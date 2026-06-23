Las grandes estrellas del fútbol mundial siguen dejando huella en el Mundial 2026. Cuando parecía que el protagonismo de los goleadores tenía dueños claros, Cristiano Ronaldo apareció para sumarse a una lista de nombres ilustres encabezada por Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane.

El capitán de Portugal respondió a las críticas de la mejor manera posible y protagonizó una jornada cargada de registros históricos que alimentan todavía más el espectáculo de la Copa del Mundo.

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Cristiano Ronaldo hizo historia una vez más

El delantero portugués no tardó demasiado en dejar su sello. Apenas comenzado el partido frente a Uzbekistán, Cristiano encontró el camino del gol y estableció una marca inédita: se convirtió en el primer futbolista en anotar en seis ediciones diferentes del Mundial.

Además, con 41 años y 138 días, pasó a ser el segundo jugador más veterano en celebrar un tanto en una Copa del Mundo, solo por detrás del camerunés Roger Milla.

La celebración reflejó todo lo que había vivido en los días previos. Después de las críticas recibidas tras el estreno ante República Democrática del Congo, el atacante liberó la tensión acumulada y recibió el respaldo de todo el banquillo portugués y de una afición que volvió a rendirse ante su figura.

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Superó a Eusebio y sigue ampliando su legado

La noche también tuvo un valor especial para el máximo referente del fútbol portugués. Gracias a sus dos anotaciones, Cristiano Ronaldo dejó atrás a Eusebio y se convirtió en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Además, alcanzó los diez tantos en Copas del Mundo y se instaló entre los diez máximos artilleros de todos los tiempos en la competición.

La actuación también le permitió ampliar su impresionante registro como goleador profesional. Con 974 anotaciones, continúa inmerso en una carrera histórica junto a Lionel Messi en busca de la simbólica barrera de los mil goles.

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Messi también sigue escribiendo capítulos inolvidables

Si Cristiano respondió este martes, Lionel Messi había hecho lo propio un día antes. El capitán argentino inició el torneo con un triplete frente a Argelia y posteriormente añadió dos nuevas conquistas ante Austria.

Esa actuación le permitió alcanzar los 18 goles mundialistas y convertirse en el máximo goleador en la historia de la competición, superando al alemán Miroslav Klose.

A sus casi 39 años, el argentino continúa ampliando una leyenda que parece no tener techo.

Mbappé y Haaland tampoco se quedan atrás

La carrera por los récords no es exclusiva de Messi y Cristiano. Kylian Mbappé también sigue protagonizando un Mundial brillante. El francés ya acumula 16 goles en apenas 16 partidos mundialistas y se mantiene como uno de los grandes candidatos a seguir escalando posiciones en la clasificación histórica.

Por su parte, Erling Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los delanteros más temidos del planeta. El atacante noruego firmó otra actuación decisiva y confirmó que también quiere dejar una huella imborrable en el torneo.

Mientras tanto, Harry Kane continúa formando parte de este selecto grupo de goleadores que han convertido el Mundial 2026 en una auténtica exhibición de estrellas.

El Mundial 2026 disfruta una generación irrepetible

Pocas veces una Copa del Mundo había reunido a tantos delanteros históricos en plena vigencia. Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland y Kane representan diferentes generaciones, pero comparten la misma ambición: seguir escribiendo páginas memorables.

El Mundial 2026 se está convirtiendo en el escenario perfecto para una colección de leyendas que continúa rompiendo récords y alimentando debates sobre los mejores atacantes de todos los tiempos.