La fase de grupos del Mundial 2026 le presenta a la Selección Colombia un desafío que va mucho más allá de la disputa por el liderato del Grupo K. Este sábado, frente a Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami, la Tricolor volverá a enfrentarse a un rival europeo en la máxima cita del fútbol, un escenario que históricamente le ha dejado partidos memorables, pero también algunas de sus derrotas más dolorosas.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con el impulso de dos victorias consecutivas y la clasificación asegurada a los dieciseisavos de final. Sin embargo, el compromiso también representa la oportunidad de equilibrar un historial que todavía favorece a las selecciones del Viejo Continente.

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Un balance que todavía favorece a Europa

Desde su primera participación mundialista en Chile 1962, Colombia ha disputado once encuentros frente a selecciones europeas en la Copa del Mundo.

Hasta antes del compromiso contra Portugal, el registro es el siguiente:

11 partidos disputados.

3 victorias.

3 empates.

5 derrotas.

Aunque las cifras muestran una ventaja para los europeos, la Tricolor ha sabido construir capítulos inolvidables frente a varios de los gigantes del continente.

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Las derrotas que marcaron distintas generaciones

El primer antecedente llegó en Chile 1962, cuando Yugoslavia superó con autoridad a Colombia por 5-0 en el estreno de la selección frente a un rival europeo en una Copa del Mundo.

La revancha tampoco llegó en Italia 1990. Nuevamente ambos equipos se encontraron en la fase de grupos y los yugoslavos se impusieron por la mínima diferencia.

En Estados Unidos 1994 apareció otro episodio difícil de olvidar. Rumania venció 3-1 en un encuentro recordado por la brillante actuación de George Hagi. Adolfo Valencia descontó para una selección colombiana que nunca logró recuperarse de aquel golpe.

Cuatro años más tarde, en Francia 1998, los rumanos volvieron a cruzarse en el camino de la Tricolor y repitieron triunfo, esta vez por 1-0 gracias al gol de Adrian Ilie.

Ese mismo Mundial terminó con una nueva derrota frente a Inglaterra por 2-0, resultado que significó la eliminación del equipo dirigido por Hernán Darío Gómez.

Tres victorias que siguen vivas en la memoria

Las alegrías también ocupan un lugar importante dentro de este historial.

La primera victoria frente a una selección europea llegó en Estados Unidos 1994. Colombia derrotó 2-0 a Suiza con anotaciones de Adolfo Valencia y John Harold Lozano, consiguiendo un triunfo histórico aunque insuficiente para avanzar de ronda.

Dos décadas después llegó una de las exhibiciones más recordadas de la era moderna. En Brasil 2014, el equipo de José Néstor Pékerman derrotó 3-0 a Grecia en el debut con goles de Pablo Armero, Teófilo Gutiérrez y James Rodríguez.

El antecedente victorioso más reciente se registró en Rusia 2018. Aquella tarde, la Tricolor venció con autoridad 3-0 a Polonia gracias a las anotaciones de Yerry Mina, Radamel Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, un resultado que encaminó la clasificación a los octavos de final.

Tres empates que quedaron para la historia

Los empates también dejaron momentos imborrables para el fútbol colombiano.

El primero ocurrió en Chile 1962, cuando Colombia protagonizó uno de los partidos más espectaculares en la historia de los Mundiales al igualar 4-4 frente a la Unión Soviética. Aquel encuentro pasó a la inmortalidad por el gol olímpico de Marcos Coll, el único conseguido de esa manera en una Copa del Mundo.

En Italia 1990 llegó otra página inolvidable. Freddy Rincón marcó en los minutos finales el histórico 1-1 frente a Alemania Federal, resultado que permitió a la Tricolor avanzar por primera vez a los octavos de final de un Mundial.

El antecedente más reciente se produjo en Rusia 2018. Colombia empató 1-1 con Inglaterra gracias al cabezazo agónico de Yerry Mina en el tiempo de reposición. Posteriormente, los europeos avanzaron tras imponerse en la definición desde el punto penal.

Portugal representa un nuevo desafío para la Tricolor

El equipo de Néstor Lorenzo tendrá ahora la posibilidad de escribir un nuevo capítulo frente a una selección europea.

Además de buscar el primer lugar del Grupo K, Colombia intentará mantener el invicto en el Mundial 2026 y mejorar un historial que todavía favorece a los representantes del Viejo Continente.

Una victoria en Miami no solo consolidaría el excelente momento de la Tricolor, sino que también ampliaría una lista de triunfos que, aunque corta, reúne algunos de los recuerdos más felices de la Selección Colombia en las Copas del Mundo.