporadas, conquistó 13 títulos y se convirtió en uno de los grandes referentes de la historia reciente de la institución. Ese rendimiento lo llevó posteriormente a River Plate, donde también escribió una etapa brillante y amplió su colección de trofeos durante casi una década.

A pesar de consolidarse en el fútbol argentino, Armani nunca escondió su intención de regresar a Medellín para cerrar su carrera con la camiseta que lo llevó a la élite del continente.

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Ese momento finalmente está por hacerse realidad.

Cómo se abrió la puerta para salir de River Plate

Aunque el arquero mantenía contrato vigente con River Plate por algunos meses más, el contexto deportivo fue cambiando a lo largo del primer semestre.

Las molestias físicas que padeció desde comienzos de año limitaron parte de su continuidad y coincidieron con el crecimiento del joven Santiago Beltrán, quien comenzó a ganar espacio dentro del plantel.

Ese nuevo escenario llevó a Armani y a la dirigencia del club argentino a estudiar una salida anticipada.

Tras varias semanas de conversaciones, ambas instituciones encontraron una fórmula satisfactoria. Incluso, pese a que inicialmente se habló de una posible compensación económica para liberar al guardameta antes de finalizar su contrato, finalmente las partes lograron destrabar la negociación sin mayores inconvenientes.

Los motivos personales pesaron tanto como el aspecto deportivo

La decisión del arquero no obedeció únicamente a cuestiones futbolísticas.

Armani trasladó a los directivos de River Plate su deseo de volver a establecerse en Medellín, ciudad con la que mantiene una relación muy estrecha desde hace varios años y donde proyecta desarrollar la siguiente etapa de su vida.

Entre los factores que terminaron inclinando la balanza aparecen:

El deseo de volver a vivir en Medellín junto a su familia.

junto a su familia. Los proyectos personales y empresariales que mantiene en la ciudad.

La intención de retirarse defendiendo la camiseta de Atlético Nacional .

. El plan de radicarse de manera definitiva en Antioquia una vez concluya su carrera profesional.

Desde River comprendieron plenamente la decisión. Con la aprobación del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet, el club facilitó la salida de uno de los futbolistas más representativos de los últimos años, una operación que además supone un alivio importante en la masa salarial del plantel.

Nacional revisó cada detalle antes de avanzar

En las oficinas verdolagas existía un aspecto que debía resolverse antes de cerrar el acuerdo: el estado físico del arquero.

Las lesiones musculares sufridas durante la temporada llevaron al club a revisar cuidadosamente esa situación antes de dar el paso definitivo.

Según se conoció, Armani transmitió plena confianza a la dirigencia y aseguró que completó con éxito su recuperación, además de entrenarse con normalidad durante la pretemporada de River Plate.

Aunque todavía deberá superar los exámenes médicos correspondientes, en Nacional existe tranquilidad respecto a su condición física y a su capacidad para asumir nuevamente la responsabilidad de custodiar el arco.

Lucas González reorganiza la planificación del equipo

La incorporación del histórico guardameta también obliga a replantear parte del proyecto deportivo liderado por Lucas González Vélez.

Hasta hace pocas semanas, el entrenador analizaba una fórmula basada en otorgar mayor protagonismo a los jóvenes arqueros de la institución para acelerar su evolución competitiva.

En ese plan aparecían como principales alternativas:

Kevin Cataño , de 23 años.

, de 23 años. Luis Marquínez, de 22 años.

Sin embargo, la posibilidad de contar nuevamente con Armani modificó por completo esa planificación.

El cuerpo técnico entiende que el argentino asumirá la titularidad, mientras los guardametas más jóvenes continuarán su proceso de formación bajo la tutela de uno de los arqueros más importantes que ha tenido el club.

Harlen Castillo, el primer afectado por el nuevo panorama

El regreso de Armani también genera consecuencias inmediatas dentro de la plantilla.

Uno de los casos más evidentes es el de Harlen Castillo, quien todavía mantiene contrato con Atlético Nacional, pero dejó de estar dentro de las prioridades deportivas para el nuevo semestre.

Por esa razón, la institución le recomendó evaluar alternativas que le permitan encontrar continuidad en otro equipo.

La decisión responde exclusivamente a la nueva estructura que tendrá la portería verdolaga y no a situaciones disciplinarias o contractuales.

Un regreso que transforma el arco verdolaga

En Atlético Nacional consideran que el retorno de Franco Armani representa mucho más que un fichaje de prestigio.

Después de la salida de David Ospina, la dirigencia buscaba un arquero capaz de asumir el peso de una posición históricamente determinante dentro del club. La respuesta terminó llegando con el regreso de un ídolo que conoce la institución, entiende la exigencia de la afición y ya demostró su capacidad para conquistar títulos con la camiseta verdolaga.

La vuelta de Armani fortalece el proyecto deportivo, reorganiza la competencia interna en la portería y devuelve a Medellín a uno de los grandes referentes de la historia reciente de Nacional, decidido a escribir el último capítulo de una carrera que marcó una época.