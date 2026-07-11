Atlético Nacional está cada vez más cerca de cerrar una de las operaciones más trabajadas del actual mercado de fichajes. El conjunto verdolaga avanzó de manera decisiva en las conversaciones por Jesús David Rivas, mediocampista que todavía tiene contrato con Junior de Barranquilla, y logró reducir una distancia que, hasta hace pocos días, parecía muy difícil de acortar.

La negociación atravesó varias etapas de incertidumbre. Hubo diferencias en las condiciones económicas, posiciones firmes por parte de Junior y varios clubes interesados que intentaron quedarse con el volante. Sin embargo, dos factores terminaron cambiando el rumbo de las conversaciones y hoy permiten mirar con optimismo un posible acuerdo entre las partes.

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Junior pretendía mantener a uno de sus hombres de confianza

Desde su llegada a Barranquilla, Jesús David Rivas se consolidó como un futbolista importante dentro del esquema rojiblanco. El volante de 29 años fue protagonista durante la última temporada, tuvo continuidad en el equipo titular y participó en la obtención de dos títulos, ganándose la confianza del cuerpo técnico encabezado por Alfredo Arias.

Además, su situación contractual fortalecía la posición de Junior. El mediocampista tiene vínculo vigente hasta mediados de 2028, por lo que la institución nunca contempló desprenderse de él por motivos deportivos.

No obstante, una circunstancia personal modificó el escenario. El jugador manifestó a la dirigencia su intención de iniciar una nueva etapa profesional, una decisión motivada por asuntos familiares que lo llevaron a solicitar la posibilidad de cambiar de club, ya fuera dentro del fútbol colombiano o en el exterior.

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Aunque tanto la dirigencia como el entrenador respaldaron al futbolista, la postura de Rivas se mantuvo firme.

Las condiciones de Junior frenaron varias negociaciones

Comprendiendo la situación del jugador, Junior estuvo dispuesto a escuchar propuestas, pero desde el comienzo dejó claras las condiciones bajo las cuales aceptaría negociar.

Las prioridades del club fueron:

Venta definitiva como primera opción.

como primera opción. Una valoración cercana al millón de dólares .

. Escaso interés en aceptar un préstamo convencional.

Ese planteamiento complicó el panorama para varios equipos que se acercaron a preguntar por el mediocampista.

Entre los clubes que exploraron la posibilidad aparecieron:

Ceará , de Brasil.

, de Brasil. Barcelona de Guayaquil .

. Deportes Tolima.

Todos coincidieron en ofrecer fórmulas basadas en cesiones temporales y asumir el salario del jugador, propuestas que no convencieron a la dirigencia barranquillera.

Nacional y Millonarios fueron los que más avanzaron

Dentro del mercado colombiano, dos instituciones decidieron ir un paso más allá para intentar quedarse con el volante.

Tanto Millonarios como Atlético Nacional presentaron propuestas formales estructuradas bajo un modelo similar:

Préstamo por una temporada.

Opción de compra obligatoria.

Activación de la compra mediante objetivos deportivos previamente establecidos.

Pese a ello, Junior seguía considerando que la mejor alternativa era una venta inmediata, razón por la cual las conversaciones parecían entrar en un punto muerto.

Fue entonces cuando Nacional decidió modificar algunos aspectos de su oferta.

Primera clave: Nacional fortaleció la propuesta económica

Con el objetivo de acercar posiciones, la dirigencia verdolaga realizó ajustes importantes en las condiciones inicialmente presentadas.

Aunque mantuvo el esquema de compra diferida, la nueva propuesta incluyó mejoras que resultaron bien recibidas en Barranquilla.

Entre las modificaciones se destacan:

Un incremento cercano a 200.000 dólares respecto a la primera oferta.

respecto a la primera oferta. Objetivos deportivos revisados para ejecutar la compra.

Condiciones más accesibles para que la transferencia se haga efectiva.

Ese cambio permitió que Junior adoptara una postura más flexible y reactivó unas conversaciones que parecían estancadas.

Segunda clave: Rivas priorizó el proyecto verdolaga

Más allá del componente económico, hubo un aspecto que terminó siendo determinante para el desarrollo de la negociación.

Jesús David Rivas comunicó que, entre todas las posibilidades que tenía sobre la mesa, su prioridad era llegar a Atlético Nacional.

Esa decisión estuvo estrechamente ligada a la presencia de Lucas González Vélez, quien lo dirigió durante su exitoso paso por Águilas Doradas y conoce de primera mano sus condiciones futbolísticas.

El entrenador verdolaga fue uno de los grandes impulsores del fichaje e incluso sostuvo conversaciones con el mediocampista para explicarle el proyecto deportivo y el rol que tendría dentro del equipo.

La idea del cuerpo técnico es que Rivas compita de inmediato por un lugar en la formación titular y aporte equilibrio junto a Jorman Campuzano en la primera línea de volantes.

El acuerdo entra en su recta final

El panorama cambió considerablemente en los últimos días. La voluntad del futbolista de vestir la camiseta verdolaga, la mejora presentada por Nacional y la apertura mostrada por Junior para seguir negociando acercaron a las partes como no había ocurrido antes.

Aunque todavía quedan aspectos administrativos y contractuales por resolver, el ambiente es favorable y el optimismo crece alrededor de una operación que hace poco parecía muy difícil de concretar.

En Atlético Nacional consideran que Jesús David Rivas puede convertirse en una pieza importante dentro del nuevo proyecto deportivo, mientras que el jugador entiende que este cambio representa una oportunidad ideal para asumir un nuevo reto en su carrera. Si no surge un contratiempo de última hora, las dos claves que destrabaron la negociación podrían terminar siendo suficientes para que el mediocampista se convierta en uno de los grandes refuerzos verdolagas para el segundo semestre.