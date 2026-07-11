La antesala de uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una comparación inevitable entre dos de los delanteros más determinantes del fútbol actual. A pocas horas del choque entre Inglaterra y Noruega, Harry Kane habló sobre Erling Haaland y dejó claro que, aunque ambos comparten una extraordinaria capacidad goleadora, sus características dentro del campo son muy distintas.

El atacante del Bayern Múnich reconoció la admiración que siente por el noruego, pero también explicó por qué considera que su manera de entender el juego está lejos de parecerse a la de la gran estrella escandinava.

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Kane marca diferencias con Haaland

Durante la rueda de prensa previa al compromiso que se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, Kane fue consultado sobre las comparaciones constantes que suele protagonizar junto a Haaland, especialmente por los impresionantes registros anotadores que ambos acumulan en los últimos años.

Lejos de alimentar el debate, el capitán inglés fue contundente.

«Creo que somos jugadores completamente diferentes. Sé que ambos somos delanteros centros, pero jugamos en posiciones casi distintas», afirmó.

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El goleador inglés destacó especialmente las cualidades físicas del atacante noruego, a quien considera uno de los futbolistas más dominantes del planeta en el área rival.

«Erling físicamente es una máquina, es una bestia. Su definición está al más alto nivel y, obviamente, su récord de goles habla por sí solo», señaló.

Sin embargo, también explicó cuál considera que es la principal diferencia entre ambos.

«Yo me veo como un jugador diferente, aunque marque la misma cantidad de goles. Pienso que tal vez yo me involucro un poco más en el juego que él», añadió.

Inglaterra quiere volver a una semifinal mundialista

Más allá del duelo individual entre dos de los mejores delanteros del torneo, el partido representa una enorme oportunidad para una Selección Inglaterra que busca regresar a unas semifinales mundialistas por primera vez desde Rusia 2018.

Aquella generación alcanzó la penúltima ronda del campeonato, pero terminó cayendo frente a Croacia. Desde entonces, los ingleses han mantenido una notable regularidad en las grandes competiciones internacionales.

Kane considera que la experiencia acumulada puede marcar diferencias en esta edición.

«En 2018 éramos un equipo joven e inexperto, pero venimos de jugar dos grandes finales en los últimos tres torneos, una semifinal en el Mundial y otros cuartos de final. Estamos más preparados esta vez», aseguró.

Los Tres Leones llegan respaldados por dos subcampeonatos consecutivos en la Eurocopa y por una generación que ya conoce la presión de disputar instancias decisivas.

La Bota de Oro pasa a segundo plano

Uno de los grandes protagonistas del campeonato ha sido precisamente Harry Kane. El delantero suma seis goles en cinco partidos, cifras que lo mantienen en la pelea por la Bota de Oro del Mundial.

Sin embargo, el capitán inglés dejó claro que sus prioridades están muy lejos de las estadísticas individuales.

«Mi objetivo principal es ganar el Mundial con Inglaterra, no la Bota de Oro. Pero también sé que soy el goleador, soy el número nueve, así que si marco goles, obviamente va a ayudar al equipo», explicó.

La declaración refleja el momento que atraviesa Inglaterra, una selección que siente que puede estar ante una oportunidad histórica para conquistar un título que se le resiste desde 1966.

Miami espera un duelo de gigantes

El enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra promete reunir sobre el césped a dos de los delanteros más temidos del fútbol mundial. De un lado estará Erling Haaland, referencia absoluta del conjunto escandinavo; del otro, un Harry Kane que atraviesa uno de los mejores torneos de su carrera.

El partido se disputará este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami y entregará un boleto a las semifinales del Mundial 2026. El ganador se enfrentará posteriormente al vencedor de la llave entre Suiza y Argentina, en un camino que cada vez acerca más el sueño de levantar la Copa del Mundo.