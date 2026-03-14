La fría noche de Tunja tendrá un ambiente cálido y festivo con la presencia de Millonarios FC, equipo que visita el estadio La Independencia para enfrentarse al Boyacá Chicó en un partido de gran importancia para ambos clubes. Los Embajadores mantienen su lucha por ingresar al grupo de los ocho clasificados de la Liga BetPlay, mientras que el conjunto Ajedrezado intentará hacerse fuerte en casa para, al menos, sumar y alejarse de la zona comprometida del descenso.

La popularidad de Millonarios en la capital del departamento de Boyacá es notable, por lo que, incluso en condición de visitante, se espera que una gran cantidad de hinchas azules colmen las graderías del estadio para acompañar a su equipo en este compromiso clave del campeonato colombiano.

Chicó vs Millonarios: Canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Boyacá Chicó vs Millonarios FC

Boyacá Chicó vs Millonarios FC Fecha: Sábado 14 de marzo de 2026

Sábado 14 de marzo de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: La Independencia de Tunja

La Independencia de Tunja Árbitro: Héctor Rivera

Héctor Rivera Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 11

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Millonarios llega en alza en la Liga BetPlay

Millonarios FC afronta este compromiso con un panorama más favorable tras conseguir victorias consecutivas frente a Deportivo Pereira y Cúcuta Deportivo. Esos resultados le permitieron recuperar terreno en la tabla de posiciones y volver a acercarse a la zona de clasificación.

Actualmente, el conjunto dirigido por Fabián Bustos se ubica en la novena posición con 14 puntos, apenas a una unidad del octavo lugar, lo que convierte este encuentro en una oportunidad importante para dar un salto hacia el grupo de los mejores del torneo.

Sin embargo, el equipo bogotano tendrá una ausencia de peso: Radamel Falcao García no estará disponible para este compromiso por problemas físicos.

Rodrigo Contreras, el hombre del momento

Uno de los jugadores que ha tomado protagonismo en el reciente repunte azul es el delantero argentino Rodrigo Contreras. El atacante viene de marcar en la jornada anterior y ya acumula cuatro goles con la camiseta de Millonarios, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del equipo.

Su presencia en el frente de ataque será clave para intentar vulnerar la defensa del Boyacá Chicó y extender la buena racha del conjunto embajador en la Liga BetPlay 2026.

Boyacá Chicó busca reaccionar ante su público

La situación del Boyacá Chicó es más compleja en este tramo del campeonato. El equipo boyacense atraviesa una racha negativa que incluye tres derrotas consecutivas, lo que ha generado preocupación dentro de su entorno.

Las estadísticas reflejan ese momento irregular: el conjunto ajedrezado apenas ha conseguido una victoria en nueve partidos, con nueve goles a favor y 16 en contra, números que explican su posición comprometida en la tabla.

En ese contexto, futbolistas como Yesus Cabrera aparecen como piezas clave para intentar darle mayor peso ofensivo al equipo y buscar una reacción en casa.

Un antecedente reciente favorable a Millonarios

El último enfrentamiento entre Boyacá Chicó y Millonarios dejó un resultado favorable para el conjunto capitalino. El 12 de noviembre de 2025, el equipo azul se impuso 2-1 gracias a los goles de Leonardo Castro y Beckham Castro, mientras que Jairo Molina descontó para el equipo boyacense.

Ese antecedente refuerza la confianza del cuadro bogotano, aunque el contexto actual anticipa un partido exigente en el estadio La Independencia, donde el Chicó buscará hacerse fuerte para cambiar su dinámica en el campeonato.

Chicó vs Millonarios: alineaciones probables

Boyacá Chicó:

Darío Denis; Ányelo Saldaña, Arlen Banguero, Sebastián Palma, Juan Quiceno; Andrés Aedo, Nicolás Valencia, Juan Díaz; Diego Ruiz, Jairo Molina y Sebastián Salazar.

Entrenador: Jhon Jaime Gómez.

Millonarios FC:

Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, David Mackalister Silva, Stiven Vega, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras.

Entrenador: Fabián Bustos.