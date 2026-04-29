Supersubsidio puso claridad sobre un tema que venía generando dudas entre miles de trabajadores en Colombia: la posibilidad de recibir subsidio familiar y pensión al mismo tiempo. La respuesta no solo confirma que sí es posible, sino que además fija condiciones que obligan a las cajas de compensación a reconocer el pago cuando se cumplen ciertos requisitos.

El pronunciamiento tiene impacto directo en hogares que dependen de estas ayudas para sostener su economía mensual.

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El punto clave: cuándo deben pagar el subsidio sí o sí

La Superintendencia del Subsidio Familiar fue clara: si un afiliado cumple con los requisitos legales, las cajas de compensación están obligadas a pagar el subsidio familiar, incluso si el beneficiario recibe una pensión de sobrevivientes.

Esto significa que:

Recibir una pensión no elimina el derecho al subsidio

no elimina el derecho al subsidio No se puede negar el pago solo por esa condición

El beneficio se mantiene mientras se cumplan las condiciones legales

El objetivo del sistema es aliviar las cargas económicas de trabajadores con personas a cargo, por lo que la coexistencia de ambos ingresos está permitida.

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Por qué no se pierde el subsidio al recibir pensión

El análisis de la Supersubsidio parte de una diferencia clave: el subsidio familiar y la pensión son prestaciones distintas.

El subsidio familiar proviene de los aportes del empleador

proviene de los aportes del empleador La pensión de sobrevivientes es pagada por fondos de pensiones

Además, recibir una pensión no elimina la condición de dependencia económica dentro del hogar ni cambia el hecho de que el trabajador siga siendo de ingresos medios o bajos.

Por eso, mientras se mantengan las condiciones exigidas, ambos beneficios pueden coexistir sin problema.

Requisitos para acceder al subsidio familiar

Para que las cajas de compensación reconozcan el pago, el trabajador debe cumplir con condiciones específicas:

Estar afiliado a una caja de compensación

Tener ingresos inferiores a 4 salarios mínimos (o hasta 6 en conjunto con pareja)

(o hasta 6 en conjunto con pareja) Trabajar al menos 96 horas al mes

Tener personas a cargo debidamente acreditadas

Estos requisitos son los que determinan el derecho al subsidio, no la existencia de otros ingresos como una pensión.

Quiénes pueden ser beneficiarios del subsidio

El sistema contempla distintos tipos de beneficiarios dentro del núcleo familiar:

Hijos menores de 18 años (biológicos, adoptivos o hijastros)

(biológicos, adoptivos o hijastros) Hermanos huérfanos que dependan del trabajador

que dependan del trabajador Padres mayores de 60 años sin ingresos

sin ingresos Cónyuge o compañero permanente sin empleo que cuide a persona con discapacidad

Cada caso debe estar soportado con documentación que acredite la dependencia económica.

Un respaldo que cambia decisiones de las cajas

El pronunciamiento de la Supersubsidio no es menor. Refuerza que el subsidio familiar es un derecho ligado a la relación laboral y no puede ser restringido por interpretaciones erróneas.

Para los trabajadores, esto representa mayor seguridad frente a posibles negativas. Para las cajas de compensación, implica la obligación de ajustar sus decisiones a lo que establece la ley.

En un contexto donde cada ingreso cuenta, esta claridad puede marcar la diferencia en la estabilidad económica de miles de familias en Colombia.

Qué es una caja de compensación y cuáles son las principales en Colombia

Las cajas de compensación familiar son entidades privadas sin ánimo de lucro que administran recursos aportados por los empleadores para entregar beneficios sociales a los trabajadores y sus familias. Entre sus funciones están el pago del subsidio familiar, así como servicios en educación, recreación, vivienda y salud.

En Colombia, algunas de las más reconocidas son:

Compensar

Colsubsidio

Cafam

Comfama

Comfaboy

Estas entidades operan en distintas regiones del país y cumplen un papel clave en la distribución de apoyos económicos y sociales para trabajadores de ingresos medios y bajos.