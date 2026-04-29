El nombre de Marc Cucurella vuelve a instalarse con fuerza en la órbita del FC Barcelona, en un movimiento que mezcla intención deportiva y un evidente componente emocional. El lateral catalán, con pasado en La Masia, ha dejado señales claras sobre su disposición a regresar, abriendo un escenario que empieza a tomar forma en los despachos azulgranas.

Un guiño directo que cambia el panorama

El propio futbolista fue quien agitó el contexto con declaraciones que no pasaron desapercibidas. Cucurella reconoció que sería “difícil rechazar” una propuesta del Barça, una frase que marca distancia frente a su postura en etapas anteriores, donde evitaba pronunciarse con claridad.

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Este cambio no es menor. En clave de mercado de fichajes, cuando un jugador expresa públicamente su apertura, el escenario se transforma. El mensaje es claro: si el FC Barcelona avanza, encontrará receptividad.

Contexto en el Chelsea y ventana abierta

Actualmente en el Chelsea, el lateral no atraviesa su mejor momento. La salida de Enzo Maresca ha generado incertidumbre en el proyecto, sumado a la posibilidad de no disputar la próxima Champions League, un factor determinante para jugadores con ambición competitiva.

En este contexto, una salida en el próximo mercado no solo es viable, sino que empieza a tomar sentido. Aunque tiene contrato hasta 2028, el entorno del jugador contempla un cambio si aparece una propuesta atractiva tanto en lo deportivo como en lo personal.

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Operación compleja, pero no imposible

Desde el punto de vista económico, la operación exige condiciones específicas. El Chelsea podría situar el precio en torno a los 50 millones de euros, una cifra relevante para la realidad actual del club azulgrana.

Para que el movimiento avance, el Barça necesitaría:

Generar ingresos mediante ventas en defensa

Ajustar su masa salarial

Priorizar el lateral como posición estratégica

Por ahora, no existe un contacto formal con Deco, pero según información de Jota Jordi, panelista de El Chiringuito, el nombre de Cucurella “ha ganado más fuerza de lo que se percibe públicamente”.

Una necesidad deportiva clara

Más allá del componente emocional, la operación responde a una necesidad real en la plantilla. El lateral es una de las zonas que Hansi Flick considera a reforzar.

Actualmente, el panorama es el siguiente:

João Cancelo ha asumido protagonismo, pero sin total estabilidad

ha asumido protagonismo, pero sin total estabilidad Alejandro Balde no atraviesa su mejor nivel

no atraviesa su mejor nivel Gerard Martín ha sido utilizado como central, reduciendo variantes naturales

En este escenario, el perfil de Cucurella encaja por características:

Intensidad y recorrido por banda

Capacidad ofensiva y asociación

Conocimiento del ADN Barça

Un regreso con peso simbólico y futbolístico

El posible retorno de Marc Cucurella no sería solo un fichaje más. Representa la recuperación de un perfil formado en casa, con identidad clara y adaptación inmediata al modelo de juego.

Además, su predisposición pública refuerza la narrativa: el jugador quiere, el club evalúa y el contexto empieza a alinearse.

Por ahora, no hay negociación abierta, pero la sensación es evidente: el movimiento ya no es solo un rumor. Es una posibilidad que, poco a poco, toma forma real en el entorno del FC Barcelona.