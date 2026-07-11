Deportivo Independiente Medellín afronta los últimos movimientos de un mercado de fichajes en el que ha sido uno de los clubes más activos del fútbol colombiano. Después de reforzar varias posiciones y avanzar en la consolidación del proyecto deportivo encabezado por Luis Amaranto Perea, el Poderoso concentra todos sus esfuerzos en cerrar la contratación de un centrodelantero que ocupe el lugar dejado por Francisco Fydriszewski.

La dirigencia considera que esa incorporación será el paso definitivo para dar por concluida una ventana de transferencias que ha permitido fortalecer la plantilla con jugadores de experiencia y proyección. Si todo avanza según lo previsto, el nuevo atacante podría quedar definido antes de finalizar el fin de semana.

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Amaranto Perea ya trabaja sobre el terreno

El comienzo de una nueva etapa en el banco del DIM tiene como principal protagonista a Luis Amaranto Perea, quien ya asumió de manera presencial los trabajos de pretemporada luego de integrar el cuerpo técnico de la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Aunque permaneció varias semanas en Norteamérica, el entrenador nunca perdió contacto con la dirigencia ni con sus colaboradores. Desde la distancia participó en las conversaciones sobre refuerzos y ayudó a definir el perfil de los futbolistas que necesitaba el equipo para afrontar un semestre con múltiples desafíos.

La idea siempre fue conformar un plantel con mayor profundidad y alternativas suficientes para competir en todos los torneos del calendario.

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Jeison Medina tomó ventaja entre los candidatos

La salida de Francisco Fydriszewski obligó al Medellín a acelerar la búsqueda de un nuevo referente ofensivo. En ese proceso fueron analizados varios nombres de experiencia tanto en Colombia como en el exterior.

Entre las alternativas estudiadas estuvieron:

Nicolás ‘Diente’ López.

Roger Martínez.

Germán Ezequiel Cano.

Carlos Bacca.

Guillermo Paiva.

Jeison Medina.

Con el paso de los días, el nombre de Jeison Medina fue ganando terreno hasta convertirse en la principal prioridad del club.

A diferencia de otras negociaciones que despertaron una gran expectativa mediática, esta operación se manejó con absoluta reserva, permitiendo que las conversaciones avanzaran sin demasiada exposición.

La voluntad del delantero fue determinante

Uno de los factores que más ha favorecido el desarrollo de la negociación es la disposición mostrada por el atacante antioqueño.

Desde hace varias semanas, Medina manifestó a los directivos de Liga de Quito que veía con buenos ojos la posibilidad de regresar al fútbol colombiano para afrontar un nuevo desafío profesional.

Aunque mantiene contrato vigente con el conjunto ecuatoriano por dos temporadas más, su protagonismo disminuyó durante los últimos meses y el contexto deportivo cambió considerablemente respecto a campañas anteriores.

A ello se sumó una relación cada vez más distante con parte de la afición, situación que terminó alimentando la posibilidad de buscar un nuevo destino.

En ese escenario, el proyecto deportivo presentado por el DIM resultó especialmente atractivo para el delantero.

Un atacante con recorrido en ambos países

La experiencia acumulada por Jeison Medina es otro de los aspectos que más valoran en Medellín.

Antes de consolidarse en Ecuador, el atacante construyó una trayectoria importante en el fútbol colombiano, defendiendo las camisetas de:

Águilas Doradas.

Deportivo Pasto.

América de Cali.

Posteriormente dio el salto al balompié ecuatoriano, donde militó en:

Aucas.

Independiente del Valle.

Liga de Quito.

Ese recorrido le permitió adquirir experiencia internacional y mantener un nivel competitivo que ahora espera poner nuevamente al servicio de un club colombiano.

El aspecto económico dejó de ser el principal obstáculo

Uno de los temas que más preocupaba al comienzo de las conversaciones estaba relacionado con las condiciones salariales del futbolista.

Después de varias temporadas en Ecuador, Medina alcanzó ingresos superiores a los habituales en el mercado colombiano. Sin embargo, el delantero mostró disposición para acercar posiciones y flexibilizar sus pretensiones económicas.

Ese gesto fue interpretado por la dirigencia del DIM como una muestra clara de su interés por integrarse al proyecto deportivo.

Gracias a ello, el entendimiento entre el club y el jugador quedó prácticamente encaminado.

Liga de Quito también abrió la puerta al acuerdo

El siguiente paso pasa por alcanzar un entendimiento con Liga de Quito, propietario de los derechos deportivos del atacante.

En un primer momento, la institución ecuatoriana tasó al jugador en una cifra cercana a los 700.000 dólares, mientras que la propuesta presentada por el Medellín ronda los 350.000 dólares por una transferencia definitiva.

Aunque todavía existe una diferencia económica, en Quito reconocen que el deseo del futbolista de cambiar de equipo y su situación deportiva actual podrían facilitar una solución.

Por eso, en el entorno de la negociación existe la percepción de que una mejora en la oferta del conjunto antioqueño podría ser suficiente para destrabar definitivamente la operación.

El Poderoso apunta a cerrar un mercado muy completo

Si la incorporación de Jeison Medina se concreta durante los próximos días, en el DIM darán prácticamente por finalizada su actividad en este mercado de fichajes.

Hasta ahora, el club ya aseguró o tiene muy adelantadas las siguientes incorporaciones:

Luis Amaranto Perea (director técnico).

(director técnico). Joaquín Varela.

Jhon Montaño.

Juan José Córdoba.

Carlos Lucumí.

Agustín Martegani.

Jeison Medina (negociación muy avanzada).

La sensación en la institución es que se logró fortalecer la plantilla en posiciones estratégicas y construir un equipo con mayores herramientas para afrontar los retos nacionales e internacionales del segundo semestre.

Si las conversaciones llegan a buen puerto, Jeison Medina se convertirá en el último refuerzo del Deportivo Independiente Medellín y pondrá el broche a una de las ventanas de transferencias más ambiciosas que ha protagonizado el club en los últimos años.