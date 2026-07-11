La previa del duelo entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó dos mensajes contundentes de Lionel Scaloni. El seleccionador argentino salió al paso de las habituales acusaciones sobre supuestas ayudas arbitrales a la Albiceleste y, además, volvió a rendirse ante el impacto que sigue teniendo Lionel Messi a sus 39 años.

El entrenador consideró que las críticas forman parte del entorno que rodea a las selecciones más ganadoras y aseguró que ese tipo de comentarios incluso sirven como combustible para fortalecer al grupo. Al mismo tiempo, defendió que el fútbol moderno hace prácticamente imposible cualquier tipo de favoritismo gracias a las herramientas tecnológicas y a los controles que existen en la actualidad.

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Scaloni responde a las acusaciones sobre supuestas ayudas a Argentina

Las versiones que circulan en redes sociales y distintos sectores del fútbol sobre presuntas ayudas a la Selección Argentina no son algo nuevo para Scaloni. El técnico explicó que escucha ese tipo de comentarios desde hace décadas y que forman parte del escenario habitual cuando una selección alcanza el éxito.

«No viene de ahora. Desde que tengo uso de razón siempre nos lo dijeron. Esto lo utilizamos para demostrar (a la plantilla) que hay gente que no quiere que gane Argentina, pasa con las grandes selecciones. A lo mejor con nosotros hay más gente que quiere que no ganemos, también porque ganamos la última. Eso lo utilizamos de algún modo con los jugadores para que se rebelen«, afirmó el entrenador.

Scaloni también destacó que la existencia del VAR y de los múltiples controles arbitrales reducen al mínimo cualquier posibilidad de manipulación.

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«Pero con el VAR y todo lo que hay es muy difícil que te ayuden. Lo que pasa es que luego en las redes sociales se magnifica todo y ahí empieza el debate. Pero hoy es muy difícil que te favorezcan«, añadió.

Las declaraciones llegan en un momento en el que Argentina vuelve a instalarse entre las favoritas al título y en el que cada decisión arbitral relacionada con la campeona del mundo genera un enorme debate internacional.

«Mientras Messi quiera va a ser el mejor»

Además de referirse a la polémica arbitral, Scaloni dedicó varios elogios a Lionel Messi, quien continúa siendo el gran referente de la Albiceleste en este Mundial de Fútbol de Mayores.

El seleccionador fue contundente al valorar la vigencia del capitán argentino y aseguró que su nivel sigue estando por encima del resto mientras conserve la motivación para competir.

«Mientras él quiera va a ser el mejor. Con 50 no, claro, pero mientras quiera lo será. No me imagino lo que debía ser con 23-24 años, en el Barcelona. Lo comentamos muchas veces. Creo que será el mejor mientras tenga ganas«, señaló.

Lejos de mostrarse sorprendido por el rendimiento físico del rosarino, Scaloni explicó que la diferencia sigue estando en su capacidad para decidir partidos.

«Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende«, afirmó.

Argentina busca otro paso hacia el título

Con Messi como bandera y con un grupo que sigue respondiendo en los momentos decisivos, Argentina afronta una nueva prueba de alto nivel frente a Suiza. La Albiceleste sabe que cada ronda aumenta la presión y multiplica las expectativas, pero también que cuenta con una generación acostumbrada a convivir con la exigencia.

Las palabras de Scaloni reflejan precisamente ese escenario: una selección que sigue sintiéndose observada por todos, cuestionada por algunos y respaldada por millones. En medio de ese contexto, Argentina intentará dar otro paso hacia las semifinales del Mundial 2026, apoyada en la experiencia de su entrenador y en la vigencia de un Messi que, según su propio técnico, seguirá siendo el mejor mientras tenga ganas de seguir compitiendo.