Deudas en Colombia vuelven a estar en el centro de la conversación por un tema que muchos desconocen: el tiempo en que algunas obligaciones pueden dejar de ser exigibles. Aunque no aplica para todos los casos, sí existen escenarios en los que una deuda puede prescribir en tres años, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales.

La explicación ha sido abordada por expertos en derecho financiero, entre ellos la abogada Andrea García, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, donde se detallan los alcances reales de esta figura jurídica.

ADVERTISEMENT

Qué significa que una deuda prescriba

La prescripción de deudas ocurre cuando, por el paso del tiempo y la falta de acciones de cobro, se extingue la posibilidad legal de exigir el pago.

En Colombia, este plazo no es igual para todas las obligaciones. Depende del tipo de deuda y de las condiciones bajo las cuales fue adquirida.

Según el Código Civil, algunas obligaciones tienen periodos más cortos, mientras otras pueden extenderse por varios años.

ADVERTISEMENT

Las deudas que pueden prescribir en tres años

De acuerdo con el análisis de la abogada Andrea García, existen ciertos compromisos financieros que, en condiciones específicas, pueden prescribir en un plazo de tres años:

Tarjetas de crédito

Cánones de arriendo

Multas de tránsito

Este plazo aplica siempre que durante ese tiempo no se haya iniciado un proceso formal de cobro o no exista reconocimiento de la deuda por parte del deudor.

En contraste, otras obligaciones como las relacionadas con la DIAN o entidades territoriales suelen tener un plazo de prescripción de cinco años.

Qué pasa cuando se cumple ese plazo

Cuando una deuda supera el tiempo de prescripción, el deudor puede invocar esta figura para evitar el pago. Sin embargo, no se trata de un proceso automático.

Para que la deuda deje de ser exigible, es necesario:

Informar a la entidad o acreedor sobre la prescripción

Esperar si el caso escala a instancia judicial

Solicitar formalmente la prescripción ante un juez, si es necesario

En este punto, puede ocurrir que la entidad busque reactivar el cobro a través de un proceso judicial, lo que abre un nuevo escenario legal.

Cómo solicitar la prescripción de una deuda

El proceso debe realizarse ante un juzgado civil, especialmente si ya existe un proceso de cobro en curso.

Los pasos clave incluyen:

Presentar la solicitud de prescripción

Aportar pruebas de que el plazo legal ya se cumplió

Participar en la audiencia donde el juez evalúa el caso

El juez será quien determine si la deuda puede seguir siendo cobrada o si, por el contrario, pierde su exigibilidad.

El impacto en su historial crediticio

Aunque una deuda pueda prescribir, esto no significa que desaparezcan sus efectos en el historial financiero.

Entidades como Datacrédito advierten que el no pago de obligaciones puede afectar el perfil crediticio, lo que impacta directamente en:

Acceso a nuevos créditos

Condiciones de financiamiento

Relación con entidades financieras

Cumplir con los pagos a tiempo sigue siendo clave para mantener una buena salud financiera, más allá de los plazos legales.

Un tema que exige claridad y decisión

La prescripción de deudas en Colombia no es una solución automática ni universal, pero sí una herramienta legal válida en determinados casos.

Entender qué deudas aplican, cómo se cuentan los plazos y qué acciones pueden interrumpirlos es fundamental para tomar decisiones informadas.

En un contexto donde muchos buscan aliviar su carga financiera, conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre pagar o no una obligación vencida.