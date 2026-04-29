Este martes 28 de abril en Colombia, el resultado sorteo Astro Luna vuelve a captar la atención de quienes esperan conocer la combinación ganadora del día. Con la semana avanzando y la rutina en marcha, la expectativa se concentra en cuatro cifras y un signo zodiacal que pueden cambiar el rumbo de la jornada para muchos jugadores.

El Astro Luna se ha convertido en un momento fijo dentro del calendario diario, una cita nocturna en la que la ilusión se renueva. Cada elección -número y signo- responde a intuiciones, fechas especiales o simples corazonadas que cobran sentido cuando llega la hora de la verdad.

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Resultado del sorteo Súper Astro Luna – Martes 28 de abril

En esta publicación te presentamos el desenlace oficial de la jornada, listo para que contrastes tu jugada con la combinación definida. Llegó el momento de revisar con atención, confirmar las cifras y descubrir cómo quedó marcado este martes 28 de abril en el Astro Luna en Colombia.

Número Ganador: (Actualizaremos a las 10:51 p.m.)

(Actualizaremos a las 10:51 p.m.) Signo Zodiacal: (Actualizaremos a las 10:51 p.m.)

Un signo o los doce: dos formas de jugar en la lotería Súper Astro Luna

El Súper Astro Luna ofrece dos maneras de participar: elegir un solo signo zodiacal o cubrir los doce en una misma jugada. Esta decisión define el nivel de riesgo y el tipo de premio al que se aspira, ya que cada modalidad responde a una estrategia distinta dentro del juego.

Con signo único, la apuesta se concentra en una combinación específica de número y signo, lo que permite acceder a los premios más altos si ambos coinciden exactamente. En cambio, al jugar con los doce signos, el número queda respaldado por todo el zodiaco, reduciendo el riesgo, aunque el premio se distribuye proporcionalmente. Dos estilos diferentes para vivir la misma emoción.

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Dónde y a qué hora ver el sorteo del Súper Astro Luna en Colombia

El Súper Astro Luna tiene un espacio fijo en la televisión colombiana a través de Canal 1, donde cada noche se transmite en vivo la revelación del número y el signo zodiacal ganador. Los horarios son: de lunes a viernes a las 10:50 p.m., los sábados a las 10:30 p.m. y los domingos y festivos a las 8:30 p.m. Seguir la emisión en directo permite conocer el resultado al instante y observar el procedimiento oficial con todas las garantías de transparencia.

Para quienes no pueden conectarse en ese momento, el resultado se publica minutos después en los canales digitales oficiales del juego, incluyendo su página web y redes sociales verificadas. De esta manera, consultar la combinación ganadora es rápido y accesible desde cualquier lugar del país.

Además, distintos portales informativos y medios aliados actualizan el resultado casi en tiempo real, al igual que los puntos de venta autorizados donde se exhibe la cifra del día. Esta variedad de alternativas ha facilitado que el sorteo forme parte de la rutina nocturna de miles de jugadores en Colombia.