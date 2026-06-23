En el Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, se disputa uno de los duelos más interesantes de esta jornada del Mundial 2026. Inglaterra y Ghana llegan con buen impulso tras su estreno victorioso y ahora se juegan una parte importante de su clasificación a los octavos de final en un grupo que también comparte con Croacia y Panamá.

England mostró autoridad en su debut frente a Croacia, imponiéndose con un 4-2 que reforzó su condición de candidata. En ese compromiso brillaron Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, en una actuación que dejó buenas sensaciones en el equipo de Thomas Tuchel. Por su parte, Ghana sufrió más de lo esperado para vencer a Panamá, un triunfo ajustado que le permite sumar tres puntos, aunque todavía con dudas en su funcionamiento colectivo.

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Inglaterra vs Ghana: canales TV y plataformas Online

Colombia: 3:00 p.m. | DSports y DGO

México: 2:00 p.m. | ViX México

España: 10:00 p.m. | DAZN, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y La 2 Cat

Argentina: 5:00 p.m. | Telefé, DSports, TyC Sports, DGO y Disney+

EE.UU (ET): 4:00 p.m. | FOX Network, Telemundo, Fox One y Fubo TV

Inglaterra vs Ghana: lindo partido con estilos abiertos

En la previa, el cuerpo técnico inglés sigue atento a la condición física de varios jugadores clave. England mantiene la incertidumbre sobre Bukayo Saka, quien arrastra molestias en el tendón de Aquiles, mientras que Declan Rice y Marcus Rashford también han sido evaluados, aunque su presencia no parece estar en riesgo.

Thomas Tuchel analiza posibles ajustes en la última línea defensiva tras algunas dudas en el estreno. Nombres como Ezri Konsa y John Stones fueron observados de cerca, y Marc Guéhi aparece como alternativa para reforzar la zaga. En ataque, Noni Madueke podría mantenerse en el once inicial en caso de que Saka no llegue en plenitud.

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Del lado de Ghana, el equipo llega con mayor confianza tras su victoria ante Panamá, aunque también con situaciones sensibles. La situación de Thomas Partey ha generado atención durante la semana, aunque el mediocampista podría reaparecer en este compromiso para aportar experiencia en la mitad del campo.

Otra duda importante está en la portería, donde Lawrence Ati Zigi terminó con molestias y su participación no está confirmada, lo que abre la puerta a Benjamin Asare. En ofensiva, la ausencia de Mohammed Kudus obliga a repartir la responsabilidad entre Antoine Semenyo, Jordan Ayew e Iñaki Williams, quienes deberán asumir el peso creativo y goleador del equipo.

Inglaterra vs Ghana: posibles alineaciones

Inglaterra (4-2-3-1):

Pickford; James, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane.

Entrenador: Thomas Tuchel

Ghana (4-5-1):

Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Minseh; Yirenkyi, Partey; Fatawu, Sulemana, Semenyo; Ayew.

Entrenador: Carlos Queiroz