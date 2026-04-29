El mercado de fichajes empieza a moverse con fuerza y una operación inesperada amenaza con alterar los planes del Real Madrid. El nombre de Enzo Fernández vuelve a escena, pero esta vez con el Manchester City tomando la delantera en una carrera que parecía abierta. El contexto en el Chelsea ha cambiado y el argentino comienza a replantearse su futuro en medio de la incertidumbre deportiva.
Enzo y el City: el contexto que cambia todo
La situación de Enzo Fernández en el Chelsea no termina de consolidarse. El proyecto sigue generando dudas y la falta de estabilidad competitiva empieza a pesar en la toma de decisiones del mediocampista.
Este escenario abre una ventana de salida que no estaba tan clara meses atrás. Y ahí es donde entra con fuerza el Manchester City, listo para aprovechar cualquier movimiento.
El efecto Rodri y la jugada del Manchester City
La clave de todo está en una posible salida de Rodri, que obligaría al club inglés a reforzar una de las posiciones más sensibles del equipo.
En ese contexto, el perfil de Enzo Fernández encaja de manera ideal:
- Capacidad de organización en salida de balón
- Lectura táctica en fases defensivas
- Despliegue físico y precisión en circulación
El Manchester City se posiciona así por delante de otros interesados como el Real Madrid y el PSG, reduciendo el margen de maniobra del club blanco.
Real Madrid, obligado a reaccionar
En Chamartín, el argentino era considerado una de las grandes apuestas del verano. Un fichaje estratégico para reforzar el centro del campo con presente y proyección.
Sin embargo, el nuevo escenario obliga a replantear la estrategia:
- Inversión estimada cercana a los 100 millones de euros
- Competencia directa con un rival que no suele fallar en el mercado
- Política del club de evitar subastas descontroladas
Si el City acelera, la operación podría diluirse antes de concretarse.
Camavinga entra en escena
En paralelo, desde Inglaterra surge un movimiento que añade más tensión a la operación. Intermediarios han ofrecido a Eduardo Camavinga al Chelsea, abriendo la puerta a un posible intercambio que dependería directamente del futuro de Enzo Fernández.
Claves de esta alternativa:
- El Chelsea no lo considera prioridad… por ahora
- Todo cambia si Enzo decide salir
- Camavinga aparece como posible reemplazo natural
Este efecto dominó podría redefinir el mercado en cuestión de días.
El salario, el gran obstáculo entre el Madrid y Enzo
Más allá del interés deportivo, hay un factor determinante que complica cualquier movimiento:
- Salario de Camavinga: cercano a 14,2 millones de euros anuales
- Contrato vigente con el Real Madrid hasta 2029
- Cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros
Para que la operación avance, el jugador debería aceptar una reducción salarial importante, algo que enfría el escenario.
Un mercado que se mueve en cadena
El caso de Enzo Fernández demuestra cómo una sola decisión puede alterar múltiples planes. Lo que parecía un fichaje encaminado hacia el Real Madrid ahora depende de factores externos que favorecen al Manchester City.
En este tablero, cada pieza cuenta. Y en medio de ese movimiento, el argentino aparece como el nombre que puede cambiarlo todo en el próximo mercado.