El mercado de fichajes sigue entregando historias inesperadas y una de las más llamativas por estos días tiene como protagonista a Mateo Puerta. Lo que hace apenas unas semanas parecía una situación completamente definida en Independiente Santa Fe, hoy empieza a tomar un rumbo distinto debido al fuerte interés que mantiene el Deportivo Independiente Medellín por el lateral derecho antioqueño.

La insistencia del cuadro Poderoso ha sido tal que en las últimas horas se estudian diferentes escenarios para intentar destrabar una operación que, sobre el papel, parecía prácticamente imposible. El principal impulsor de la negociación es Luis Amaranto Perea, quien considera a Puerta una de las prioridades más importantes para reforzar su proyecto deportivo de cara al segundo semestre de 2026.

ADVERTISEMENT

Amaranto Perea puso a Mateo Puerta entre sus prioridades

Desde que asumió la dirección técnica del club, Amaranto ha trabajado junto a la dirigencia en la identificación de posiciones específicas para fortalecer la plantilla. Dentro de ese análisis, el nombre de Mateo Puerta apareció rápidamente como una de las opciones preferidas para reforzar el costado derecho.

El técnico valora especialmente la intensidad, despliegue físico y capacidad ofensiva del futbolista de 29 años. Por esa razón ha solicitado a la dirigencia que haga un esfuerzo importante para intentar concretar la operación.

La dificultad radica en que el jugador apenas completa cerca de seis meses en Santa Fe, donde todavía tiene contrato vigente por otros seis meses más y donde, hasta hace poco, nadie contemplaba una salida anticipada.

ADVERTISEMENT

Santa Fe y el jugador no tienen intención de romper el vínculo

La situación contractual del lateral es uno de los principales obstáculos para el DIM.

Por un lado, el propio Mateo Puerta considera que todavía tiene mucho por aportar en el cuadro cardenal. El primer semestre no resultó como esperaba debido a que no pudo realizar una pretemporada completa y además sufrió algunas molestias físicas que le impidieron alcanzar continuidad y ritmo competitivo.

Por ahora, la postura del futbolista es clara: quiere continuar en Bogotá.

A esto se suma que ni el presidente Eduardo Méndez ni el entrenador Pablo Repetto tienen previsto desprenderse del jugador en este mercado. En condiciones normales, esos factores serían suficientes para cerrar cualquier posibilidad de negociación.

Sin embargo, en Medellín decidieron no rendirse.

La estrategia del DIM para cambiar el panorama

Consciente de las dificultades, el Poderoso diseñó una propuesta integral para intentar mover las piezas de la negociación.

Entre los elementos que prepara el club aparecen:

Un salario superior para Mateo Puerta respecto al que actualmente recibe en Santa Fe.

respecto al que actualmente recibe en Santa Fe. Un contrato por un año y medio que le otorgaría mayor estabilidad laboral.

La compra de un porcentaje importante de los derechos deportivos del futbolista.

Una compensación económica para Santa Fe por la salida anticipada del jugador.

Existe además un detalle relevante: el pase de Puerta todavía pertenece a Águilas Doradas, club que lo cedió al conjunto cardenal y que otorgó prioridad a Santa Fe para ejercer la opción de compra antes del 31 de diciembre de este año.

Por eso, cualquier movimiento requerirá la participación y aprobación de varias partes.

Los dos jugadores que el DIM puso sobre la mesa

La propuesta más llamativa del cuadro antioqueño va mucho más allá del aspecto económico.

Según se pudo establecer, el DIM también le ofreció a Santa Fe la posibilidad de escoger entre dos futbolistas que no continuarán en el club paisa y para quienes actualmente se busca nuevo destino.

Los nombres son:

Daniel Londoño

Léyser Chaverra

Ambos pueden desempeñarse como laterales derechos y también actuar como zagueros centrales cuando las circunstancias del partido lo exigen.

Precisamente esa polifuncionalidad es uno de los aspectos que más valoran los cuerpos técnicos modernos y un perfil que suele encajar muy bien en las preferencias de Pablo Repetto.

Por esa razón, dentro de Santa Fe la propuesta no ha pasado inadvertida y ya comienza a ser observada con mayor detenimiento.

Una negociación que empieza a cambiar de tono

Hace apenas unos días la posibilidad de ver a Mateo Puerta fuera de Santa Fe parecía remota. Hoy el escenario sigue siendo complejo, pero ya no luce tan imposible.

El DIM ha trabajado cuidadosamente cada detalle de la operación y construyó una propuesta que combina aspectos deportivos, económicos y estratégicos para todas las partes involucradas. La intención sigue siendo convencer al jugador, ofrecer alternativas al club bogotano y generar un escenario atractivo para Águilas Doradas.

Por ahora no existe un acuerdo ni una negociación cerrada, pero lo cierto es que la historia comenzó a tomar un rumbo diferente. Lo que inicialmente parecía una puerta completamente cerrada ahora se convirtió en una conversación que, al menos, merece ser escuchada. Y en el mercado de fichajes, muchas veces ese suele ser el primer paso para que una operación inesperada termine convirtiéndose en realidad.