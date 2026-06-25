La última jornada del Grupo F promete una definición llena de tensión en el Mundial 2026. Suecia y Japón se enfrentan en un compromiso decisivo con la clasificación a los dieciseisavos de final en juego. Ambos llegan con posibilidades matemáticas de avanzar, aunque el seleccionado asiático afronta el encuentro con una ligera ventaja gracias a los cuatro puntos que acumuló en las dos primeras fechas.

Para el conjunto escandinavo, el margen de error es mínimo. Una victoria le permitiría mantener vivas sus aspiraciones y depender de sí mismo para continuar en competencia, mientras que Japón intentará confirmar el buen momento que ha mostrado desde el inicio del torneo y asegurar su presencia en la fase eliminatoria.

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Suecia vs Japón: televisión y streaming HOY EN DIRECTO

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Suecia necesita una reacción para seguir con vida

El seleccionado dirigido por Graham Potter llega exigido después del duro revés sufrido frente a Países Bajos en la segunda jornada. Tras un estreno convincente, los suecos no encontraron respuestas para frenar el poder ofensivo neerlandés y ahora están obligados a recuperar su mejor versión.

La experiencia de futbolistas como Victor Lindelöf, Alexander Isak y Viktor Gyökeres será determinante en un compromiso donde no solo estará en juego la clasificación, sino también la capacidad del equipo para responder en un escenario de máxima presión. El cuerpo técnico espera recuperar el equilibrio defensivo que caracterizó al equipo durante gran parte de su proceso clasificatorio.

Japón quiere confirmar su crecimiento internacional

La selección japonesa afronta este compromiso respaldada por un rendimiento que sigue consolidando su protagonismo en el fútbol mundial. El triunfo de la jornada anterior dejó en evidencia un equipo dinámico, intenso y con múltiples variantes ofensivas.

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Ayase Ueda atraviesa un gran momento tras firmar un doblete en la fecha pasada, mientras que Daichi Kamada y Junya Ito continúan siendo piezas fundamentales dentro del esquema de Hajime Moriyasu. El objetivo ahora será mantener el orden táctico que ha caracterizado a los asiáticos y dar un paso definitivo hacia la siguiente ronda.

Suecia vs Japón: probables alineaciones

Suecia (3-5-2):

Nordfeldt; Lagerbielke, Hien, Lindelöf; Elanga, Bergvall, Karlström, Ayari, Gudmundsson; Alexander Isak, Viktor Gyökeres.

Entrenador: Graham Potter.

Japón (3-4-2-1):

Suzuki; Tomiyasu, Itakura, H. Itō; Dōan, Sano, Tanaka, Nakamura; Itō, Kamada; Ueda.

Entrenador: Hajime Moriyasu.

Un duelo que puede decidir el futuro del Grupo F

La igualdad que ha caracterizado este grupo convierte el enfrentamiento entre Suecia y Japón en uno de los más atractivos de la jornada. Los europeos necesitan reaccionar para mantenerse en carrera, mientras que los asiáticos buscarán confirmar las buenas sensaciones que han dejado desde el comienzo del campeonato.

Con dos estilos muy diferentes, pero con el mismo objetivo, el encuentro promete convertirse en un pulso intenso que podría definir buena parte del panorama del Grupo F antes del inicio de las rondas de eliminación directa.