Francia y Noruega protagonizarán uno de los encuentros más interesantes de la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. El duelo se disputará este viernes 26 de junio en Boston y pondrá frente a frente a dos selecciones que ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, pero que todavía tienen una misión pendiente: quedarse con el liderato del Grupo I.

Los franceses llegan con ventaja en esa carrera gracias a una mejor diferencia de gol, por lo que un empate les bastará para finalizar en la primera posición. Noruega, en cambio, necesita sumar los tres puntos para superar a los galos.

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Francia vs Noruega: canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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Francia afronta el partido con una ausencia sensible en el banquillo

La gran novedad dentro de la concentración francesa pasa por la ausencia temporal de Didier Deschamps. El histórico seleccionador tuvo que regresar a Francia tras el fallecimiento de su madre y será su asistente, Guy Stéphan, quien asuma la dirección técnica del equipo durante este compromiso mundialista.

Además, los galos deberán afrontar una modificación obligada en defensa. William Salibá no pudo entrenar con normalidad durante la semana y quedó descartado para este encuentro, por lo que Maxence Lacroix aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la zaga.

Más allá de estos cambios, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de introducir algunas rotaciones en el mediocampo para administrar cargas físicas. Sin embargo, la intención es mantener una base competitiva que permita cerrar una fase de grupos perfecta y asegurar el primer lugar de la zona.

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Noruega quiere dar el golpe ante uno de los favoritos

La selección noruega ha sido una de las revelaciones más interesantes de esta primera fase. Los escandinavos comenzaron su participación goleando a Irak por 4-1 y posteriormente derrotaron 3-2 a Senegal, resultados que les permitieron sellar su clasificación de manera anticipada.

Gran parte del protagonismo ofensivo ha recaído sobre Erling Haaland, quien también suma cuatro goles en el certamen y comparte protagonismo con figuras como Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth. El equipo dirigido por Ståle Solbakken ha mostrado una propuesta ofensiva valiente y eficaz, capaz de competir de igual a igual contra cualquier rival.

Curiosamente, fue el propio Haaland quien intentó bajar la euforia antes del compromiso. El delantero reconoció la dificultad del desafío y señaló que Francia sigue siendo una de las máximas candidatas a conquistar el título. Sin embargo, una victoria noruega cambiaría por completo el panorama del grupo y enviaría un mensaje contundente al resto de selecciones clasificadas.

Francia vs Noruega: alineaciones probables

Francia (4-2-3-1):

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, T. Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Entrenador encargado: Guy Stéphan

Noruega (4-3-3):

Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes; Sørloth, Haaland, Nusa.

Entrenador: Ståle Solbakken

Un duelo que puede definir mucho más que el liderato

Hasta ahora, ambos han cumplido con una campaña impecable, aunque Francia ha dejado sensaciones especialmente sólidas tras vencer a Senegal e Irak. En esos compromisos, Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es una de las grandes figuras del torneo y ya acumula cuatro anotaciones en esta Copa del Mundo.

Aunque ambos equipos ya tienen asegurada su presencia en la fase eliminatoria, terminar en la cima del grupo puede representar una ventaja importante de cara a los cruces directos. Por eso, tanto Francia como Noruega afrontarán este compromiso con la intención de cerrar la fase de grupos dejando una última demostración de autoridad en el Mundial 2026.