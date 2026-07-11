La clasificación de España a las semifinales del Mundial 2026 tiene un valor que trasciende el resultado inmediato. No se trata únicamente de seguir en carrera por el título, sino de haber superado una frontera que durante décadas se convirtió en uno de los mayores obstáculos de la selección en las Copas del Mundo.

Hasta ahora, solo una generación había conseguido avanzar más allá de los cuartos de final: la que dirigió Vicente del Bosque rumbo al histórico título conquistado en Sudáfrica 2010. Ahora, el equipo de Luis de la Fuente ha igualado aquella marca y vuelve a situar al fútbol español entre los cuatro mejores del planeta.

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Todavía quedan desafíos enormes por delante, empezando por la semifinal frente a Francia, pero el simple hecho de haber alcanzado esta instancia ya coloca a esta selección en un lugar privilegiado dentro de la historia mundialista de España.

Una barrera que frenó a varias generaciones

Durante décadas, los cuartos de final representaron una estación imposible para la selección española.

La primera gran frustración llegó en el Mundial de 1934. Aquel equipo liderado por figuras como Ricardo Zamora, Jacinto Quincoces e Isidro Lángara cayó frente a Italia en un desempate disputado en Florencia, después de que el primer encuentro terminara igualado.

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Más de medio siglo después, en México 1986, España volvió a quedarse a las puertas de las semifinales. El equipo dirigido por Miguel Muñoz llevó la eliminatoria contra Bélgica hasta la tanda de penaltis, pero la eliminación terminó consumándose desde los once metros.

El golpe se repitió en Estados Unidos 1994, cuando la Italia de Roberto Baggio dejó fuera al conjunto español en uno de los partidos más recordados de aquella Copa del Mundo. También quedó grabada la acción en la que Mauro Tassotti impactó a Luis Enrique, una jugada que marcó la memoria colectiva del fútbol español.

La lista continuó en Corea y Japón 2002, torneo en el que España cayó ante el combinado anfitrión en medio de una enorme controversia arbitral. Aquella eliminación sigue siendo una de las más discutidas en la historia reciente de los mundiales.

El precedente de Sudáfrica 2010

La única excepción antes de esta edición llegó en Sudáfrica 2010.

Aquel equipo dirigido por Vicente del Bosque logró superar los cuartos de final gracias a una trabajada victoria sobre Paraguay. Un gol de David Villa permitió avanzar a una selección que posteriormente conquistaría el primer y único título mundial de su historia.

La campaña culminó con la inolvidable final ante Países Bajos, resuelta en la prórroga gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en Johannesburgo.

Desde entonces, ninguna selección española había conseguido regresar a las semifinales de una Copa del Mundo.

Luis de la Fuente amplía una era ganadora

La clasificación actual también refuerza el legado de Luis de la Fuente, quien continúa acumulando éxitos desde que asumió el mando de la selección absoluta.

Bajo su dirección, España ya conquistó la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024. Ahora suma una nueva página de prestigio al devolver al combinado nacional a unas semifinales mundialistas.

Además, lo ha hecho apoyándose en una generación que mezcla experiencia y juventud, con nombres que han asumido responsabilidades en los momentos más importantes del torneo.

Entre ellos destacan futbolistas como:

Lamine Yamal

Mikel Oyarzabal

Rodri Hernández

Pedri

Fabián Ruiz

Dani Olmo

Álex Baena

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Unai Simón

Pedro Porro

Marc Cucurella

Todos han contribuido para que España vuelva a situarse entre las grandes candidatas al título.

A dos partidos de la gloria

La historia demuestra que llegar a semifinales nunca ha sido algo habitual para España en los mundiales. Por eso, el logro conseguido en 2026 adquiere una relevancia especial.

El próximo desafío será una exigente semifinal contra Francia, una selección acostumbrada a disputar las instancias decisivas. Si logra superarla, España tendrá la posibilidad de disputar una nueva final mundialista frente al ganador del otro lado del cuadro, donde continúan en competencia selecciones como Argentina, Suiza, Inglaterra y Noruega.

Todavía queda camino por recorrer, pero la realidad es incontestable: por segunda vez en su historia, España ha conseguido derribar el muro de los cuartos de final y volver a instalarse en la élite absoluta del fútbol mundial.