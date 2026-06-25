El mercado de fichajes sigue moviéndose con fuerza en Sudamérica y uno de los nombres que empieza a generar ruido es el de Sergio Rochet. El experimentado arquero uruguayo, de 33 años, atraviesa un momento determinante en su carrera mientras disputa el Mundial de 2026 con la selección de su país. Paralelamente, junto a su entorno, analiza cuál será su próximo paso profesional, en un contexto donde su continuidad en Internacional de Porto Alegre luce cada vez más complicada.

Aunque todavía tiene seis meses de contrato con el conjunto brasileño, las circunstancias deportivas y económicas que rodean al club han abierto la puerta a una salida anticipada. En medio de ese escenario apareció el interés de Atlético Nacional, que busca un arquero de jerarquía para encabezar una nueva etapa deportiva tras la salida de una de sus máximas referencias recientes.

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La situación económica que empuja la salida de Sergio Rochet

La principal razón detrás de la posible despedida de Rochet no pasa por un conflicto deportivo ni por una pérdida de protagonismo. Todo apunta a una cuestión financiera.

Internacional de Porto Alegre atraviesa una situación económica delicada que obliga a la institución a replantear varios contratos importantes dentro de su plantilla. La directiva considera prioritario reducir costos y aliviar masa salarial, motivo por el cual algunos futbolistas de alto salario podrían abandonar el club incluso antes de finalizar sus respectivos vínculos.

En ese contexto aparece el nombre de Sergio Rochet, uno de los jugadores con contrato significativo dentro del plantel colorado. Aunque su vínculo se extiende hasta finales de año, en Brasil entienden que una rescisión anticipada podría beneficiar a ambas partes.

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Para Inter, liberar una carga salarial relevante representaría un alivio inmediato. Para el arquero, en cambio, se abriría la posibilidad de negociar con libertad su próximo destino y escoger el proyecto deportivo que mejor se adapte a sus aspiraciones.

Atlético Nacional ya estudia el escenario

La situación del internacional uruguayo no pasó desapercibida en Medellín.

Tras la salida de David Ospina, Atlético Nacional comenzó la búsqueda de un arquero con experiencia internacional, liderazgo y capacidad para asumir la responsabilidad de uno de los puestos más exigentes del club.

La prioridad inicial sigue siendo Franco Armani, histórico guardameta que dejó una huella imborrable durante su paso por la institución. De hecho:

Nacional ha sostenido conversaciones con Armani.

Existe interés mutuo en explorar la posibilidad de un regreso.

Sin embargo, todavía no se alcanza un acuerdo definitivo.

Ante esa incertidumbre, la dirigencia verdolaga decidió activar alternativas de primer nivel.

Ahí es donde aparece la opción de Rochet.

Rochet gusta mucho en la interna verdolaga

Dentro de Atlético Nacional valoran varios aspectos del arquero uruguayo:

Amplia experiencia internacional.

Liderazgo dentro y fuera del campo.

Presencia habitual en la selección uruguaya.

Capacidad para asumir presión en escenarios de alta exigencia.

Trayectoria consolidada en clubes importantes del continente.

Conociendo además la situación contractual que atraviesa en Brasil, los directivos verdolagas consideran que es el momento adecuado para intentar acercarse al jugador.

La idea es elaborar una propuesta formal y presentarla al representante del arquero en los próximos días. Aunque el salario ofrecido estaría por debajo de lo que actualmente percibe en Porto Alegre, la oferta incluiría un proyecto deportivo ambicioso y la posibilidad de convertirse en una de las figuras centrales del nuevo ciclo que prepara el club.

La postura del arquero uruguayo

Por ahora, el panorama sigue abierto.

Fuentes cercanas a la situación indican que Sergio Rochet no descarta escuchar propuestas, pero tampoco tiene definido su futuro inmediato. Su prioridad actual es completar la participación de Uruguay en el Mundial y, una vez concluya el torneo, analizar con calma las alternativas que tenga sobre la mesa.

Lo que sí se ha conocido es que, en principio, su preferencia estaría orientada a mantenerse en el fútbol brasileño, una liga que conoce perfectamente y donde conserva un importante mercado.

Aun así, en Atlético Nacional entienden que una negociación de este calibre requiere paciencia. Por eso avanzan en el trabajo previo, estructuran una oferta competitiva y esperan que el prestigio del club, sumado al proyecto deportivo que se está construyendo, pueda convertirse en un factor diferencial cuando llegue el momento de tomar una decisión definitiva.

Con Armani todavía como prioridad y Rochet ganando terreno como alternativa de peso, el arco verdolaga promete convertirse en uno de los focos más atractivos del mercado de fichajes en el fútbol colombiano.