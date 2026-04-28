Conductores en Colombia vuelven a poner la lupa sobre los retenes de tránsito, un escenario donde con frecuencia surgen dudas sobre lo que realmente pueden exigir las autoridades. Aunque el control en vía es legal y obligatorio, también existen límites claros que protegen los derechos de los ciudadanos.

En medio de denuncias por procedimientos irregulares, la legislación establece con precisión qué pueden pedir los agentes y, sobre todo, qué no están obligados a hacer los conductores para evitar multas.

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El límite clave: no pueden quedarse con sus documentos

Uno de los puntos más importantes está en la Ley 962 de 2005, que establece un límite claro: ninguna autoridad puede retener documentos personales.

Esto incluye:

Cédula de ciudadanía

Licencia de conducción

Pasaporte u otros documentos de identificación

La norma indica que el ciudadano cumple con su obligación solo con mostrar el documento, sin necesidad de entregarlo físicamente al agente.

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Este detalle cambia el panorama en muchos retenes, donde algunos conductores creen que deben entregar sus documentos obligatoriamente.

Revisar el celular o quitar llaves: prácticas prohibidas

También hay acciones que están fuera de la ley en estos controles. Entre ellas:

Revisar el celular sin autorización o sin orden judicial

sin autorización o sin orden judicial Quitar las llaves del vehículo al conductor

al conductor Exigir información que no esté contemplada en la norma

Estas prácticas han sido señaladas como irregulares y no forman parte de los procedimientos autorizados por el Ministerio de Transporte.

Qué pasa si no entrega el documento

No entregar el documento no es una falta, siempre que el conductor se identifique correctamente.

Incluso, la normativa permite que el ciudadano proporcione su número de identificación, ya que las autoridades cuentan con sistemas para verificar la información en tiempo real.

Lo que sí puede generar sanción es negarse a identificarse o dificultar el procedimiento.

Lo que sí pueden exigir en un retén de tránsito

De acuerdo con el Código Nacional de Tránsito, los agentes están facultados para verificar que el conductor cumpla con los requisitos básicos para circular.

En un control, pueden solicitar:

Licencia de conducción vigente

Tarjeta de propiedad del vehículo

Documento de identidad

SOAT vigente

Revisión técnico-mecánica vigente

Además, el retén debe estar debidamente identificado y señalizado, y el procedimiento debe garantizar los derechos del ciudadano.

La conducta que sí genera multa

Según la Ley 1801 de 2016, negarse a identificarse o impedir el procedimiento de control sí constituye una infracción.

Esto puede acarrear:

Multa tipo 4

Valor cercano a $1.867.616

Registro de comportamiento contrario a la convivencia

La diferencia es clara: no está obligado a entregar documentos, pero sí a identificarse.

Un equilibrio entre control y derechos

Los retenes de tránsito en Colombia siguen siendo una herramienta clave para el control vial, pero su aplicación debe respetar los límites legales.

Para los conductores, conocer estas reglas no solo evita abusos, sino que también permite actuar con seguridad frente a cualquier procedimiento.

Entender qué exigir y qué no aceptar puede marcar la diferencia entre un control rutinario y una situación irregular.