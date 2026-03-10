El Deportivo Cali presentó este martes al mediodía a su nuevo director técnico, el venezolano Rafael Edgar Dudamel, quien asume su tercera etapa en el club vallecaucano y la segunda como entrenador. El estratega de 53 años regresa a una institución con la que mantiene un vínculo especial y con la que ya supo celebrar títulos tanto como jugador como desde el banquillo.

La noticia ha generado entusiasmo en la hinchada azucarera, que veía en Dudamel uno de los nombres con mayor respaldo popular para reemplazar a Alberto Gamero. El venezolano fue campeón con el club como futbolista en 1998 y posteriormente levantó el título de la Liga BetPlay como entrenador en 2021, lo que fortaleció su conexión emocional con los aficionados del equipo verdiblanco.

Durante su presentación oficial ante los medios de comunicación, el nuevo técnico dejó varios mensajes importantes, tanto para su antecesor como para la afición del Deportivo Cali, en medio de una situación compleja para el club en el campeonato.

El mensaje de Dudamel a Alberto Gamero

Uno de los momentos más llamativos de la rueda de prensa fue cuando Rafael Dudamel se refirió a Alberto Gamero, quien dejó recientemente el cargo tras una serie de resultados negativos que generaron críticas desde la tribuna.

Lejos de alimentar polémicas, el entrenador venezolano optó por un mensaje de respeto y reconocimiento hacia el trabajo del técnico saliente.

«Al profesor Gamero le mando un gran abrazo y le reitero mi admiración y respeto. Él sabe que nosotros los entrenadores estamos sometidos a estas situaciones porque dependemos de los resultados, pero debo decir que encontré un grupo bien preparado gracias al trabajo que él venía haciendo».

Con estas palabras, el nuevo estratega del Deportivo Cali dejó claro su respaldo profesional a Gamero y, al mismo tiempo, destacó que recibe una plantilla con una base de trabajo importante.

Dudamel pide a la hinchada dejar el pesimismo

Otro de los temas centrales de la presentación fue el mensaje dirigido a los aficionados del Deportivo Cali, quienes viven con preocupación el presente del equipo en la Liga BetPlay.

El técnico venezolano reconoció el momento difícil, pero también hizo un llamado a cambiar el ambiente pesimista que rodea al club.

“No hay duda que queremos ser protagonistas, pero de entrada he detectado un discurso muy negativo, demasiado pesimista por parte de la hinchada al rededor de la situación del equipo y todo su entorno. Es verdad que no estamos para tirar cohetes y que la situación es dura, pero es verdad también que esta institución tiene todas herramientas para salir de este mal momento».

El entrenador considera que el apoyo desde las tribunas será clave para recuperar la confianza del grupo y revertir la situación deportiva.

La emoción de Dudamel por regresar al Deportivo Cali

El regreso al Deportivo Cali representa un momento especial para Rafael Dudamel, quien no ocultó su emoción durante su presentación oficial.

«Ya se imaginarán la felicidad que me embarga en estos momentos, es un día especial para mí y mi familia. Cuando surgió esta posibilidad anulamos todo lo que se podía vislumbrar y pedí que nos enfocáramos en el Deportivo Cali. Estoy lleno de ilusión y gran expectativa; como todos. Tengo la claridad de entender el momento de este nuevo reto».

El entrenador dejó claro que su decisión de volver al club fue inmediata, priorizando el proyecto deportivo del equipo verdiblanco.

El descenso, una realidad que el Cali no puede ignorar

Durante su intervención, el técnico también se refirió a la situación del Deportivo Cali en la tabla del descenso, un tema que preocupa en el entorno del club.

“Yo no quiero dar un discurso que no vaya con la realidad. Cuando analizamos la situación del Deportivo Cali, aparecía otra vez el equipo en esa tabla y decíamos que no puede estar el equipo de nosotros en esa situación. Tenemos que apuntar todos nuestros esfuerzos a la clasificación, sabemos que cada punto cuenta y que mientras lo hagamos, lo otro se va a ir alejando”.

El mensaje del entrenador apunta a enfocar al grupo en sumar puntos rápidamente para alejarse de esa zona y aspirar a la clasificación en la Liga BetPlay.

Dudamel, un nombre que siempre vuelve al corazón del hincha

Cada vez que el Deportivo Cali busca entrenador, el nombre de Rafael Dudamel aparece casi de forma natural entre los aficionados.

La razón es sencilla: su historia con el club tiene un peso enorme en la memoria colectiva de la hinchada. El venezolano fue campeón como jugador en 1998 y años después volvió a escribir su nombre en la historia del equipo al conquistar el título de la Liga colombiana 2021 como entrenador.

Ese logro consolidó un respaldo popular muy fuerte y una conexión emocional evidente con los seguidores del conjunto azucarero.

A ello se suma otro factor importante: Dudamel reside actualmente en la ciudad de Cali, lo que le permite mantenerse cerca del entorno del club y seguir de cerca la actualidad del equipo.

Por esa combinación de historia, cercanía y resultados, cada vez que el banquillo del Deportivo Cali queda vacante, gran parte de la afición vuelve a mirar hacia el técnico venezolano como una opción natural para liderar el proyecto deportivo del club.