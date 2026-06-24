Brasil llega a la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con una misión clara: ganar y asegurar las mejores condiciones posibles de cara a la fase eliminatoria. La selección dirigida por Carlo Ancelotti enfrenta a Escocia en Miami en un compromiso que puede definir no solo la clasificación, sino también el liderato del Grupo C, una zona que se mantiene abierta hasta el último día de competencia.

La Canarinha acumula cuatro puntos tras sus presentaciones ante Marruecos y Haití, por lo que todavía tiene asuntos pendientes antes de pensar en los cruces directos. Del otro lado estará una selección escocesa que también conserva opciones de avanzar y que llega obligada a competir con intensidad para mantenerse con vida en el torneo.

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Brasil vs Escocia: canales de TV y plataformas online HOY EN VIVO

Colombia: 5:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports y Disney+

5:00 p.m. | Caracol, RCN, DSports y Disney+ Argentina: 7:00 p.m. | Telefe, TyC Sports, DSports y Disney+

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4:00 p.m. | ViX México Estados Unidos (ET): 6:00 p.m. | FOX Network, Telemundo, FOX One y FuboTV

Brasil quiere cerrar la fase de grupos con autoridad

El equipo de Carlo Ancelotti sabe que una victoria puede resultar determinante para sus aspiraciones en el campeonato. Más allá de sumar tres puntos, Brasil también presta atención a la diferencia de gol, un aspecto que podría terminar definiendo la posición final dentro del grupo.

La principal ausencia será la de Raphinha. El atacante sufrió una molestia muscular durante el encuentro ante Haití y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en este compromiso. Su recuperación apunta a la fase eliminatoria, siempre y cuando Brasil consiga el objetivo de avanzar.

La gran noticia para los aficionados brasileños pasa por Neymar. Tras superar las molestias físicas que lo mantuvieron al margen durante buena parte de la preparación y los primeros encuentros, el delantero volvió a entrenarse con normalidad y podría tener minutos por primera vez en esta Copa del Mundo.

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Con Vinícius Júnior como principal referencia ofensiva y un mediocampo liderado por Casemiro y Bruno Guimarães, la Canarinha intentará imponer condiciones desde el inicio para evitar cualquier sobresalto.

Escocia aún sueña con dar el golpe

La selección dirigida por Steve Clarke llega a esta tercera fecha con posibilidades reales de clasificación. El triunfo conseguido frente a Haití en el debut le permitió mantenerse en la pelea pese a la posterior derrota ante Marruecos.

El panorama es sencillo: sumar frente a Brasil puede abrir la puerta hacia la siguiente ronda. Por eso se espera un planteamiento competitivo y ordenado, apoyado en jugadores de experiencia internacional que ya han demostrado capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia.

Scott McTominay continúa siendo el futbolista más determinante del equipo británico, acompañado por referentes como Andy Robertson, John McGinn y Che Adams. La intención escocesa será resistir la presión brasileña y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

Brasil vs Escocia: probables alineaciones

Brasil (4-3-3):

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Lucas Paquetá; Henrique, Vinícius Júnior, Cunha.

Entrenador: Carlo Ancelotti

Escocia (4-5-1):

Gunn; Hanley, Hendry, Tierney; Patterson, Christie, Ferguson, McGinn, Robertson; McTominay; Adams.

Entrenador: Steve Clarke

Un partido con mucho más que tres puntos en juego

La última fecha suele elevar la tensión en cada grupo y este caso no será la excepción. Brasil buscará confirmar su favoritismo y encaminarse con confianza hacia las rondas de eliminación directa, mientras que Escocia intentará prolongar su aventura mundialista y protagonizar una de las sorpresas de la competición.

Con necesidades distintas pero el mismo objetivo de avanzar, el duelo promete emociones hasta el último minuto y se perfila como uno de los encuentros más atractivos de la jornada definitiva en la fase de grupos del Mundial 2026.