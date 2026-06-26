La tercera fecha del Grupo G promete una auténtica final anticipada entre Paraguay y Australia. Ambas selecciones llegan con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego y saben que el resultado puede definir buena parte de su futuro en el Mundial 2026. La Albirroja recuperó la confianza tras su victoria sobre Turquía, mientras que los Socceroos intentarán aprovechar el escenario favorable con el que afrontan esta última jornada.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro necesita volver a exhibir el carácter que mostró en su más reciente presentación para mantenerse en carrera. Australia, por su parte, llega con un panorama algo más cómodo, aunque consciente de que un triunfo le permitiría evitar cualquier dependencia de otros marcadores.

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Paraguay vs Australia: canales de TV y plataformas para ver EN VIVO

Colombia: 9:00 p.m. | DIRECTV y DGO

9:00 p.m. | DIRECTV y DGO México: 8:00 p.m. | ViX México

8:00 p.m. | ViX México España: 4:00 a.m. del viernes | DAZN España y Movistar+

4:00 a.m. del viernes | DAZN España y Movistar+ Argentina: 11:00 p.m. | DSports+, TyC Sports y DGO

11:00 p.m. | DSports+, TyC Sports y DGO Estados Unidos (ET): 10:00 p.m. | Fox Sports 1, FuboTV, Telemundo, Universo y FOX One

Paraguay afronta una prueba definitiva

La selección paraguaya encontró una valiosa inyección anímica después del trabajado triunfo sobre Turquía, un compromiso en el que debió sostener la ventaja durante toda la segunda parte con un jugador menos. Esa demostración de orden y compromiso fortaleció al grupo, aunque también dejó consecuencias importantes para este encuentro.

Miguel Almirón no estará disponible por suspensión, obligando a Gustavo Alfaro a modificar parte del esquema ofensivo. Además, Diego Gómez continúa siendo duda debido a molestias físicas, situación que abre la puerta para que Matías Galarza vuelva a tener un papel protagónico tras convertirse en el héroe de la jornada anterior.

La Albirroja entiende que una victoria significaría asegurar su presencia en la siguiente ronda, por lo que buscará imponer intensidad desde los primeros minutos.

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Australia quiere aprovechar su oportunidad

El seleccionado oceánico llega a este compromiso respaldado por un torneo en el que ha mostrado orden, disciplina táctica y una estructura defensiva muy confiable. El equipo de Tony Popovic afronta la última fecha sin bajas de consideración y con la intención de mantener la solidez que le permitió competir en las dos primeras jornadas.

Harry Souttar lidera una defensa que ha respondido con firmeza, mientras que Connor Metcalfe y Aiden O’Neill aportan equilibrio en el mediocampo. En ataque, Mohamed Touré volverá a ser la principal referencia ofensiva de un equipo que intentará aprovechar cada espacio que conceda la defensa paraguaya.

Con un panorama ligeramente más favorable, Australia buscará administrar inteligentemente el partido para acercarse a la clasificación.

Paraguay vs Australia: probables alineaciones

Paraguay (4-2-3-1):

Óscar Gil; Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso; Mauricio, Gómez, Cubas, Galarza; Pitta, Enciso.

Entrenador: Gustavo Alfaro.

Australia (4-5-1):

Beach; Italiano, Circati, Souttar, Burgess, Bos; Metcalfe, O’Neill, Okon-Engstler; Touré, Irankunda.

Entrenador: Tony Popovic.

Un duelo que puede definir el futuro de ambos

La tercera jornada suele marcar el momento de las definiciones en una Copa del Mundo, y este compromiso no será la excepción. Paraguay intentará aprovechar el impulso que dejó su última victoria para sellar la clasificación, mientras que Australia buscará confirmar el buen trabajo realizado durante la fase de grupos.

Con dos selecciones que llegan conscientes de todo lo que está en juego, el partido promete ser uno de los más intensos de la jornada y una auténtica batalla por seguir con vida en el Mundial 2026.