La Selección de Francia confirmó su candidatura al título y aseguró su lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026 tras vencer con autoridad 2-0 a Marruecos en los cuartos de final. El equipo de Didier Deschamps volvió a superar a los Leones del Atlas, tal como ocurrió en Catar 2022, con una actuación liderada por Kylian Mbappé, quien se reivindicó después de fallar un penalti y terminó abriendo el camino hacia una nueva semifinal.

Ahora, los franceses esperan por el vencedor del duelo entre España y Bélgica, del que saldrá su próximo rival en la lucha por un cupo en la gran final.

ADVERTISEMENT

Marruecos resistió durante un tiempo, pero Francia encontró el camino

La propuesta marroquí fue clara desde el inicio. Sin su goleador Ismael Saibari, lesionado, el conjunto africano apostó por un bloque compacto y una defensa muy cerrada para frenar el poder ofensivo francés, una estrategia similar a la que había utilizado Paraguay en la ronda anterior.

Durante buena parte del primer tiempo, el plan funcionó. Incluso Yassine Bounou se convirtió nuevamente en figura al detener un penalti ejecutado por Kylian Mbappé, quien desperdició una oportunidad poco habitual para su capacidad goleadora.

Pese al fallo desde los once pasos, Francia mantuvo el control absoluto del compromiso. Dayot Upamecano, Lucas Digne y Désiré Doué también estuvieron muy cerca de romper el cero, mientras que Marruecos prácticamente no logró inquietar la portería defendida por Mike Maignan.

ADVERTISEMENT

El empate sin goles al descanso mantenía abierta la eliminatoria, aunque el dominio francés era evidente.

Mbappé rompió la resistencia árabe

La resistencia marroquí terminó cediendo en el minuto 60.

Kylian Mbappé recibió el balón en la frontal del área y, rodeado de defensores, encontró un espacio imposible para sacar un remate preciso que venció a Bounou. El atacante francés dejó atrás el penalti desperdiciado y firmó su octavo gol del Mundial 2026, alcanzando a Lionel Messi en la lucha por la Bota de Oro.

Con el marcador a favor, Francia aprovechó el desconcierto de su rival para sentenciar apenas seis minutos después. Una transición perfectamente elaborada terminó con una asistencia de Michael Olise, un toque previo de Mbappé y una potente definición de Ousmane Dembélé, que estableció el definitivo 2-0.

¡¡PERO POR FAVOR, KIKI!! ¡TREMENDO GOLAZO DE MBAPPÉ PARA EL 1-0 DE FRANCIA VS. MARRUECOS! ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/LsPEn0xWfp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

Francia vuelve a instalarse entre las grandes candidatas

Solo cuando se vio dos goles abajo, Marruecos decidió adelantar líneas y buscar el descuento. Sin embargo, la reacción llegó demasiado tarde y apenas exigió a Mike Maignan, que respondió con seguridad cuando fue requerido.

Incluso Didier Deschamps pudo administrar esfuerzos en el tramo final, retirando a Mbappé, quien abandonó el campo con una bolsa de hielo en el tobillo derecho como medida preventiva.

Con esta victoria, Francia vuelve a unas semifinales del Mundial y ratifica su condición de aspirante al título, mientras que Marruecos cierra otra destacada participación mundialista, aunque nuevamente se quedó a las puertas de seguir haciendo historia.

¡¡OTRO GOLAZO DE FRANCIA!! Dembelé se animó, la puso contra un palo y anotó el 2-0 vs. Marruecos en los Cuartos de final. ⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/rPU5uo1klp — SportsCenter (@SC_ESPN) July 9, 2026

Ficha técnica

Francia (2): Mike Maignan; Jules Koundé (Malo Gusto, m.87), Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné (Warren Zaïre-Emery, m.71), Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué (Bradley Barcola, m.77) y Kylian Mbappé (Jean-Philippe Mateta, m.77).

Seleccionador: Didier Deschamps.

Marruecos (0): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Noussair Mazraoui, Anass Salah-Eddine (Zakaria El Ouahdi, m.74); Ayyoub Bouaddi (Sofyan Amrabat, m.61), Azzedine Ounahi, Neil El Aynaoui; Bilal El Khannouss (Soufiane Rahimi, m.61), Chemsdine Talbi (Amine Sbaï, m.85) y Brahim Díaz (Gessime Yassine, m.74).

Seleccionador: Mohamed Ouahbi.

Goles: 1-0, m.60: Kylian Mbappé. 2-0, m.66: Ousmane Dembélé.

Árbitro: Facundo Tello (Argentina). Amonestó al marroquí Issa Diop.

Incidencias: Eliminatoria de cuartos de final del Mundial 2026 disputada en el Gillette Stadium de Foxborough, cerca de Boston (Estados Unidos), ante 63.811 espectadores.