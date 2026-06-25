Cuando más difícil parecía el panorama, Ecuador encontró la fuerza para escribir una de las páginas más memorables de su historia en una Copa del Mundo. La Tri reaccionó tras un inicio cuesta arriba, remontó frente a Alemania y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, desatando una celebración inolvidable entre sus jugadores y aficionados.

El equipo de Sebastián Beccacece resistió, creyó hasta el final y terminó consiguiendo una clasificación que pocos imaginaban después de sus dos primeras presentaciones.

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Alemania golpeó primero, pero Ecuador nunca bajó los brazos

La noche comenzó de la peor manera para el conjunto ecuatoriano. Apenas transcurridos los primeros minutos, Leroy Sané aprovechó una rápida combinación ofensiva para adelantar a una Alemania que, pese a tener asegurado el liderato del grupo, encontró espacios con facilidad en la primera acción de peligro.

La jugada estuvo rodeada de polémica por una posible infracción previa sobre Pedro Vite, reclamada con insistencia por los futbolistas ecuatorianos. Sin embargo, la revisión nunca modificó la decisión arbitral y el gol terminó subiendo al marcador.

Lejos de derrumbarse, la respuesta de Ecuador fue inmediata.

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Nilson Angulo devolvió la esperanza

La reacción llegó apenas unos minutos después. En medio de una serie de rebotes dentro del área, Nilson Angulo encontró el balón y sacó un potente remate que sorprendió a Manuel Neuer para firmar el primer gol de Ecuador en el torneo.

La anotación cambió completamente el desarrollo del compromiso. La Tri comenzó a jugar con mayor confianza, adelantó sus líneas y empezó a creer que la clasificación era posible.

El trabajo defensivo de Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez también fue determinante para contener a una selección alemana que perdió intensidad con el paso del encuentro.

Gonzalo Plata escribió una página histórica

La segunda mitad fue mucho más cerrada, con interrupciones constantes y pocas ocasiones claras.

Sin embargo, Ecuador nunca dejó de insistir. Enner Valencia lideró la presión ofensiva, Moisés Caicedo manejó los tiempos en la mitad del campo y Gonzalo Plata siguió buscando el espacio para marcar la diferencia.

La recompensa llegó a poco más de diez minutos del final. Tras un tiro de esquina ejecutado al primer palo, Gonzalo Plata apareció para desviar el balón y hacer estallar de emoción a toda la afición ecuatoriana presente en el MetLife Stadium.

Fue un gol que valió mucho más que una remontada: significó el regreso de Ecuador a la pelea entre las mejores selecciones del campeonato.

¡¡¡¡GOL DE PLATA EL 2-1 DE ECUADOR ANTE ALEMANIA EN LA COPA DEL MUNDO!!!! ¡¡DELIRIO EN NEW JERSEY!! ⚽ #ESPNMundial

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Una clasificación que sabe a hazaña

Después de comenzar el torneo con una derrota y un empate, pocos imaginaban que la Tri terminaría celebrando una clasificación.

Con cuatro puntos, Ecuador aseguró su presencia entre los mejores terceros y evitó despedirse prematuramente del Mundial 2026.

La remontada frente a una potencia como Alemania representa un impulso enorme para un grupo que mostró carácter, personalidad y una capacidad de reacción que puede convertirse en su mayor fortaleza de cara a las rondas eliminatorias.

Ficha técnica

2. Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco (m.64, Angelo Preciado); Piero Hincapié (m.71, Pervis Estupiñán), Joel Ordóñez, Willian Pacho; Pedro Vite, Moisés Caicedo, John Yeboah (m.85, Félix Torres); Nilson Angulo (m.85, Jordy Caicedo), Gonzalo Plata y Enner Valencia (m.64, Kevin Rodríguez).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

1. Alemania: Manuel Neuer; Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Joshua Kimmich (m.60, Malick Thiaw), David Raum; Aleksandar Pavlović (m.46, Angelo Stiller), Jamal Musiala, Florian Wirtz (m.73, Pascal Gross), Felix Nmecha (m.64, Maximilian Beier); Leroy Sané y Kai Havertz (m.60, Deniz Undav).

Seleccionador: Julian Nagelsmann.

Goles: 0-1, m.2: Leroy Sané. 1-1, m.9: Nilson Angulo. 2-1, m.77: Gonzalo Plata.

Árbitro: Tori Penso (Estados Unidos). Amonestó a Piero Hincapié (m.43), Aleksandar Pavlović (m.44), Alan Franco (m.50) y Gonzalo Plata (m.89).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo E del Mundial 2026, disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ante 80.663 espectadores.