La Selección Colombia dio un paso enorme hacia los objetivos que se trazó en el Mundial 2026. Tras las victorias frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó seis puntos, recuperó el liderato del Grupo K y aseguró matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final.

Con la clasificación ya garantizada, la atención empieza a desplazarse hacia el panorama que espera en la siguiente ronda. Aunque todavía falta la última jornada frente a Portugal, las combinaciones posibles ya permiten identificar a varios de los rivales que podrían aparecer en el camino de la Tricolor.

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Los posibles rivales de Colombia en los dieciseisavos

A falta de la fecha definitiva de la fase de grupos, cuatro selecciones aparecen como los adversarios más probables para Colombia en la ronda eliminatoria.

Los equipos que hoy figuran en el horizonte son:

Ghana

Croacia

Senegal

Inglaterra

La ubicación final del combinado nacional dentro del Grupo K será determinante para conocer cuál de esos nombres terminará cruzándose en su ruta mundialista.

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Qué pasa si Colombia termina primera de grupo

La prioridad de Néstor Lorenzo y sus dirigidos es conservar el liderato frente a Portugal.

Si Colombia finaliza en la primera posición del Grupo K, enfrentará a uno de los mejores terceros clasificados del campeonato. En este momento, esa plaza corresponde a Croacia, aunque Senegal y Ghana todavía tienen posibilidades de ocupar ese lugar dependiendo de los resultados de la última fecha.

Sobre el papel, terminar como líder ofrecería un escenario más favorable, ya que permitiría evitar de entrada a uno de los campeones de grupo más fuertes del torneo.

Además, la Tricolor llegaría a esa instancia respaldada por una campaña prácticamente perfecta en la fase inicial.

El panorama si la Tricolor termina segunda

La situación cambia si Colombia concluye en la segunda casilla de la zona.

En ese caso, el rival saldría directamente del Grupo L, donde Inglaterra aparece como la selección con mayores probabilidades de quedarse con el primer lugar.

Sin embargo, la lucha sigue abierta y tanto Croacia como Ghana mantienen opciones matemáticas de alterar la clasificación final. Por eso, aunque los ingleses son hoy el cruce más probable, todavía no existe una definición absoluta.

El partido con Portugal marcará el camino

La última jornada del Grupo K tendrá un peso enorme en la construcción del cuadro eliminatorio.

Colombia llegará al compromiso dependiendo exclusivamente de sí misma para quedarse con la primera posición y asegurar un mejor panorama en la siguiente ronda.

Datos del partido

Partido: Colombia vs. Portugal

Colombia vs. Portugal Fecha: 27 de junio de 2026

27 de junio de 2026 Hora: 6:30 p. m. (hora de Colombia)

6:30 p. m. (hora de Colombia) Estadio: Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium Ciudad: Miami, Estados Unidos

Al mismo tiempo se disputará el encuentro entre Uzbekistán y República Democrática del Congo, resultado que también influirá en la configuración definitiva del grupo.

¿Dónde jugaría Colombia los dieciseisavos?

Además del rival, la posición final determinará la sede del siguiente compromiso de la Selección Colombia.

Si Colombia termina líder

Los dirigidos por Néstor Lorenzo jugarán los dieciseisavos de final en Kansas City, Estados Unidos.

Allí enfrentarían a uno de los mejores terceros clasificados provenientes de los grupos D, E, I, J o L.

Si Colombia termina segunda

La siguiente parada sería Toronto, Canadá.

En ese escenario, el adversario surgiría directamente del Grupo L, donde Inglaterra, Ghana y Croacia siguen involucrados en la lucha por las posiciones de privilegio.

Colombia se consolida entre las selecciones más fuertes del Mundial

Más allá de los cálculos, el rendimiento mostrado por la Tricolor alimenta la ilusión de los aficionados. Colombia integra el selecto grupo de selecciones que lograron ganar sus dos primeros compromisos del Mundial 2026, compartiendo ese registro con candidatos tradicionales como Argentina, Francia, Alemania, México y Estados Unidos.

La solidez defensiva, el equilibrio en la mitad del campo y la capacidad para competir en momentos de máxima presión han convertido al equipo de Lorenzo en uno de los conjuntos más consistentes de la fase de grupos.

Antes de pensar en posibles cruces frente a Ghana, Croacia, Senegal o Inglaterra, la misión inmediata pasa por Portugal. Una victoria en Miami no solo garantizaría el liderato del Grupo K, sino que también podría abrir un camino más favorable para seguir soñando en el Mundial 2026.