El futuro de Julián Álvarez vuelve a agitar el mercado de fichajes. Tras la victoria de Argentina sobre Austria en el Mundial 2026, el delantero dejó abierta la puerta a un cambio de aires al reconocer que ya trasladó al Atlético de Madrid su deseo de estudiar una salida durante este mercado. Además, el atacante habría manifestado su ilusión de vestir algún día la camiseta del FC Barcelona, un escenario que inevitablemente dispara las especulaciones.

El club azulgrana ya intentó acercarse al goleador argentino semanas atrás con una propuesta cercana a los 100 millones de euros, una oferta que fue rechazada por la entidad rojiblanca. Ante la complejidad económica de una operación de semejante magnitud, surge una alternativa habitual en los grandes mercados: incluir futbolistas dentro de la negociación para reducir el desembolso económico.

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Estos son cinco nombres que podrían tener sentido dentro de una hipotética operación por Julián Álvarez.

Ronald Araújo, un intercambio capaz de cambiar la negociación

Si existe un jugador en la plantilla azulgrana con el peso suficiente para modificar una operación de este calibre, ese es Ronald Araújo.

El defensor uruguayo reúne características muy valoradas históricamente por el Atlético de Madrid: liderazgo, intensidad competitiva, experiencia internacional y una fuerte personalidad dentro del campo. Además, su perfil encajaría perfectamente en una estructura defensiva exigente como la de Diego Simeone.

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Incluir a Araújo supondría una decisión de enorme impacto para el Barça, pero también una de las pocas fórmulas capaces de equilibrar una negociación por uno de los delanteros más cotizados del fútbol europeo.

Marc Casadó, juventud y versatilidad para la medular

Marc Casadó aparece como una alternativa interesante desde una perspectiva deportiva y económica.

A sus 22 años, el canterano azulgrana puede desempeñarse como pivote, mediocentro e incluso lateral derecho. Su polivalencia y margen de crecimiento son atributos que suelen tener mucho valor en los planes de largo plazo.

Además, su valoración de mercado permitiría reducir parte del coste de la operación sin afectar a algunas de las piezas más consolidadas del equipo de Hansi Flick.

Jules Koundé aportaría experiencia inmediata

Otro nombre que podría entrar en una conversación de este nivel es Jules Koundé.

El internacional francés ofrece algo muy difícil de encontrar en el mercado: la capacidad de rendir al máximo nivel tanto como central como lateral derecho. Esa versatilidad incrementa considerablemente su atractivo para cualquier gran club europeo.

Aunque el defensor ha manifestado su deseo de continuar en Barcelona, las informaciones que rodean al mercado indican que el club no considera intransferible ninguna pieza si la propuesta resulta adecuada. Su valor podría convertirse en un elemento decisivo dentro de una negociación por Julián Álvarez.

Ferran Torres daría al Atlético una solución ofensiva inmediata

La inclusión de Ferran Torres sería una de las opciones más llamativas.

El atacante español ha demostrado capacidad para actuar como delantero centro, extremo derecho o extremo izquierdo, una versatilidad que encaja perfectamente en los sistemas modernos. Además, se encuentra en una edad ideal para seguir creciendo y asumir mayores responsabilidades.

Desde la perspectiva del Atlético, recibir un delantero contrastado como parte del acuerdo permitiría compensar parcialmente la salida de una figura ofensiva de primer nivel. Para el Barça, supondría reducir significativamente el coste económico de la operación.

Fermín López, la pieza más valiosa y dolorosa

Probablemente ningún escenario generaría más debate entre los aficionados azulgranas que la inclusión de Fermín López.

El centrocampista formado en La Masía se ha convertido en uno de los activos más valiosos del club gracias a su capacidad de llegada, su intensidad y su facilidad para influir en los últimos metros. Además, su perfil competitivo parece encajar perfectamente con la filosofía de Diego Simeone.

Precisamente por eso sería una carta tan poderosa en cualquier negociación. Su juventud, proyección y rendimiento lo convierten en uno de los jugadores con mayor atractivo para cualquier club que aspire a competir por títulos.

Una operación que obligaría al Barça a tomar decisiones difíciles

La realidad es que fichar a Julián Álvarez exigiría un esfuerzo extraordinario por parte del FC Barcelona, especialmente después del rechazo a la oferta inicial presentada al Atlético de Madrid. Si el deseo del delantero argentino de cambiar de rumbo termina convirtiéndose en una oportunidad real de mercado, la directiva azulgrana podría verse obligada a poner sobre la mesa activos de gran valor para acercar posiciones.

Nombres como Ronald Araújo, Jules Koundé, Ferran Torres, Marc Casadó o Fermín López representan perfiles capaces de alterar una negociación de semejante magnitud. Por ahora todo se mueve en el terreno de las hipótesis, pero si el Barça decide volver a la carga por Julián Álvarez, la operación podría convertirse en una de las historias más impactantes del mercado europeo.