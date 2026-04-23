Si alguna vez pensaste que las deudas fiscales desaparecen con la muerte, la realidad es muy distinta. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha dejado claro que estas obligaciones siguen vigentes incluso tras el fallecimiento.

De hecho, el organismo federal aplica un protocolo muy concreto: antes de que los herederos reciban un solo euro o dólar, el patrimonio del fallecido debe saldar todas las deudas pendientes. Y eso puede cambiar por completo lo que finalmente llega a manos de hijos y familiares.

ADVERTISEMENT

Por qué las deudas fiscales no desaparecen tras el fallecimiento

El punto de partida es sencillo, aunque poco conocido. Cuando una persona fallece, sus deudas con el IRS no se cancelan automáticamente. En lugar de eso, pasan a formar parte del llamado “patrimonio” o estate.

Este patrimonio incluye absolutamente todo: viviendas, cuentas bancarias, inversiones, vehículos y cualquier otro activo. Es decir, todo lo que la persona poseía en vida.

Según establece la normativa fiscal estadounidense, este conjunto de bienes se convierte en el responsable de pagar las obligaciones pendientes. No son los hijos quienes heredan la deuda directamente, pero sí ven afectada la herencia que esperaban recibir.

ADVERTISEMENT

El IRS tiene prioridad sobre cualquier heredero

Uno de los aspectos más importantes —y que genera más impacto— es el orden de pago. El IRS no es un acreedor más.

La ley le otorga prioridad frente a otras deudas y, por supuesto, frente a los herederos. Esto significa que antes de repartir cualquier bien, el patrimonio debe liquidar las obligaciones fiscales pendientes.

En la práctica, esto se traduce en algo muy concreto: si hay dinero en cuentas o propiedades, el IRS puede utilizar esos activos para cobrar lo que se le debe.

Solo después de ese proceso se inicia el reparto de la herencia.

Qué ocurre realmente con los hijos y herederos

Aquí es donde suele haber más confusión. Muchos temen que las deudas fiscales se transmitan directamente a los hijos. Pero no es exactamente así.

Los herederos no asumen la deuda como tal, salvo en casos muy específicos. Sin embargo, sí sufren las consecuencias de forma indirecta.

Si el patrimonio es suficiente para cubrir las deudas, el resto se reparte entre los beneficiarios. Pero si no lo es, pueden darse dos situaciones:

La herencia se reduce significativamente

O directamente desaparece si las deudas superan el valor de los bienes

En este último caso, el patrimonio se considera insolvente. Y eso implica que no habrá nada que repartir.

El proceso que activa el IRS tras un fallecimiento

Lejos de ser automático, el procedimiento sigue varios pasos bien definidos. Todo comienza con la figura del representante del patrimonio, que suele ser un familiar o un administrador designado.

Esta persona tiene la responsabilidad de gestionar tanto los bienes como las obligaciones fiscales del fallecido.

Entre los pasos clave están:

Presentar la declaración final de impuestos del fallecido, utilizando el formulario correspondiente.

Solicitar un número de identificación fiscal para el patrimonio.

Declarar los ingresos generados por el propio patrimonio, si los hubiera.

Pagar todas las deudas fiscales pendientes antes de cualquier reparto.

Solo cuando el IRS confirma que las obligaciones están saldadas, se autoriza la distribución de los bienes restantes.

Qué pasa si el patrimonio supera ciertos límites

Existe otro elemento que puede complicar aún más la situación: los impuestos federales sobre sucesiones.

Si el patrimonio supera determinados umbrales establecidos por la ley, puede estar sujeto a un impuesto adicional antes de llegar a los herederos.

Esto añade una capa más al proceso y puede reducir todavía más la cantidad final que reciben los beneficiarios.

Lo que este sistema cambia sobre la idea de herencia

Este enfoque del IRS rompe con una creencia muy extendida: que la herencia es un derecho automático sobre todos los bienes de una persona fallecida.

En realidad, lo que heredan los familiares es el remanente, es decir, lo que queda después de cumplir con todas las obligaciones legales y fiscales.

Esto convierte la planificación financiera en un aspecto clave. Tener deudas fiscales sin resolver puede afectar directamente a los seres queridos, incluso si ellos no tienen ninguna responsabilidad directa sobre esas deudas.

Al final, la herencia no solo depende de lo que una persona acumuló en vida, sino también de cómo gestionó sus obligaciones con la administración tributaria.