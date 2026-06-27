La eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial 2026 abrió una profunda herida en el fútbol charrúa. La derrota por 1-0 frente a España, sumada a una campaña que apenas dejó dos puntos en tres partidos, provocó una oleada de críticas contra el seleccionador Marcelo Bielsa y una evidente decepción entre los aficionados que siguieron el encuentro desde distintos puntos del país.

En Montevideo, decenas de hinchas se reunieron en la sede de la Intendencia para acompañar a la Celeste en un compromiso que aparecía como la última oportunidad para mantenerse con vida en el torneo. Sin embargo, la ilusión comenzó a desmoronarse poco antes del descanso, cuando un error del arquero Fernando Muslera terminó facilitando el gol de Álex Baena, anotación que acabó definiendo el partido y la suerte de los uruguayos en la Copa del Mundo.

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Bielsa, en el centro de los cuestionamientos

La actuación del equipo dejó múltiples interrogantes entre los aficionados. Más allá del resultado, buena parte de las críticas apuntaron directamente al trabajo de Marcelo Bielsa, señalado por varios seguidores como uno de los principales responsables del momento que atraviesa la selección.

Matías, uno de los aficionados presentes en Montevideo, lamentó la falta de respuestas futbolísticas del equipo durante el compromiso.

«El partido estuvo bastante complicado, Uruguay no generó nada. Faltó idea».

También cuestionó algunas decisiones tomadas durante el encuentro, especialmente la salida de Federico Valverde para darle ingreso al delantero Federico Viñas, sin reforzar previamente el mediocampo para intentar generar más fútbol.

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Incluso fue más allá al asegurar que la relación entre el plantel y el entrenador se habría deteriorado desde la pasada Copa América, afirmando que el grupo ya no se siente cómodo con la conducción del técnico argentino.

Un fracaso que golpea a la Celeste

La sensación de frustración fue compartida por muchos de los seguidores presentes. Francisco, otro aficionado uruguayo, definió la eliminación con una frase contundente.

«Dos mundiales seguidos afuera en fase de grupos no tiene otra palabra».

Para muchos hinchas, el golpe resulta especialmente doloroso porque se trata de la segunda eliminación consecutiva en la primera fase tras lo ocurrido en Qatar 2022, una situación inédita para una selección con el peso histórico de Uruguay en las Copas del Mundo.

La campaña deja un sabor amargo no solo por los resultados, sino también por la imagen futbolística mostrada por un equipo que nunca logró encontrar regularidad ni traducir su talento individual en un funcionamiento colectivo sólido.

España avanza y Uruguay se despide

Mientras la desilusión dominaba el ambiente entre los seguidores uruguayos, los aficionados españoles presentes en Montevideo celebraban la clasificación de su selección como líder del Grupo H.

Aun así, algunos reconocieron que el rendimiento de España estuvo lejos de ser brillante. Rama, uno de los hinchas españoles que siguió el encuentro, consideró que el marcador fue corto para lo visto en la cancha.

«El 1-0 supo a poco, España estuvo espesa y lenta».

Pese a ello, la Roja cerró la fase de grupos con dos victorias y un empate, suficientes para avanzar a los dieciseisavos de final, donde enfrentará al segundo clasificado del Grupo J, plaza que todavía se disputan Austria y Argelia.

Para Uruguay, en cambio, el Mundial 2026 termina antes de lo esperado y deja abiertas muchas preguntas sobre el futuro inmediato del proyecto liderado por Marcelo Bielsa, cuya gestión enfrenta ahora el momento de mayor presión desde su llegada al banquillo celeste.