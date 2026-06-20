La segunda jornada del Mundial 2026 empieza a marcar diferencias importantes dentro de cada grupo. Superada la tensión propia del debut, las selecciones afrontan ahora compromisos que pueden acercarlas a la clasificación o complicar seriamente sus aspiraciones. En ese escenario, Alemania y Costa de Marfil protagonizarán un atractivo duelo por el liderato del Grupo E.

Los alemanes llegan impulsados por una contundente goleada sobre Curazao, mientras que los africanos debutaron con una trabajada victoria frente a Ecuador. Ambos seleccionados comenzaron sumando de a tres y ahora buscarán un nuevo triunfo que les permita dar un paso casi definitivo hacia los dieciseisavos de final.

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Alemania vs Costa de Marfil: Canales de Televisión y plataformas Online

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Alemania dejó una de las mejores impresiones de la primera fecha

La selección alemana protagonizó una de las actuaciones más llamativas de la jornada inaugural al imponerse 7-1 sobre Curazao. El equipo de Julian Nagelsmann mostró contundencia ofensiva, intensidad en la presión y una notable capacidad para generar oportunidades de gol.

Kai Havertz lideró el ataque con un doblete, mientras que Jamal Musiala volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación. El resultado confirmó el potencial de una selección que busca regresar al primer plano mundial después de años irregulares en los grandes torneos.

A pesar de la goleada, Nagelsmann evitó caer en triunfalismos. El entrenador destacó la reacción de sus dirigidos tras el empate parcial de Curazao y aseguró que todavía existe margen para mejorar en varios aspectos del juego.

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Otra noticia positiva para los germanos fue la evolución de Musiala. El volante abandonó el terreno de juego por precaución, pero el cuerpo técnico descartó cualquier lesión de gravedad. Todo apunta a que estará disponible desde el inicio para este compromiso.

Después de una actuación tan convincente, no se esperan grandes modificaciones en la formación titular. La lógica indica que Alemania apostará por la continuidad para intentar asegurar su clasificación.

Costa de Marfil quiere confirmar que va en serio

Los Elefantes comenzaron su aventura mundialista con una victoria muy valiosa frente a Ecuador. Cuando parecía que el encuentro terminaría igualado, apareció Amad Diallo para marcar en los minutos finales y entregar tres puntos fundamentales para las aspiraciones africanas.

El atacante del Manchester United fue una de las figuras del compromiso y recibió elogios públicos de Emerse Faé, quien incluso reconoció que quizás debió darle más minutos desde el comienzo. Su capacidad para desequilibrar puede convertirse en un factor clave frente a una defensa tan exigente como la alemana.

Además de Diallo, Costa de Marfil cuenta con futbolistas experimentados como Franck Kessié, Nicolas Pépé y Wilfried Singo, quienes aportan jerarquía a un plantel que combina juventud y experiencia.

Uno de los nombres propios de la primera fecha fue Yan Diomandé. El atacante firmó una actuación sobresaliente y continúa despertando el interés de varios clubes importantes del fútbol europeo, convirtiéndose en una de las principales amenazas ofensivas del conjunto africano.

Alemania vs Costa de Marfil: probables alineaciones

Alemania (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Aleksandar Pavlovic, Felix Nmecha; Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Entrenador: Julian Nagelsmann

Costa de Marfil (4-4-2):

Alban Lafont; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Ousmane Diomande, Ghislain Konan; Nicolas Pépé, Christ Oulai, Franck Kessie, Amad Diallo; Yan Diomandé, Bénie Traoré.

Entrenador: Emerse Faé

El liderato del Grupo E está en juego

Con tres puntos en el bolsillo para cada uno, este partido puede convertirse en uno de los más determinantes de la segunda jornada. Alemania intentará ratificar las excelentes sensaciones que dejó en su estreno, mientras que Costa de Marfil buscará demostrar que tiene argumentos para competir frente a una de las potencias históricas del fútbol mundial.

La combinación de talento, velocidad y poder ofensivo promete un encuentro atractivo que podría comenzar a definir el futuro del Grupo E en este Mundial 2026.