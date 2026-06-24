El mercado de fichajes sigue moviéndose con intensidad en el Deportivo Independiente Medellín, y uno de los nombres que más ilusión genera en el entorno del club es el del delantero uruguayo Nicolás “Diente” López. El experimentado atacante de 32 años aparece como una de las prioridades de la dirigencia roja para fortalecer la plantilla de cara al segundo semestre de 2026, aunque la negociación todavía tiene varios capítulos por resolver.

El atacante mantiene contrato vigente con Club Nacional de Fútbol de Montevideo por seis meses más, pero su intención es explorar nuevos desafíos profesionales. En el entorno del jugador consideran que su ciclo en el conjunto uruguayo está llegando a su fin, motivo por el cual han comenzado a escuchar propuestas provenientes de otros países.

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La primera oferta no convenció al entorno del jugador

Durante los últimos días, dos clubes avanzaron formalmente por los servicios del delantero: Sporting Cristal de Perú y el DIM. Ambos presentaron una primera propuesta económica, pero ninguna logró satisfacer las expectativas del futbolista y de sus representantes.

La explicación fue clara. Los ofrecimientos quedaron muy por debajo de los ingresos que actualmente percibe López en Uruguay, una situación que dificultó cualquier avance inmediato en las conversaciones.

Tras recibir la respuesta negativa, el cuadro peruano optó por retirarse de la carrera. En cambio, el equipo antioqueño decidió mantenerse firme en su intención de fichar al atacante y recibió una señal alentadora: si mejora las condiciones económicas de la propuesta, el jugador está dispuesto a sentarse nuevamente a negociar.

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Además, en el entorno del delantero ven con buenos ojos la posibilidad de vestir la camiseta del Poderoso de la Montaña, factor que mantiene viva la operación.

Medellín prepara una nueva propuesta

Aunque la negociación no luce sencilla, en el Independiente Medellín consideran que vale la pena realizar un nuevo esfuerzo. La trayectoria internacional del uruguayo, su experiencia y su capacidad goleadora son argumentos suficientes para justificar una inversión importante.

Sin embargo, dentro del club también son conscientes de una realidad: trasladar al fútbol colombiano el salario que actualmente recibe el atacante lo convertiría en uno de los futbolistas mejor remunerados de toda la Liga BetPlay.

Por esa razón, la estrategia del DIM apunta a encontrar un punto medio que resulte atractivo para ambas partes.

La propuesta que se prepara contempla:

Contrato por año y medio.

Un salario competitivo dentro del mercado colombiano.

Proyecto deportivo con protagonismo inmediato.

Rol importante dentro del equipo dirigido para pelear objetivos de peso en el segundo semestre.

El factor que alimenta el optimismo

La principal razón por la que el club antioqueño mantiene la esperanza es que ya conoce la situación contractual futura del jugador.

En Nacional de Montevideo saben que será difícil sostener las actuales condiciones salariales del delantero y, además, el propio futbolista ha manifestado su deseo de buscar nuevos horizontes. Ese escenario abre una ventana que el DIM pretende aprovechar para convencerlo de iniciar una nueva etapa en Colombia.

Por ahora, el panorama sigue abierto. En Medellín manejan una expectativa prudente, pero consideran que una segunda oferta más sólida podría acercar definitivamente a las partes y permitir que la negociación entre en una fase mucho más avanzada.

Mientras tanto, el nombre de Nicolás “Diente” López continúa siendo uno de los más atractivos del mercado. Su recorrido incluye pasos por clubes de gran prestigio como Roma, Udinese, Internacional de Porto Alegre y Tigres UANL, además de convocatorias con la selección de Uruguay. Un currículo que explica por qué el DIM está dispuesto a insistir para intentar convertirlo en uno de los grandes fichajes del semestre.