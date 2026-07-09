Atlético Nacional sigue convencido de que puede dar uno de los golpes más importantes del mercado colombiano. Aunque la operación luce compleja por la actualidad contractual y deportiva de Duván Vergara, en la interna verdolaga mantienen la convicción de que todavía existen argumentos suficientes para seducir al atacante y llevarlo nuevamente al fútbol colombiano.

Lo llamativo es que varios clubes del país han preguntado por el extremo en los últimos meses. DIM, Millonarios, América de Cali y hasta Junior FC exploraron diferentes escenarios para conocer la situación del jugador. Sin embargo, de todos ellos, el único que continúa trabajando activamente en la operación es Atlético Nacional.

ADVERTISEMENT

Nacional insiste en un fichaje de alto impacto

La institución antioqueña atraviesa un proceso de renovación importante tanto en la parte deportiva como en la dirigencial. La llegada de Lucas González Vélez al banquillo y de Víctor Hugo Marulanda a la dirección deportiva ha venido acompañada de una estrategia clara: buscar nombres capaces de elevar el nivel competitivo de la plantilla.

Dentro de ese panorama apareció nuevamente el nombre de Duván Vergara, un futbolista que encaja plenamente en el perfil ofensivo que pretende construir el nuevo cuerpo técnico.

Según se pudo conocer, Marulanda tomó personalmente el liderazgo de las conversaciones y durante los últimos días ha logrado avances importantes en la construcción de una relación directa con el jugador.

ADVERTISEMENT

Racing Club representa la principal dificultad

La operación, sin embargo, está lejos de ser sencilla.

Actualmente, Vergara mantiene contrato con Racing Club de Avellaneda por dos años y medio más. Además, la institución argentina no tiene una necesidad urgente de desprenderse del futbolista y sigue contemplándolo dentro de su plantel para la temporada que está por comenzar.

A ello se suman varios factores:

Racing prefiere una venta antes que un préstamo.

El club argentino considera que todavía puede recuperar la inversión realizada por el jugador.

El nuevo cuerpo técnico no ha comunicado una salida inmediata del futbolista.

Vergara también mantiene el deseo de reivindicarse en el fútbol argentino tras una primera etapa irregular.

Todo ello convierte la negociación en un reto de alta complejidad para Atlético Nacional.

La propuesta verdolaga comenzó a mover la balanza

Pese a los obstáculos, Nacional encontró un punto de entrada importante: el interés del propio jugador por escuchar el proyecto.

Inicialmente, Vergara aceptó las conversaciones como un gesto de respeto hacia una institución de enorme peso en Colombia. Sin embargo, a medida que avanzaron los contactos, el escenario comenzó a cambiar.

Desde Medellín le presentaron un proyecto deportivo ambicioso y un rol protagónico dentro de la estructura del equipo.

Además, el aspecto económico también resultó atractivo. Las cifras planteadas por el club antioqueño no están demasiado alejadas de lo que actualmente percibe el futbolista en Argentina, algo que ayudó a que la propuesta ganara terreno.

La titularidad, un factor que seduce a Duván

Uno de los argumentos más fuertes utilizados por Atlético Nacional tiene que ver con el protagonismo deportivo.

En Racing, Vergara no ha logrado consolidarse como titular indiscutido. Incluso con la llegada del nuevo entrenador, Juan Pablo Vojvoda, la situación no ha mostrado cambios significativos.

Durante los primeros compromisos de preparación, el extremo volvió a iniciar desde el banco de suplentes y tuvo participación limitada.

En contraste, la propuesta de Nacional es completamente distinta.

Tanto Marulanda como Lucas González le manifestaron al futbolista que sería una de las piezas centrales del proyecto deportivo para el segundo semestre de 2026, otorgándole un papel de liderazgo desde el inicio.

Ese escenario ha comenzado a generar reflexión en el jugador, quien ya no descarta con la misma contundencia un regreso al fútbol colombiano.

La oferta que prepara Atlético Nacional

La dirigencia verdolaga trabaja actualmente en una propuesta formal que podría presentarse una vez obtenga una respuesta definitiva por parte del jugador.

El plan principal contempla:

Compra definitiva del futbolista.

Inversión cercana a 1.5 millones de dólares .

. Pago diferido en tres cuotas.

Contrato por tres temporadas para Vergara.

En Nacional consideran que la propuesta tiene fundamentos suficientes para abrir una negociación seria con Racing, especialmente porque el rendimiento del jugador en Argentina no ha alcanzado todavía las expectativas generadas en su llegada.

Cinco días que pueden marcar la historia

La expectativa en Medellín es alta. Nacional espera una señal positiva del jugador durante los próximos días para dar el siguiente paso y formalizar la operación ante Racing Club.

Por ahora, nadie en el club quiere hablar de una negociación cerrada. Lo que sí existe es una certeza: Atlético Nacional sigue creyendo que el fichaje de Duván Vergara es posible, y mientras esa puerta permanezca abierta, continuará trabajando para convertir una de las novelas más llamativas del mercado colombiano en una realidad.