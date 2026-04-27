Deudas en Colombia vuelven a estar en el centro de la conversación por un tema que muchos desconocen: el tiempo en que algunas obligaciones pueden dejar de ser exigibles. Aunque no aplica para todos los casos, sí existen escenarios en los que una deuda puede prescribir en tres años, siempre que se cumplan ciertas condiciones legales.
La explicación ha sido abordada por expertos en derecho financiero, entre ellos la abogada Andrea García, en declaraciones recogidas por Caracol Radio, donde se detallan los alcances reales de esta figura jurídica.
Qué significa que una deuda prescriba
La prescripción de deudas ocurre cuando, por el paso del tiempo y la falta de acciones de cobro, se extingue la posibilidad legal de exigir el pago.
En Colombia, este plazo no es igual para todas las obligaciones. Depende del tipo de deuda y de las condiciones bajo las cuales fue adquirida.
Según el Código Civil, algunas obligaciones tienen periodos más cortos, mientras otras pueden extenderse por varios años.
Las deudas que pueden prescribir en tres años
De acuerdo con el análisis de la abogada Andrea García, existen ciertos compromisos financieros que, en condiciones específicas, pueden prescribir en un plazo de tres años:
- Tarjetas de crédito
- Cánones de arriendo
- Multas de tránsito
Este plazo aplica siempre que durante ese tiempo no se haya iniciado un proceso formal de cobro o no exista reconocimiento de la deuda por parte del deudor.
En contraste, otras obligaciones como las relacionadas con la DIAN o entidades territoriales suelen tener un plazo de prescripción de cinco años.
Qué pasa cuando se cumple ese plazo
Cuando una deuda supera el tiempo de prescripción, el deudor puede invocar esta figura para evitar el pago. Sin embargo, no se trata de un proceso automático.
Para que la deuda deje de ser exigible, es necesario:
- Informar a la entidad o acreedor sobre la prescripción
- Esperar si el caso escala a instancia judicial
- Solicitar formalmente la prescripción ante un juez, si es necesario
En este punto, puede ocurrir que la entidad busque reactivar el cobro a través de un proceso judicial, lo que abre un nuevo escenario legal.
Cómo solicitar la prescripción de una deuda
El proceso debe realizarse ante un juzgado civil, especialmente si ya existe un proceso de cobro en curso.
Los pasos clave incluyen:
- Presentar la solicitud de prescripción
- Aportar pruebas de que el plazo legal ya se cumplió
- Participar en la audiencia donde el juez evalúa el caso
El juez será quien determine si la deuda puede seguir siendo cobrada o si, por el contrario, pierde su exigibilidad.
El impacto en su historial crediticio
Aunque una deuda pueda prescribir, esto no significa que desaparezcan sus efectos en el historial financiero.
Entidades como Datacrédito advierten que el no pago de obligaciones puede afectar el perfil crediticio, lo que impacta directamente en:
- Acceso a nuevos créditos
- Condiciones de financiamiento
- Relación con entidades financieras
Cumplir con los pagos a tiempo sigue siendo clave para mantener una buena salud financiera, más allá de los plazos legales.
Un tema que exige claridad y decisión
La prescripción de deudas en Colombia no es una solución automática ni universal, pero sí una herramienta legal válida en determinados casos.
Entender qué deudas aplican, cómo se cuentan los plazos y qué acciones pueden interrumpirlos es fundamental para tomar decisiones informadas.
En un contexto donde muchos buscan aliviar su carga financiera, conocer estos detalles puede marcar la diferencia entre pagar o no una obligación vencida.