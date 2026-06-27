La última fecha del Grupo L del Mundial 2026 encuentra a Inglaterra en una posición favorable, aunque todavía con trabajo por hacer. Después de un estreno convincente frente a Croacia y de un inesperado empate sin goles ante Ghana, el equipo dirigido por Thomas Tuchel buscará asegurar el primer lugar de la zona cuando enfrente a Panamá.
Del otro lado estará una selección canalera que ya no tiene opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, los dirigidos por Thomas Christiansen intentarán despedirse de la Copa del Mundo dejando una buena imagen ante uno de los grandes candidatos del torneo.
Inglaterra vs Panamá: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO
- Colombia: 4:00 p.m. | DSports, DGO y Disney +
- México: 3:00 p.m. | TV Azteca, Canal 5, TUDN y ViX
- España: 11:00 p.m. | DAZN Mundial
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Inglaterra busca asegurar el liderato del grupo
La selección de Inglaterra llega a este compromiso tras un encuentro muy diferente al que protagonizó en su debut. Después de marcar cuatro goles contra Croacia, el conjunto británico no encontró los caminos para vulnerar la resistencia de Ghana y terminó firmando un empate sin anotaciones.
A pesar de dominar ampliamente el balón durante gran parte del partido, los ingleses chocaron constantemente contra una defensa bien organizada. Harry Kane estuvo cerca de darle la victoria a los suyos en los minutos finales, pero la ocasión más clara terminó estrellándose contra el travesaño.
Thomas Tuchel respaldó públicamente a sus futbolistas después de la igualdad y destacó el esfuerzo realizado por el rival africano. El seleccionador insistió en que el equipo sigue dependiendo de sí mismo para terminar en la primera posición y recordó que el objetivo principal continúa siendo llegar lejos en esta Copa del Mundo.
Panamá quiere despedirse con una buena imagen
La situación de Panamá es distinta. La derrota frente a Croacia confirmó la eliminación del conjunto centroamericano, que no logró sumar los puntos necesarios para mantenerse con vida en el torneo.
Aun así, el equipo mostró pasajes interesantes durante la fase de grupos. Frente a los croatas generó algunas situaciones de peligro y compitió durante varios tramos del encuentro, aunque terminó encontrándose con una sólida actuación del arquero rival.
Thomas Christiansen destacó la actitud de sus jugadores y valoró el compromiso mostrado a lo largo de la competición. Ahora, el desafío pasa por cerrar la participación mundialista de manera digna frente a uno de los seleccionados más fuertes del campeonato.
Probables alineaciones de Inglaterra vs Panamá
Inglaterra (4-2-3-1)
- Jordan Pickford
- Reece James
- Ezri Konsa
- John Stones
- Nico O’Reilly
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Noni Madueke
- Jude Bellingham
- Anthony Gordon
- Harry Kane
Entrenador: Thomas Tuchel
Panamá (4-2-3-1)
- Orlando Mosquera
- Michael Murillo
- César Blackman
- Jiovany Ramos
- Andrés Andrade
- Cristian Martínez
- Carlos Harvey
- Édgar Bárcenas
- Cecilio Waterman
- José Luis Rodríguez
- José Fajardo
Entrenador: Thomas Christiansen