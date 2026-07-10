Luis de la Fuente dejó claro que en la concentración de España nadie está pensando más allá del próximo compromiso del Mundial 2026. Aunque Francia ya aseguró su presencia en las semifinales y podría convertirse en el siguiente rival de La Roja, el seleccionador español insistió en que toda la atención del grupo está puesta en el exigente duelo frente a Bélgica, correspondiente a los cuartos de final.

El técnico compareció ante los medios de comunicación en la víspera del compromiso y descartó cualquier tipo de cálculo sobre un eventual cruce con los franceses.

ADVERTISEMENT

Bélgica monopoliza toda la atención de España

Horas después de que Francia sellara su clasificación a las semifinales tras imponerse a Marruecos, a De la Fuente le preguntaron por la posibilidad de enfrentarse al conjunto dirigido por Didier Deschamps en la siguiente ronda.

La respuesta fue contundente.

“Hemos visto el partido de Francia. Ha sido superior, ha ganado bien el partido. Ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que queráis de Francia. Como profesionales, te garantizo que Francia no existe para nosotros”.

ADVERTISEMENT

El entrenador dejó claro que, en una instancia de eliminación directa, cualquier distracción puede resultar costosa y que el único objetivo inmediato pasa por superar a una selección belga que considera de máximo nivel.

«Es el partido más difícil»

Durante su análisis del rival, el seleccionador español destacó la calidad del combinado belga y recordó que llegar a esta instancia del torneo no es producto de la casualidad.

“Bélgica es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos, seguro”.

Para De la Fuente, el crecimiento mostrado por su equipo durante el campeonato deberá reflejarse nuevamente en un encuentro que pondrá a prueba la candidatura española al título.

La Roja llega con mayor confianza

El técnico también valoró la evolución que ha mostrado el grupo desde el inicio del campeonato y explicó que los buenos resultados han fortalecido la confianza del plantel.

“Uno va construyendo la confianza y una base más sólida a medida que van pasando los partidos y si vas ganando vas generando confianza. El partido ante Portugal fue importante, pero llegábamos muy bien”.

España llega a los cuartos de final después de consolidarse como una de las selecciones con mejor rendimiento colectivo del Mundial, algo que, según su entrenador, se ha construido partido tras partido.

De la Fuente espera la mejor versión de Lamine Yamal

Otro de los temas abordados durante la rueda de prensa fue el rendimiento de Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la selección española.

Aunque reconoció que el extremo todavía no ha mostrado toda su capacidad ofensiva, De la Fuente se mostró convencido de que su momento llegará en las fases decisivas del torneo.

“Si veis la motivación que tiene Lamine, es un jugador muy peligroso para los rivales. Nosotros le calmamos y que no se convierta en ansiedad. Queremos que esté motivado, y lo está. El mejor Lamine Yamal, en lo más vistoso, que es lo ofensivo, está por llegar. No ha dado ese pase de brillantez del nivel que estamos acostumbrados, pero lo va a hacer. Contra Portugal, tuvo que trabajar en defensa y en ataque hasta que lo ‘reventó’, lesionó a Nuno Mendes por la insistencia de Lamine. Dicho esto, va a dar el nivel ofensivo que tiene, lo esperamos y ojalá sea mañana”.

Con ese mensaje, el seleccionador español dejó claro que confía plenamente en que una de sus principales figuras marque diferencias frente a Bélgica, en un partido que definirá cuál de las dos selecciones seguirá con vida en la lucha por conquistar el Mundial 2026.